Amundi : Résultats du premier semestre & du deuxième trimestre 2024

Résultats du premier semestre & du deuxième trimestre 2024

Forte croissance du résultat net1 de +9,4%2 et collecte élevée de +15 Md€ au T2

Forte croissance du résultat et des revenus T2 2024 : résultat net ajusté1,3 de 350 M€, en forte croissance : +9,4% T2/T2



Grâce à la croissance des revenus (+7,7%) et à un effet ciseaux positif

(+7,7%) et à un effet ciseaux positif
Amélioration du coefficient d'exploitation par rapport au T2 2023 et au T1 2024, à 51,9%3 S1 2024 : résultat net ajusté1,3 de 668 M€, en hausse de +7,7% S1/S1 Collecte dynamique et diversifiée T2 2024 : collecte nette de +15,5 Md€, dont +15,1 Md€ en actifs MLT4,5



Dynamique positive à la fois en gestion active 5 (+8,0 Md€) et en gestion passive 5 (+6,0 Md€)

(+8,0 Md€) et en (+6,0 Md€) Poursuite du développement sur les Distributeurs Tiers : +5,4 Md€

: +5,4 Md€ Très forte activité en Epargne salariale en France : +3,8 Md€

en France : +3,8 Md€ Décollecte saisonnière en Trésorerie5 (-11,2 Md€) Encours en hausse de +10% sur un an pour atteindre un nouveau record, à 2 156 Md€ au 30 juin 2024 Des avancées sur les axes stratégiques Forte croissance en Asie : 451 Md€ d’encours, +15,4 Md€ de collecte au T2, à laquelle participent tous les pays



Forte collecte en Inde (+9,4 Md€), flux positifs dans les 2 JV chinoises 2 opérations externes signées depuis le début de l’année : Alpha Associates et partenariat avec Victory Capital

Paris, le 26 juillet 2024

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 25 juillet 2024 sous la présidence de Philippe Brassac, et a arrêté les comptes du premier semestre et du deuxième trimestre 2024.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« Amundi a réalisé une très bonne performance au deuxième trimestre 2024, tant en termes d’activité, avec une collecte de plus de +15 Md€, que de résultats financiers, avec un résultat net qui progresse de +9%1 par rapport à la même période en 2023.

Depuis le début de l’année, la dynamique de collecte a été particulièrement significative auprès de nos clients distributeurs tiers ainsi qu’en Asie. L’étendue de notre offre a été un atout majeur pour répondre aux différents besoins de nos clients, que ce soit via nos solutions de gestion active, notamment obligataire, nos produits structurés, ou encore nos fonds de gestion passive.

Nos encours sous gestion atteignent ainsi un nouveau plus haut historique, à 2 156 Md€ à fin juin 2024. »

* * *

De nouvelles étapes de développement

en ligne avec les priorités de notre plan Ambitions 2025





Au cours du trimestre Amundi a poursuivi son plan de développement Ambitions 2025, selon les axes stratégiques définis dans le plan :

en Asie , les encours ont progressé de +19% sur an, à 451 Md€, une multiplication par 4 depuis la cotation d’Amundi en 2015 ; ces encours comprennent désormais près de 100 Md€ en distribution directe, en parallèle du succès des JV ; la collecte du premier semestre atteint +22 Md€, soit un taux de croissance annualisé des encours de +10%, répartie entre JV à +16 Md€ et distribution directe à +6 Md€. Amundi est présent dans la plupart des grands pays de la zone, et tous les pays ont contribué positivement à la collecte du premier semestre : l’Inde (+12 Md€), la Chine (+2 Md€), Hong Kong (+3 Md€), la Corée du Sud (+2 Md€), Singapour (+2 Md€) ou encore le Japon (+2 Md€). La performance commerciale s’appuie sur de grands partenariats de distribution avec des acteurs bancaires locaux de premier plan 6 , ainsi que sur des relations de confiance avec de grandes institutions du continent ; Amundi y déploie la gamme complète de ses expertises, actives et passives (y compris les ETF), ainsi que son offre technologique, avec un premier client signé en Chine ;

en Asie, les encours ont progressé de +19% sur an, à 451 Md€, une multiplication par 4 depuis la cotation d'Amundi en 2015 ; ces encours comprennent désormais près de 100 Md€ en distribution directe, en parallèle du succès des JV ; la collecte du premier semestre atteint +22 Md€, soit un taux de croissance annualisé des encours de +10%, répartie entre JV à +16 Md€ et distribution directe à +6 Md€. Amundi est présent dans la plupart des grands pays de la zone, et tous les pays ont contribué positivement à la collecte du premier semestre : l'Inde (+12 Md€), la Chine (+2 Md€), Hong Kong (+3 Md€), la Corée du Sud (+2 Md€), Singapour (+2 Md€) ou encore le Japon (+2 Md€). La performance commerciale s'appuie sur de grands partenariats de distribution avec des acteurs bancaires locaux de premier plan, ainsi que sur des relations de confiance avec de grandes institutions du continent ; Amundi y déploie la gamme complète de ses expertises, actives et passives (y compris les ETF), ainsi que son offre technologique, avec un premier client signé en Chine ;
en Distribution Tiers, les encours ont progressé de +18% sur un an, à 359 Md€, et représentent désormais 55% du segment Retail (contre moins de 20% à la cotation en 2015, 40% en 2020). Malgré l'aversion au risque, la collecte a dépassé +12 Md€ sur le semestre (8% annualisé des encours), dont +9 Md€ en gestion passive et des flux désormais positifs en gestion active. La collecte a été positive sur tous les marchés : France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Asie, Etats-Unis et reste du monde ;

