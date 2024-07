La ville de Jingmen, située au centre de la Chine, dévoile sa beauté et son charme à Paris

PARIS, 26 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ville de Jingmen, implantée dans la province du Hubei, au centre de la Chine, a réservé une agréable surprise à de nombreux Chinois à Paris. En effet, ces derniers ont récemment pu observer un grand nombre d’affiches et de vidéos portant le slogan « Jingmen, une ville du centre de la Chine au riche patrimoine », diffusées sur les écrans électroniques des stations de métro parisiennes et sur les Champs-Élysées.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Le métro parisien, mis en service le 19 juillet 1900, est l’un des plus anciens réseaux de métro au monde. En 2023, il a transporté 1,411 milliard de passagers.

Ce 19 juillet, 124 ans plus tard, Jingmen révèle sa beauté et son charme dans le métro parisien par le biais d’une campagne promotionnelle se déployant sur 11 des 14 lignes du réseau.

Parmi celles-ci, la ligne 1 est celle qui dessert le plus grand nombre de stations, notamment la station Charles de Gaulle-Étoile, située à proximité de sites d’intérêt célèbres tels que l’Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Elle est considérée comme un emplacement de choix pour atteindre le public cible.

Les affiches mettent en valeur diverses attractions culturelles et touristiques, notamment les Tombeaux des Ming, classés au patrimoine mondial, le parc du site archéologique national de Qujialing, les écrits sur bambou de Guodian qui « retracent l’histoire de la pensée chinoise ancienne », ou le parc d’exposition du jardin de Jingmen, réputé pour être la vitrine de la culture de Jingchu.

En outre, des destinations sportives et de loisirs telles que la ville natale du tennis en Chine, Jingshan, la ville des sports aériens AVI, la base de parapente de la montagne Shengjing et la route entourant le réservoir de Zhanghe sont également présentées.

Ces affiches, produites et diffusées par la branche Hubei du Centre d’informations de l’Agence de Presse Xinhua, dévoilent au monde entier la splendeur et la diversité de la culture ethnique, la beauté et la singularité des paysages naturels, ainsi que le caractère ouvert et inclusif des valeurs humanistes de Jingmen.

Sur les célèbres Champs-Élysées, considérés comme la plus belle avenue de Paris, une vidéo promouvant Jingmen est fréquemment diffusée à l’entrée du magasin Fnac, enseigne française bien connue. Cette initiative attire touristes comme locaux, lesquels manifestent un grand intérêt pour ces images.

La campagne de promotion menée à Paris s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Jingmen pour séduire le monde entier.

Située au cœur de la province du Hubei, Jingmen, surnommée la « porte de Jingchu », bénéficie d’un environnement écologique exceptionnel. Elle a été reconnue par le gouvernement central comme une ville aux performances exceptionnelles en matière de civisme, de développement touristique, de milieu naturel, de couverture forestière et d’environnement urbain propre.

Les affiches promotionnelles seront diffusées jusqu’au 15 août et devraient toucher plus de 100 millions de personnes.

Jingmen, ville située au centre de la Chine et connue pour son mode de vie à la fois sportif et décontracté, son ensoleillement généreux et son atmosphère joyeuse et dynamique, accueille chaleureusement les visiteurs du monde entier, à bras ouverts et en adoptant une attitude positive.

Source : Branche Hubei du Centre d’informations de l’Agence de Presse Xinhua