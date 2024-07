COURTOIS SA : Chiffre d'Affaires T2

COURTOIS SA

Diffusé le 26 juillet 2024 après bourse





Informations Trimestrielles au 30 juin 2024









1- Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024









(En K€) 2023 2024 Chiffre D’Affaires Courtois SA (Société Mère) Premier trimestre 199 214 Deuxième trimestre 201 213 Total Société Mère au 30 juin 400 427 Chiffre D’Affaires Consolidé du Groupe Premier Trimestre Rénovation d'Immeubles 7 7 Gestion des Immeubles 219 233 Promotion Immobilière 12 13 Deuxième Trimestre Rénovation d'Immeubles 9 8 Gestion des Immeubles 219 232 Promotion Immobilière 13 10 Total Groupe cumul au 30 juin 479 503







2- Rapport d’activité du 1er janvier au 30 juin 2024

2-1 Montant net par branche d’activité du chiffre d’affaires :

a) Gestion d’immeubles : 465 K€ contre 438 K€ au premier semestre 2023,

b) Rénovation d’immeubles :15 K€ contre 16 K€ au premier semestre 2023,

c) Promotion Immobilière : 23 K€ contre 25 K€ au premier semestre 2023.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe COURTOIS au 30 juin 2024, est en légère hausse par rapport à l’exercice 2023.

2-1-1-Activité de rénovation d’immeubles :

 FONCIERE IMMOBILIERE COURTOIS

Le montant du stock s’élève à 4 220 K€ TTC contre 4 168 K€ TTC au 30 juin 2023.

La commercialisation de l’immeuble à Matabiau à TOULOUSE est en cours.

 COURBEVOIE 157 TIMBAUD (détention 51%)

Le montant du stock s’élève à 2 555 K€, contre 2 413 K€ au 30 juin 2023.

Le permis de construire pour la parcelle complémentaire, liée au transformateur, a été obtenu et purgé de tout recours.

2-1-2-Activité de Promotion Immobilière :

• COURTOIS SA opération CUGNAUX : le montant du stock s‘élève à 540 K€.

2-1-3-Activité de gestion d’immeubles :

Au 30 juin 2024, tous les locaux sont loués, sauf un local industriel à Vitrolles et un studio d’habitation à Paris 18ème, en cours de rénovation.

2-2 Description générale de la situation financière et des résultats de la société et des sociétés qu’elle contrôle au 30 juin 2024 :

Les concours bancaires utilisés par le Groupe dans les comptes consolidés s’élèvent à 3 505 K€.

3 111 K€ pour l’activité de rénovation d’immeubles,

394 K€ pour l’activité de gestion d’immeubles.

2-3 Explication des opérations et évènements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière :

a) Toulouse : le bail de location de l’immeuble sur Courtois SA a été résilié, pour une prise d’effet au 29/11/2024. Ce bien étant conservé en patrimonial, le groupe va réaliser d’importants travaux de réhabilitation et étudie la possibilité de réaliser des extensions, avec pour objectif de répondre aux exigences du Décret Tertiaire 2050. La durée prévisionnelle des travaux est de l’ordre de douze mois. Plusieurs propositions de prise à bail ont déjà été reçues.

b) Ondes : ce dossier est en cours, le permis d’aménager a été accordé, en attente de la purge des recours des tiers.

c) Vitrolles : le dossier évolue favorablement, relativement aux deux recours des riverains. De plus, la DRAC de Marseille, Paca, a notifié au promoteur sa demande portant sur la prescription de diagnostic archéologique. Une réunion est prévue à cet effet fin juillet.

d) Courbevoie 157 Timbaud :

o Deux promesses de vente ont été signées, depuis le début de la commercialisation, pour 1 472 K€.

o Ce programme semble provoquer un accueil favorable chez les futurs acquéreurs, notamment pour les petites surfaces, selon les contacts noués.