, les encours ont progressé de +18% sur un an, à 359 Md€, et représentent désormais 55% du segment Retail (contre moins de 20% à la cotation en 2015, 40% en 2020). Malgré l’aversion au risque, la collecte a dépassé +12 Md€ sur le semestre (8% annualisé des encours), dont +9 Md€ en gestion passive et des flux désormais positifs en gestion active. La collecte a été positive sur tous les marchés : France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Asie, Etats-Unis et reste du monde ; en actifs réels , la finalisation de l’acquisition d’Alpha Associates le 2 avril a permis la création d’une ligne métier regroupant toute l’offre de multi-gestion du groupe, appelée Amundi-Alpha Associates, et le déploiement de cette offre auprès des équipes de distribution ; de nouvelles stratégies sont également en phase de lancement ;

, la finalisation de l’acquisition d’Alpha Associates le 2 avril a permis la création d’une ligne métier regroupant toute l’offre de multi-gestion du groupe, appelée Amundi-Alpha Associates, et le déploiement de cette offre auprès des équipes de distribution ; de nouvelles stratégies sont également en phase de lancement ; en gestion passive , les encours progressent de +23% sur un an à 382 Md€, en partie grâce à une collecte de +8,5 Md€ sur le premier semestre, dont +9,5 Md€ en ETF ; la ligne métier a lancé des ETFs obligataire à maturité ce trimestre, et elle poursuit son développement en ETF taux et crédit (+3,5 Md€ collectés sur le semestre), notamment l’ETF « dettes souveraines euro », qui a collecté +2,2 Md€ depuis sa création en juin 2023 dont +0,7 Md€ au premier semestre 2024 ;

en gestion passive, les encours progressent de +23% sur un an à 382 Md€, en partie grâce à une collecte de +8,5 Md€ sur le premier semestre, dont +9,5 Md€ en ETF ; la ligne métier a lancé des ETFs obligataire à maturité ce trimestre, et elle poursuit son développement en ETF taux et crédit (+3,5 Md€ collectés sur le semestre), notamment l'ETF « dettes souveraines euro », qui a collecté +2,2 Md€ depuis sa création en juin 2023 dont +0,7 Md€ au premier semestre 2024 ;
Amundi Technology bénéficie d'une accélération des investissements pour soutenir son développement ; les revenus ont progressé de +22% S1/S1, et 7 nouveaux clients ont été signés sur le semestre ;

bénéficie d’une accélération des investissements pour soutenir son développement ; les revenus ont progressé de +22% S1/S1, et 7 nouveaux clients ont été signés sur le semestre ; De nouveaux fonds d’ investissement responsable ont rejoint la large gamme déjà disponible, avec le lancement d’un ETF SRI en partenariat avec le Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), et du fonds à impact « Amundi Private Equity Transition Juste 7 » avec la Banque des Territoires.

Enfin, l'accord définitif en vue d'un partenariat avec Victory Capital, un gestionnaire d'actifs américain, a été signé le 8 juillet, pour une finalisation de l'opération attendue début 2025 ; elle vise à créer une plateforme d'investissement américaine plus importante au service des clients des deux sociétés ; Amundi disposera ainsi d'un plus grand nombre d'expertises de gestion américaines et mondiales à offrir à ses clients ; la transaction, réalisée sans sortie en numéraire, est attendue relutive pour les actionnaires d'Amundi avec une augmentation de la contribution de nos activités US au bénéfice net et au bénéfice par action ajustés.

Hausse des marchés, mais poursuite de l’aversion au risque





Le trimestre a été marqué par une stabilisation des marchés actions8, en légère baisse de -0,7% entre la fin mars et la fin juin, après leur forte hausse des trois précédents trimestres. Le niveau moyen des marchés actions8 a ainsi progressé sur un an de +16,2% au deuxième trimestre 2024 par rapport au même trimestre de 2023, et de +4,6% par rapport au premier trimestre 2024. Les marchés obligataires9 en revanche sont restés sur les mêmes niveaux, poursuivant leur stabilisation depuis un an environ, après le brutal changement de paradigme et la forte hausse des taux qui avait marqué l’année 2022 et le début 2023.

Par rapport aux moyennes 2021 qui avaient servi de référence pour le plan Ambitions 2025, l’effet marché est quasiment neutre sur les revenus et résultats d’Amundi.

Le marché de la gestion d’actifs en Europe enregistre une reprise graduelle. Les faibles volumes en fonds ouverts10, à +128 Md€ au deuxième trimestre, continuent à être tirés par les produits de trésorerie (+39 Md€) et la gestion passive (+71 Md€). Le deuxième trimestre a néanmoins été marqué par le retour à des flux légèrement positifs en gestion active moyen-long terme (+19 Md€).

