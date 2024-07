Koncernen nedjusterer sine forventninger for regnskabsåret 2023/24, til et resultat før skat på mellem TDKK 17.000 og TDKK 22.000, mod tidligere TDKK 22.000 og TDKK 27.000. Brd. Klee A/S’ andel af koncernens resultat efter skat og minoritetsinteresser nedjusteres ligeledes til at blive mellem TDKK 9.000 og TDKK 14.000 mod tidligere TDKK 11.000 og TDKK 15.000.



Baggrunden for denne nedjustering findes i generel lavere aktivitet i koncernen, samt alment faldende industri konjunkturer.

Vedhæftet fil