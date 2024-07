ディナポリ氏の先行指標でCFD取引に革命を：EBCフィナンシャル・グループ、戦略的パートナーシップを発表

バンコク発 , July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCフィナンシャル・グループ (EBC) は、イベント「ディナポリ氏の先行指標でCFD取引に革命を 」が成功裏に終了したことを発表した。 このイベントでは、著名なトレーダーで作家のジョー・ディナポリ (Joe DiNapoli) 氏との調印式が行われ、国内外のメディア、KOL、VIP顧客、業界専門家、ビジネスリーダーなどの著名な聴衆が出席し、CFD取引の世界において重要な節目となった。







このイベントでは、EBCフィナンシャル・グループとディナポリ氏の先行指標との戦略的パートナーシップを強調し、同氏の有名な取引アプローチをCFD取引の分野に統合した。 EBCは、迅速な注文執行、機関投資家レベルの流動性アクセス、堅牢なセキュリティシステムで知られる、世界有数の金融サービスプロバイダーである。 英国、オーストラリア、ケイマン諸島のトップレベルの規制ライセンスを持つEBCは、コンプライアンスに準拠した専門的で効率的な取引サービスを提供している。 この提携は、今日の活発な市場において効果的な取引戦略をマスターするための高度な洞察力とツールを投資家に提供することを目的としている。





規制に関する洞察:世界市場の安定性を高める

EBCフィナンシャル・グループの英国およびケイマン諸島法人であるEBCフィナンシャル・グループ (英国) とEBCフィナンシャル・グループ (ケイマン諸島) のデイビッド・バレット (David Barrett) CEOはイベントの冒頭で、金融証券会社に影響を与える規制環境について洞察に満ちた概要を説明した。 同氏は、さまざまな管轄区域にわたるシステムの安定性と完全性を維持する上で、主要な規制当局が果たす役割について詳述した。 バレット氏は、規制環境の大幅な進化を強調し、以前は規制の緩い管轄区域の多くが、より緩い規制を好む人々を惹きつけていたと指摘した。 しかし、金融危機以降、これらの管轄区域をより高いコンプライアンス基準に引き上げようとする協調的な努力がなされてきたことを強調した。 「この変化により、世界中でより強固で信頼性の高い規制枠組みが生まれた」とバレット氏は最後にこう締めくくった。

56年にわたる取引の知恵

このイベントでは、高名なトレーダーであり『ディナポリレベルの取引手法 (Trading with DiNapoli Levels)』の著者であるジョー・ディナポリ氏が、56年のキャリアで得た幅広い取引知識を披露した。 正確な市場予測で知られるディナポリ氏は、市場動向、テクニカル分析、取引戦略の進化に関する独自の洞察で聴衆を魅了した。 同氏の代表的な著書は12か国語に翻訳され、世界中のトレーダーに影響を与えてきた。 数十年にわたり、ディナポリ氏は1987年の暴落やS&P先物市場におけるさまざまな転換点など、重要な市場イベントを正確に予測してきた。

同氏は自身のキャリアにおける重要な瞬間を振り返り、「同僚の話を聞いていて、明日金が買われ過ぎるか、S&Pが売られ過ぎるかを予測できたら非常に価値があると思った」と述べた。 この発見は、取引における予測指標の重要性を浮き彫りにし、市場の動きを正確に予測することでトレーダーに競争力を与える可能性を強調した。

ディナポリ氏は、取引において執行の重要性を強調し、「素晴らしい執行、素晴らしい執行、素晴らしい執行が非常に重要だ。 これは42年前のことだが、いまだに業界では先行指標を教えていない。 我々は教えるが、業界では教えない」と述べた。 同氏は、MACD予測やトレンド除去オシレーター予測 (Detrended Oscillator Predictor) (DOP) のような高度なインジケーターを使用することで、買われ過ぎや売られ過ぎのレベルを驚くほど正確に予測できるようになり、自身のアプローチがどのように変化したかを説明した。 この先駆的な取り組みにより、トレーダーに取引精度と意思決定を向上させるツールを提供した。 ディナポリ氏は市場で優位に立つためには高度なインジケーターを使うことが必要であることを強調した。

ディナポリレベルを使った実践的戦略

オーストラリアのディナポリ専門家であり取引教育者であるローレンス・スマート (Lawrence Smart) 氏が、ディナポリレベルの取引における実践的な活用法を紹介した。 17年間の取引の歩みを振り返ったスマート氏は、移動平均やトレンド取引など、さまざまな手法がいかに結果にばらつきがあり、正確さに欠けていたかを説明した。