Activité





Collecte à un niveau élevé en actifs MLT11, en Asie et pour les Distributeurs Tiers

Les encours gérés par Amundi au 30 juin 2024 progressent de +9,9% sur un an (par rapport à fin juin 2023) et de +1,9% sur un trimestre (par rapport à fin mars 2024), à 2 156 Md€, un plus haut historique.

Au deuxième trimestre 2024, l’effet marché et change s’élève à +16,6 Md€ (+141,6 Md€ sur un an), l’intégration d’Alpha Associates au 2 avril a ajouté +8 Md€ d’encours et Amundi a dégagé une collecte nette positive de +15,5 Md€, dont :

une forte collecte de +15,1 Md€ en actifs MLT 11 , 12 , relativement équilibrée entre gestion active (+8,0 Md€), produits structurés et actifs réels et alternatifs (+1,0 Md€) et gestion passive (+6,0 Md€ dont +4,5 Md€ en ETF) ; la gestion active continue à bénéficier un fort intérêt pour les stratégies obligataires (+8,1 Md€), alors que les produits de gestion active en actions et multi-actifs sont proches de l’équilibre ;

, relativement équilibrée entre gestion active (+8,0 Md€), produits structurés et actifs réels et alternatifs (+1,0 Md€) et gestion passive (+6,0 Md€ dont +4,5 Md€ en ETF) ; la gestion active continue à bénéficier un fort intérêt pour les stratégies obligataires (+8,1 Md€), alors que les produits de gestion active en actions et multi-actifs sont proches de l’équilibre ; des sorties saisonnières, pour -11,2 Md€, en produits de trésorerie 12 , le deuxième trimestre enregistrant chaque année les rachats liés au paiement des dividendes par les entreprises ;

, le deuxième trimestre enregistrant chaque année les rachats liés au paiement des dividendes par les entreprises ; enfin, les JV13 poursuivent leur solide dynamique commerciale, avec une collecte nette de +11,6 Md€, reflétant une contribution positive dans tous les pays : l’Inde (SBI MF, +9,4 Md€), mais également ce trimestre la Chine (ABC-CA, +2,0 Md€ hors Channel Business), et Corée du Sud (NH-Amundi, +0,5 Md€) pour les principaux.

A noter concernant les JV que le mandat du fonds de pension EPFO n’a pas donné lieu à des sorties au deuxième trimestre, l’appel d’offres annoncé à la publication des résultats du premier trimestre ayant été, selon notre compréhension, ajourné sine die.

Par segments de clientèle, le Retail enregistre une collecte nette, de +2,2 Md€ dont +1,7 Md€ en actifs MLT14, avec des évolutions contrastées selon les sous-segments :

Les Distributeurs Tiers connaissent un nouveau très bon trimestre en collecte nette totale (+5,4 Md€), concentrée sur les stratégies passives et les produits de trésorerie ; la gestion active enregistre aussi une collecte légèrement positive, pour le deuxième trimestre consécutif ;

connaissent un nouveau très bon trimestre en collecte nette totale (+5,4 Md€), concentrée sur les stratégies passives et les produits de trésorerie ; la gestion active enregistre aussi une collecte légèrement positive, pour le deuxième trimestre consécutif ; Les Réseaux en France (-2,4 Md€) et à l’International hors Amundi BOC WM (-1,2 Md€) voient en revanche l’aversion au risque de leurs clients affecter leur niveau de collecte, notamment du fait de la concurrence d’autres produits d’épargne à faible profil de risque : l’épargne règlementée (Livret A) et le retour d’une rémunération attrayante pour l’assurance vie traditionnelle en France, et les nouvelles émissions d’obligations d’Etat en Italie (BTP Valore, émission de 11 Md€ en juin, soit 29 Md€ depuis le début de l’année) ; le réseau de Sabadell en revanche poursuit sa dynamique (+0,6 Md€) ;

(-2,4 Md€) et (-1,2 Md€) voient en revanche l’aversion au risque de leurs clients affecter leur niveau de collecte, notamment du fait de la concurrence d’autres produits d’épargne à faible profil de risque : l’épargne règlementée (Livret A) et le retour d’une rémunération attrayante pour l’assurance vie traditionnelle en France, et les nouvelles émissions d’obligations d’Etat en Italie (BTP Valore, émission de 11 Md€ en juin, soit 29 Md€ depuis le début de l’année) ; le réseau de Sabadell en revanche poursuit sa dynamique (+0,6 Md€) ; en Chine, Amundi BOC WM affiche une collecte positive ce trimestre (+0,4 Md€), grâce à l’accélération des souscriptions dans les fonds ouverts.

Le segment des Institutionnels enregistre également une collecte très positive en Actifs MLT14 (+13,4 Md€), dans tous les sous-segments : Epargne Salariale (+3,6 Md€) grâce aux opérations d’actionnariat salarié, mandats assurantiels de CA & SG avec +3,4 Md€ grâce au retournement du marché en assurance vie traditionnelle/contrats en euros, et surtout Institutionnels & Souverains pour +6,3 Md€, y compris le gain d’un nouveau mandat institutionnel en gestion diversifiée (+6 Md€). En revanche les produits de trésorerie ont connu une forte décollecte saisonnière (-11,7 Md€) traditionnellement liée à la période de paiement des dividendes et donc de besoin de trésorerie des entreprises.

Il est à noter que le segment des Institutionnels devrait perdre d’ici la fin de l’année un mandat avec un assureur européen, d’un montant d’environ 12 Md€, qui dégageait de faibles revenus.

Résultats





Croissance soutenue du résultat net, qui atteint un haut niveau au T2 comme au S1

Données ajustées15

Au deuxième trimestre 2024 le résultat net ajusté15 atteint 350 M€, en hausse de +9,4% par rapport au deuxième trimestre 2023, et de +10,2% par rapport au premier trimestre 2024. Il intègre pour la première fois Alpha Associates, dont l’acquisition a été finalisée début avril.

La hausse du résultat net provient essentiellement de la croissance organique des revenus, amplifiée par l’efficacité opérationnelle, qui a permis de dégager un effet ciseaux positif, et par la très forte dynamique des JV asiatiques. Pourtant ces résultats ont été réalisés un contexte d’aversion persistante au risque et d’inflation.

Les revenus nets ajustés15 ressortent à 887 M€, en hausse de +7,7% par rapport au deuxième trimestre 2023, et de +7,7% également par rapport au premier trimestre 2024.

La croissance soutenue des commissions nettes de gestion, de +6,7% par rapport au deuxième trimestre 2023, à 794 M€, reflète le bon niveau d’activité et la progression des encours moyens sous gestion hors JV (+8,1% sur la même période) ;

de +6,7% par rapport au deuxième trimestre 2023, à 794 M€, reflète le bon niveau d’activité et la progression des encours moyens sous gestion hors JV (+8,1% sur la même période) ; Les commissions de surperformance (50 M€) sont quasi-stables par rapport au deuxième trimestre 2023 (51 M€) ; elles progressent par rapport au premier trimestre 2024 (18 M€) du fait du niveau plus élevé de cristallisation 16 au deuxième trimestre ;

(50 M€) sont quasi-stables par rapport au deuxième trimestre 2023 (51 M€) ; elles progressent par rapport au premier trimestre 2024 (18 M€) du fait du niveau plus élevé de cristallisation au deuxième trimestre ; Les revenus d’ Amundi Technology , à 17 M€, poursuivent leur croissance soutenue (+10,1% par rapport au deuxième trimestre 2023), confirmant le développement de cette activité ;

, à 17 M€, poursuivent leur croissance soutenue (+10,1% par rapport au deuxième trimestre 2023), confirmant le développement de cette activité ; Enfin, les revenus financiers et autres17 ont doublé, à 26 M€, grâce à l’effet positif de la hausse des taux à court terme sur le placement de la trésorerie nette et au versement de dividendes en provenance du portefeuille de participations.

La hausse des charges d’exploitation17, de +7,0% par rapport au deuxième trimestre 2023, à 461 M€, reste inférieure à la progression des revenus (+7,7%) sur la même période ; elle s’explique principalement par :

la première consolidation d’Alpha Associates ;

le provisionnement pour rémunérations variables individuelles en ligne avec la progression des résultats ;

et enfin l’accélération des investissements dans les initiatives de développement selon les axes du Plan Ambitions 2025, notamment en technologie.

La hausse résiduelle des charges après ces éléments est en ligne avec l’inflation constatée.

L’effet ciseaux positif se retrouve dans l’amélioration du coefficient d’exploitation, toujours au meilleur niveau du secteur : 51,9% en données ajustées17, qui bénéficie comme chaque deuxième trimestre de l’effet saisonnier sur les commissions des surperformance mention supra.

Le Résultat brut d’exploitation ajusté17 (RBE) ressort à 426 M€, en hausse de +8,5% par rapport au deuxième trimestre 2023 et de +10,8% par rapport au premier trimestre 2024.

Le résultat des sociétés mises en équivalence, qui reflète la quote-part d’Amundi dans le résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI MF), Chine (ABC-CA), Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion), est en progression de +20,3% par rapport au deuxième trimestre 2023, à 33 M€, soit plus de 9% du résultat ajusté, reflétant le bon niveau d’activité en Inde et en Corée.

Le Bénéfice net par Action comptable ajusté17 au deuxième trimestre 2024 atteint 1,71 €, en progression de +9,0%.

Données comptables au deuxième trimestre 2024

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 333 M€ et intègre des charges non monétaires liées aux acquisitions, notamment les amortissements d’actifs intangibles liés aux contrats de distribution et aux contrats clients (-24 M€ avant impôt au trimestre y compris les nouvelles charges correspondantes liées à Alpha Associates, voir détail en p. 11), soit un total de -17 M€ après impôts au deuxième trimestre 2024.

Le Bénéfice net par Action comptable au deuxième trimestre 2024 atteint 1,63 €.