スマート氏は「これにより、明晰さをもたらし、自信を高め、リスクが軽減された。 取引において、リスク軽減は不可欠である。 特に多額の資金を賭けるには、自分の取引方法に対する自信と信念が必要だ。 その手法に自信がなければ、効果的なトレードはできない」と、取引におけるリスク軽減の重要性を強調した。 スマート氏は、先行指標を使用して市場の動きを予測し、トレーダーが情報に基づいた意思決定を行い、取引をより正確に管理し、リスクを軽減できるようにする有効性を強調した。 実際のEURUSD取引での詳細な手順を通し、スマート氏は先行指標を使って正確に市場に参入する方法を実演した。

日本の通貨安を分析する

プロトレーダーでありヘッジファンドマネージャーでもあるピーター・ヴァン・ワイク (Pieter van Wyk) 氏は、日本の通貨安管理戦略について詳細な分析を行った。 「利回りの高い資産に投資するために低金利で借金をするというやり方は、中期的には通貨安につながる可能性がある。 この現象は現在、円相場でも見受けられる」。

ヴァン・ワイク氏の分析は、取引に対するマクロ経済の影響と日本銀行の政策調整の意味について、包括的な理解を提供した。 同氏は、キャリートレードが円の価値に与える影響の大きさや、各国間の実質金利差が通貨高にどのような影響を与えるかについて述べた。 ヴァン・ワイク氏は、トレーダーが介入の重要なポイントを特定し、円の長期的な安定性を評価する方法を実証した。

モンチャイ・コンタナパクディ (Monchai Kongthanapakdi) 氏による取引の洞察

モンチャイ・コンタナパクディ氏はタイのディナポリ専門家であり、プロの取引についてよくある質問に答え、市場動向の複雑さにおいての深い洞察を提供した。 「プロトレーダーは何をするか? どのように市場に耳を傾けるか? 考え方は? トリガーは何か? 何を待つのか?」 コンタナパクディ氏は、成功するトレーダーを決定付ける考え方とテクニックを探求し、市場の微妙なシグナルに耳を傾け、その動向を理解することの重要性を強調した。





EBCは今後も、地理的境界を越えて協力的な知識の育成に引き続き尽力していく。 このイベントは、高度な取引ツールの重要性を強調しただけでなく、金融市場で優位に立つために必要な知識とリソースをトレーダーに提供するというEBCフィナンシャル・グループの揺るぎない取り組みを強化した。 革新的なソリューションと卓越したサービスを継続的に提供することで、EBCは世界中のトレーダーとクライアントのサポートをリードしている。

EBCフィナンシャル・グループについて

EBCフィナンシャル・グループ (EBC) は、ロンドンの名高い金融街に設立され、金融仲介、資産運用、包括的な投資ソリューションを含む包括的な一連のサービスで知られている。 EBCは、ロンドン、シドニー、香港、東京、シンガポール、ケイマン諸島、バンコク、リマソールなど有数の金融センターに戦略的に拠点を置き、世界中の個人投資家、プロ投資家、機関投資家といった多様な顧客に対応している。

数々の賞を受賞しているEBCは、最高レベルの倫理基準と国際規制の遵守を誇りとしている。 EBCフィナンシャル・グループ (英国) (EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (FCA) によって、EBCフィナンシャル・グループ (オーストラリア) (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (ASIC) によって、EBCフィナンシャル・グループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited は、ケイマン諸島金融管理局 (CIMA) によって規制されている。

EBCグループの中核を担うのは、大手金融機関で30年以上の豊富な経験を持ち、プラザ合意から2015年のスイスフラン危機に至る重要な経済サイクルを巧みに乗り越えてきた経験豊富な専門家である。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産のセキュリティが最優先される文化を推進し、あらゆる投資家との関わりがそれに値する最大限の真剣さをもって扱われることを保証する。

EBCはFCバルセロナ (FC Barcelona) の公認外国為替パートナーであり、アジア、LATAM、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供している。 EBCはまた、国連財団 (United Nations Foundation) のキャンペーン「団結してマラリア撲滅へ (United to Beat Malaria)」のパートナーでもあり、世界的な健康状態の向上を目指している。 2024年2月より、EBCはオックスフォード大学 (Oxford University) 経済学部によるパブリック・エンゲージメント・シリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会的課題への応用を解明することで、一般市民の理解と対話を深めている。