Au premier semestre 2024, le résultat net ajusté18 s’élève à 668 M€, en hausse de +7,7%, reflétant les mêmes tendances qu’au deuxième trimestre :

les revenus nets ajustés 18 ont progressé de +5,8% par rapport au premier semestre 2023 à 1 711 M€, reflet comme au trimestre de la croissance soutenue des commissions de gestion et de la forte hausse des revenus d’Amundi Technology (35 M€, +21,7%) et des revenus financiers et autres 18 (50 M€, +70,7%) ; les commissions de surperformance sont en revanche en baisse, de -15,0% à 67 M€ ;

ont progressé de +5,8% par rapport au premier semestre 2023 à 1 711 M€, reflet comme au trimestre de la croissance soutenue des commissions de gestion et de la forte hausse des revenus d’Amundi Technology (35 M€, +21,7%) et des revenus financiers et autres (50 M€, +70,7%) ; les commissions de surperformance sont en revanche en baisse, de -15,0% à 67 M€ ; la croissance des commissions nettes de gestion, à +5,3%, est légèrement en-deçà de celle des encours moyens hors JV (+7,0%), reflet d’une légère érosion des marges, 17,6 points de base au premier semestre 2024 contre 17,7 points de base sur l’ensemble de l’année 2023 ; cette érosion s’explique par l’évolution défavorable du mix produits, dans un contexte d’aversion au risque de la part des clients ;

Comme pour le trimestre, les charges ajustées18 sont bien maîtrisées et dégagent un effet ciseaux positif, avec un taux de progression à +5,2% par rapport au premier semestre 2023 contre +5,8% pour les revenus ajustés18, à 900 M€ ; le coefficient d’exploitation ajusté18 ressort à 52,6%.

Le résultat brut d’exploitation ajusté18 ressort à 811 M€, en hausse de +6,5% par rapport au premier semestre 2023.

Le résultat des sociétés mises en équivalence progresse de +24,7% par rapport au premier semestre 2023, à 61 M€.

Le Bénéfice net par Action ajusté18 au premier semestre 2024 atteint 3,26 €, en progression de +7,3% par rapport au premier semestre 2023.

Données comptables au premier semestre 2024

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 636 M€ et intègre des charges non monétaires liées aux acquisitions, notamment les amortissements d’actifs intangibles liés aux contrats de distribution et aux contrats clients (-44 M€ avant impôt au semestre y compris les nouvelles charges correspondantes liées à Alpha Associates, voir détail en p. 11), soit un total de -32 M€ après impôts au premier semestre 2024.

Le Bénéfice net par Action comptable au premier semestre 2024 atteint 3,11 €.

Une structure financière solide





Les fonds propres tangibles19 s’élèvent à 3,9 Md€ au 30 juin 2024, en légère baisse par rapport à fin 2023 compte tenu du paiement des dividendes (-0,84 Md€) de l’exercice 2023 et de la déduction supplémentaire sur les fonds propres tangibles de la survaleur et des actifs intangibles liés à la première consolidation d’Alpha Associates (-0,35 Md€), compensés en partie par le résultat net du semestre.

Pour mémoire, l’agence de notation FitchRatings attribue à Amundi la note A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur.

***

Calendrier de communication financière

Publication des résultats du T3 et des 9 mois 2024 : 30 octobre 2024





***

ANNEXES





Compte de résultat du premier semestre

(M€) S1 2024 S1 2023 % var.

S1/S1 Revenus nets - ajustés 1 711 1 617 +5,8% Commissions de gestion 1 560 1 481 +5,3% Commissions de surperformance 67 79 -15,0% Technologie 35 29 +21,7% Produits financiers & autres revenus 50 29 +70,7% Charges d'exploitation - ajustées (900) (856) +5,2% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 52,6% 52,9% -0,3pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 811 762 +6,5% Coût du risque & autres (5) (3) +87,7% Sociétés mises en équivalence 61 49 +24,7% Résultat avant impôt - ajusté 868 808 +7,4% Impôts sur les sociétés (201) (190) +6,0% Minoritaires 1 2 -26,5% Résultat net part du Groupe - ajusté 668 620 +7,7% Amortissement des actifs intangibles après impôts (32) (29) +8,5% Coûts d'intégration nets d'impôts - - NS Résultat net part du Groupe 636 591 +7,7% Bénéfice par action (€) 3,11 2,90 +7,2% Bénéfice par action - ajusté (€) 3,26 3,04 +7,3%

Compte de résultat du deuxième trimestre

(M€) T2 2024 T2 2023 % var.

T2/T2 T1 2024 % var.

T2/T1 Revenus nets - ajustés 887 823 +7,7% 824 +7,7% Commissions de gestion 794 744 +6,7% 766 +3,7% Commissions de surperformance 50 51 -1,8% 18 NS Technologie 17 16 +10,1% 18 -1,7% Produits financiers & autres revenus 26 13 NS 23 +13,0% Charges d'exploitation - ajustées (461) (430) +7,0% (439) +4,9% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 51,9% 52,3% -0,3pp 53,3% -1,4pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 426 393 +8,5% 385 +10,8% Coût du risque & autres (5) (2) NS (0) NS Sociétés mises en équivalence 33 27 +20,3% 29 +14,5% Résultat avant impôt - ajusté 454 418 +8,7% 413 +9,9% Impôts sur les sociétés (105) (99) +5,8% (97) +8,3% Minoritaires 0 1 -62,2% 1 -58,7% Résultat net part du Groupe - ajusté 350 320 +9,4% 318 +10,2% Amortissement des actifs intangibles après impôts (17) (15) +17,0% (15) +16,7% Coûts d'intégration nets d'impôts 0 0 NS 0 NS Résultat net part du Groupe 333 305 +9,0% 303 +9,9% Bénéfice par action (€) 1,63 1,50 +8,6% 1,48 +9,9% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,71 1,57 +9,0% 1,55 +10,2%

Evolution des encours sous gestion de fin 2020 à fin juin 202420

(Md€) Encours



sous gestion Collecte



nette Effet



marché et change Effet



Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2020 1 729 / +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31/03/2021 1 755 / +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30/06/2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30/09/2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +14821 Au 31/12/2021 2 064 / +14% T1 2022 +3,2 -46,4 / Au 31/03/2022 2 021 / -2,1% T2 2022 +1,8 -97,75 / Au 30/06/2022 1 925 / -4,8% T3 2022 -12,9 -16,3 / Au 30/09/2022 1 895 / -1,6% T4 2022 +15,0 -6,2 / Au 31/12/2022 1 904 / +0,5% T1 2023 -11,1 +40,9 / Au 31/03/2023 1 934 / +1,6% T2 2023 +3,7 +23,8 / Au 31/06/2023 1 961 / +1,4% T3 2023 +13,7 -1,7 / Au 30/09/2023 1 973 / +0,6% T4 2023 +19,5 +63,8 -20 Au 31/12/2023 2 037 / +3,2% T1 2024 +16,6 +63,0 / Au 31/03/2024 2 116 / +3,9% T2 2024 +15,5 +16,6 +8 30/06/2024 2 156 +1,9%

Total un an entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2024 : +9,9%

Collecte nette +65,3 Md€

Effets marché & change +141,6 Md€

Effets périmètre -12 Md€

(cession de Lyxor Inc. au T4 2023, première consolidation d’Alpha Associates au T2 2024)





Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle22

(Md€) Encours

30.06.2024 Encours

30.06.2023 % var.

/30.06.2023 Collecte

T2 2024 Collecte

T2 2023 Collecte

S1 2024 Collecte

S1 2023 Réseaux France 133 127 +5,1% -2,4 +1,1 -0,9 +3,8 Réseaux internationaux 165 158 +4,5% -0,8 -0,6 -2,8 -2,2 Dont Amundi BOC WM 3 4 -15,9% +0,4 +0,0 +0,1 -2,8 Distributeurs tiers 359 305 +17,6% +5,4 +1,6 +12,4 +2,0 Retail 658 590 +11,4% +2,2 +2,1 +8,7 +3,6 Institutionnels & Souverains (*) 520 473 +10,0% +1,1 -4,5 +10,7 -3,5 Corporates 108 101 +6,5% -3,9 +4,3 -8,1 -3,6 Epargne entreprises 90 83 +7,5% +3,8 +4,1 +2,9 +3,6 Assureurs CA & SG 424 416 +2,0% +0,8 -1,5 +1,7 -5,7 Institutionnels 1 142 1 073 +6,4% +1,7 +2,4 +7,3 -9,3 JVs 356 298 +19,8% +11,6 -0,9 +16,1 -1,7 Total 2 156 1 961 +9,9% +15,5 +3,7 +32,1 -7,4

(*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs22

(Md€) Encours

30.06.2024 Encours

30.06.2023 % var.

/30.06.2023 Collecte

T2 2024 Collecte

T2 2023 Collecte

S1 2024 Collecte

S1 2023 Actions 515 439 +17,2% +3,2 -2,1 +0,7 -5,0 Diversifiés 282 284 -0,6% +0,7 -3,9 -6,9 -11,1 Obligations 706 621 +13,7% +10,1 +5,7 +24,0 +2,4 Réels, alternatifs et structurés 112 127 -11,4% +1,0 +2,5 +0,7 +3,5 ACTIFS MLT hors JVs 1 616 1 471 +9,8% +15,1 +2,2 +18,5 -10,2 Trésorerie hors JVs 184 192 -4,6% -11,2 +2,4 -2,5 +4,5 Actifs hors JVs 1 800 1 664 +8,2% +3,9 +4,6 +16,0 -5,7 JVs 356 298 +19,8% +11,6 -0,9 +16,1 -1,7 TOTAL 2 156 1 961 +9,9% +15,5 +3,7 +32,1 -7,4 Dont actifs MLT 1 938 1 738 +11,5% +23,7 -0,7 +31,5 -12,0 Dont produits de trésorerie 218 223 -2,1% -8,3 +4,4 +0,6 +4,6

Détail des encours et de la collecte nette par types de gestion et classes d’actifs23

(Md€) Encours

30.06.2024 Encours

30.06.2023 % var.

/30.06.2023 Collecte

T2 2024 Collecte

T2 2023 Collecte

S1 2024 Collecte

S1 2023 Gestion active 1 122 1 033 +8,6% +8,0 -0,6 +9,3 -13,7 Actions 207 189 +9,5% -0,4 +0,4 -3,1 -0,9 Diversifiés 272 276 -1,4% +0,3 -4,3 -7,7 -11,8 Obligations 643 569 +13,1% +8,1 +3,2 +20,2 -1,0 Produits structurés 42 36 +16,0% +1,3 +2,0 +1,9 +3,1 Gestion passive 382 311 +22,7% +6,0 +0,3 +8,5 +0,0 ETF & ETC 237 190 +24,7% +4,5 +2,5 +9,5 +4,4 Index & Smart beta 144 121 +19,7% +1,5 -2,2 -1,0 -4,4 Actifs réels et Alternatifs 71 91 -22,1% -0,3 +0,5 -1,2 +0,4 Actifs reels 67 66 +1,3% -0,1 +0,6 -0,3 +0,5 Alternatifs 4 25 -83,0% -0,2 -0,1 -1,0 -0,1 ACTIFS MLT hors JVs 1 616 1 471 +9,8% +15,1 +2,2 +18,5 -10,2 Trésorerie hors JVs 184 192 -4,6% -11,2 +2,4 -2,5 +4,5 TOTAL ACTIFS hors JVs 1 800 1 664 +8,2% +3,9 +4,6 +16,0 -5,7 JVs 356 298 +19,8% +11,6 -0,9 +16,1 -1,7 TOTAL 2 156 1 961 +9,9% +15,5 +3,7 +32,1 -7,4 Dont actifs MLT 1 938 1 738 +11,5% +23,7 -0,7 +31,5 -12,0 Dont produits de trésorerie 218 223 -2,1% -8,3 +4,4 +0,6 +4,6

Détail des encours et de la collecte nette par zones géographiques23

(Md€) Encours

30.06.2024 Encours

30.06.2023 % var.

/30.06.2023 Collecte

T2 2024 Collecte

T2 2023 Collecte

S1 2024 Collecte

S1 2023 France 971 907 +7,1% +0,0 -2,9 +10,0 -5,3 Italie 207 200 +3,4% -1,8 +0,0 -2,9 -0,7 Europe hors France & Italie 406 356 +14,0% +0,1 +6,5 +4,1 +6,8 Asie 451 377 +19,4% +15,4 +1,0 +22,3 -3,7 Reste du monde 121 120 +0,5% +1,7 -1,0 -1,3 -4,5 TOTAL 2 156 1 961 +9,9% +15,5 +3,7 +32,1 -7,4 TOTAL hors France 1 185 1 054 +12,4% +15,5 +6,6 +22,1 -2,1

Annexe méthodologique





Données comptables et ajustées

Données comptables - Elles comprennent l’amortissement des actifs intangibles, enregistrés en autres revenus, et depuis le T2 2024, d’autres charges non monétaires étalées en fonction de l’échéancier des paiements du complément de prix jusqu’à fin 2029 ; ces charges sont comptabilisées en déductions des revenus nets, en charges financières.

Les montants agrégés de ces éléments sont les suivants pour les différentes périodes sous revue :

T1 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts T2 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts S1 2023 : -41 M€ avant impôts et -29 M€ après impôts

-41 M€ avant impôts et -29 M€ après impôts 2023 : -82 M€ avant impôts et -59 M€ après impôts

-82 M€ avant impôts et -59 M€ après impôts T1 2024 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts T2 2024 : -24 M€ avant impôts et -17 M€ après impôts

-24 M€ avant impôts et -17 M€ après impôts S1 2024 : -44 M€ avant impôts et -32 M€ après impôts

Il n’a pas été comptabilisé de coût d’intégration d’un montant significatif au deuxième trimestre, suite à l’acquisition d’Alpha Associates

Données ajustées - afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell, des actifs intangibles représentant les contrats clients de Lyxor et, depuis le deuxième trimestre 2024, d’Alpha Associates, ainsi que d’autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates ; ces amortissements et charges non monétaires sont comptabilisés en déduction des revenus nets.

Acquisition d’Alpha Associates

Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 01/04/2024 :

d’un goodwill de 290 M€ ;

d’un actif intangible de 50 M€ représentatif de contrats clients, amortissable linéairement jusqu’à fin 2030 ;

d’un passif représentatif du complément de prix conditionnel non encore payé, pour 160 M€ avant impôt, incluant une décote actuarielle de -30 M€, qui sera amortie sur 6 ans.

Dans le compte de résultat du Groupe, enregistrement :

d’un amortissement de l’actif intangible pour une charge en année pleine de -7,6 M€ (-6,1 M€ après impôt)

d’autres charges non monétaires étalées en fonction de l’échéancier des paiements du complément de prix jusqu’à fin 2029 ; ces charges sont comptabilisées en déductions des revenus nets, en charges financières.

Sur le T2 2024, l’amortissement de l’actif intangible est de -1,9 M€ avant impôt (-1,5 M€ après impôts) et les charges non monétaires sont de -1,4 M€ avant impôt (soit -1,1 M€ après impôts). Ces charges sont identiques sur le S1 2024 puisqu’elles n’ont commencé qu’au T2.

Indicateurs Alternatifs de Performance24

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles et, depuis le deuxième trimestre 2024, d’Alpha Associates, ainsi que d’autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates.

Les données ajustées, normalisées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables





= données ajustées





(m€) S1 2024 S1 2023 T2 2024 T2 2023 T1 2024 Revenus nets (a) 1 667 1 577 864 803 804 - Amortissements des actifs intangibles avant impôt (43) (41) (22) (20) (20) - Autres charges non monétaires liées à Alpha Associates (1) 0 (1) 0 0 Revenus nets - ajustés (b) 1 711 1 617 887 823 824 Charges d'exploitation (c) (900) (856) (461) (430) (439) - Coûts d'intégration avant impôt - - - - - Charges d'exploitation - ajustées (d) (900) (856) (461) (430) (439) Résultat Brut d'exploitation (e) = a) + (c) 767 721 403 373 364 Résultat brut d'exploitation - ajusté (f) = (b) + (d) 811 762 426 393 385 Coefficient d’exploitation (%) -(c)/(a) 54,0% 54,3% 53,4% 53,6% 54,6% Coefficient d’exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 52,6% 52,9% 51,9% 52,3% 53,3% Coût du risque & autres (g) (5) (3) (5) (2) (0) Sociétés mises en équivalence (h) 61 49 33 27 29 Résultat avant impôts (i) = (e) + (g) + (h) 824 767 431 398 393 Résultat avant impôts, ajusté (j) = (f) + (g) + (h) 868 808 454 418 413 Impôts sur les bénéfices (k) (189) (178) (98) (93) (91) Impôts sur les bénéfices, ajustés (l) (201) (190) (105) (99) (97) Minoritaires (m) 1 2 0 1 1 Résultat net part du groupe (o) = (i)+(k)+(m) 636 591 333 305 303 Résultat net part du groupe, ajusté (p) = (j)+(l)+(m) 668 620 350 320 318 Bénéfice par action (€) 3,11 2,90 1,63 1,50 1,48 Bénéfice par action - ajusté (€) 3,26 3,04 1,71 1,57 1,55

Actionnariat





30 juin 2023 31 décembre 2023 30 juin 2024 Nombre

d'actions %

du capital Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 69,19% 141 057 399 68,93% 141 057 399 68,93% Salariés 2 319 318 1,14% 2 918 391 1,43% 2 879 073 1,41% Autocontrôle 1 315 690 0,65% 1 247 998 0,61% 963 625 0,47% Flottant 59 167 724 29,02% 59 423 846 29,04% 59 747 537 29,20% Nombre d'actions en fin de période 203 860 131 100,0% 204 647 634 100,0% 204 647 634 100,0% Nb moyen d'actions depuis le début de l'année 203 860 131 - 204 201 023 - 204 647 634 - Nb moyen d'actions depuis le début du trimestre 203 860 131 - 204 647 634 - 204 647 634 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

Le nombre moyen d’actions est inchangé entre le T1 2024 et le T2 2024, a augmenté de +0,4% entre le T2 2023 et le T2 2024 ainsi qu’entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024

Une augmentation de capital réservée aux salariés a été réalisée le 27 juillet 2023. 787 503 titres ont été créés (environ 0,4% du capital avant l’opération), portant la part des salariés à 1,47% du capital, contre 1,14% avant l’opération. Au 30 juin 2024 cette part est de 1,41%.





A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux25, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 150 milliards d’euros d’encours26.

Ses six plateformes de gestion internationales27, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des arrondis.

1 Résultat net part du Groupe

2 Croissance du résultat net part du Groupe ajusté au deuxième trimestre 2024 par rapport au deuxième trimestre 2023

3 Données ajustées : hors amortissements d’actifs intangibles liés aux contrats de distribution et aux contrats clients et autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates enregistrées en revenus nets financiers (voir note p. 11)

4 Actifs Moyen-Long Terme

5 Hors JV

6 SBI en Inde, ABC et BOC en Chine, NH en Corée du Sud, Resona au Japon, Standard Chartered dans 13 pays Asie-Afrique, DBS à Singapour, etc.

7 Investissements dans des PME proposant des solutions de décarbonation avec un projet d’inclusion sociale, avec un objectif de TRI de 12% à 14%.

8 Moyennes trimestrielles, indice composite 50% MSCI World + 50% Eurostoxx 600 pour les marchés actions

9 Moyennes trimestrielles, Bloomberg Euro Aggregate pour les marchés obligataires

10 Sources : Morningstar FundFile, ETFGI. Fonds ouverts European & cross-border (hors mandats et fonds dédiés). Données à fin juin 2024.

11 Actifs Moyen-Long Terme

12 Hors JV

13 Collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, la collecte nette est reprise pour la part d’Amundi dans le capital de la JV

14 Actifs Moyen-Long Terme

15 Données ajustées : hors amortissements d’actifs intangibles liés aux contrats de distribution et aux contrats clients et autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates enregistrées en revenus nets financiers (voir note p. 11)

16 Dates anniversaires des fonds déclenchant la comptabilisation de ces commissions

17 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates enregistrées en revenus nets financiers (voir note p. 11)

18 Données ajustées : hors amortissements d’actifs intangibles liés aux contrats de distribution et aux contrats clients et autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates enregistrées en revenus nets financiers (voir note p. 11)

19 Capitaux propres après déduction des survaleurs et immobilisations incorporelles

20 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

21 Lyxor, intégré au 31/12/2021

22 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital ; au 01/01/2024, reclassification en Obligations de stratégies obligataires court terme (30 Md€ d’encours) précédemment classées en Trésorerie jusqu’à cette date ; les encours jusqu’à cette date n’ont pas été reclassés dans ces tableaux

23 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital ; au 01/01/2024, reclassification en Obligations de stratégies obligataires court terme (30 Md€ d’encours) précédemment classées en Trésorerie jusqu’à cette date ; les encours jusqu’à cette date n’ont pas été reclassés dans ces tableaux

24 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 15 avril 2024

25 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2023

26 Données Amundi au 30/06/2024

27 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Pièce jointe