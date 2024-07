Šiaulių banko grupės 2024 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

Pelnas. Šiaulių banko grupė 2024 m. I pusmetį uždirbo 43,0 mln. eurų grynojo pelno

Šiaulių banko grupė 2024 m. I pusmetį uždirbo 43,0 mln. eurų grynojo pelno Kapitalo grąža . Pasiekta 16,2 proc. nuosavo kapitalo grąža (RoE)

. Pasiekta 16,2 proc. nuosavo kapitalo grąža (RoE) Paskolų portfelis. Sparčiai augo naujų kreditavimo sutarčių apimtys, paskolų portfelis viršija 3 mlrd. eurų

Sparčiai augo naujų kreditavimo sutarčių apimtys, paskolų portfelis viršija 3 mlrd. eurų Turto kokybė. Paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,29 proc.

Paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,29 proc. Komisinių pajamos. Komisinių pajamos siekė 13,7 mln. eurų ir augo 41 proc. palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai

„Metų pradžioje pristatę ambicingą banko strategiją, įgauname pagreitį. Sėkmingai auginome visus bankininkystės segmentus – nuo finansavimo apimčių tiek verslui, tiek gyventojams iki vis plačiau atsiveriančių galimybių investuojantiems klientams. Mūsų klientai tai vertina – jų pasitenkinimas banko paslaugomis išlieka itin aukštas, o Šiaulių banko reputacijos indeksas pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius penkerius metus“, – sako banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per 2024 I pusmetį uždirbo 43,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 4 proc. daugiau nei 2023 m. atitinkamu laikotarpiu. Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį siekė 57,1 mln. eurų – 5 proc. mažiau, palyginti su 2023 m. I pusmečiu, kai veiklos pelnas siekė 60,1 mln. eurų.

Grynosios palūkanų pajamos augo 7 proc., palyginti su 2023 m. I pusmečiu, ir siekė 80,6 mln. eurų, o grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 41 proc. ir sudarė 13,7 mln. eurų.

Pirmąjį šių metų pusmetį augo visi pagrindiniai finansavimo segmentai, o bendras paskolų portfelis padidėjo 9 proc. (256 mln. eurų) iki 3,19 mlrd. eurų (per II ketvirtį augimas siekė 5 proc. arba 143 mln. eurų). Per pusmetį pasirašyta 791 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, 7 proc. daugiau nei per 2023 m. I pusmetį (740 mln. eurų).

Paskolų portfelio kokybė išlieka gera. Dėl atidėjinių skaičiavimo parametrų peržiūrėjimo, atsižvelgiant į atnaujintas makroekonomines prognozes, pirmąjį pusmetį buvo suformuota 3,9 mln. eurų atidėjinių. Palyginti, 2023 m. I pusmetį atidėjiniai sudarė 5,3 mln. eurų. Pirmojo pusmečio paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,29 proc. (2023 m. I pusm. – 0,36 proc.).

Klientų indėlių portfelis per pusmetį augo 5 proc. (162 mln. eurų) ir birželio pabaigoje viršijo 3,34 mlrd. eurų (per II ketvirtį augimas siekė 2 proc. arba 80 mln. eurų). Toliau didėjo terminuotųjų indėlių dalis. Birželio mėnesio pabaigoje terminuotieji indėliai viršijo 53 proc. viso portfelio.

Antrąjį šių metų ketvirtį banko kapitalo struktūra buvo sustiprinta išleista 25 mln. eurų subordinuotų obligacijų emisija. Investuotojų pasitikėjimą stiprina „Moody‘s“ patvirtintas aukščiausias istorijoje banko kredito reitingas Baa1 bei stabili jo perspektyva.

Šiaulių bankas išlaikė aukštą, tikslinį lygį atitinkantį veiklos efektyvumą – grupės išlaidų ir pajamų santykis siekė 45,4 proc.1 (2023 m. I pusm. – 35,0 proc.1), išlaidų ir pajamų santykiui įtakos turėjo antrąjį šių metų ketvirtį veiklos išlaidose apskaitytos 2,2 mln. eurų patikslintos vienkartinės solidarumo mokesčio išlaidos už 2023 m.

Nuosavo kapitalo grąža siekė 16,2 proc. (2023 m. I pusm. – 18,6 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išliko tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga – kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) buvo 20,0 proc.2, o padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) siekė 198,9 proc.2

Pajamų / išlaidų santrauka (€'m) 2024 I pusm. 2023 I pusm. % ∆ Palūkanų pajamos 80.6 75.4 7% Paslaugų ir komisinių pajamos 13.7 9.8 41% Kitos pajamos 18.1 9.9 83% Visos pajamos 112.5 95.0 18% Atlyginimai ir susijos išlaidos (23.2) (16.8) 38% Kitos veiklos išlaidos (32.2) (18.1) 78% Visos veiklos išlaidos (55.4) (34.9) 59% Veiklos pelnas 57.1 60.1 (5%) Atidėjiniai (3.9) (5.3) (27%) Pelno mokesčio sąnaudos (10.1) (13.3) (24%) Grynasis pelnas 43.0 41.5 4% Balanso santrauka (€'m) 2024-06-30 2023-06-30 % ∆ Paskolų portfelis 3,188 2,791 14% Iš viso turto 5,036 4,210 20% Indėlių portfelis 3,341 2,873 16% Nuosavybės kapitalas 555 469 18% Klientų valdomas turtas3 1,776 299 494% Klientų saugomas turtas 1,870 1,700 10% Pagrindiniai rodikliai 2024 I pusm. 2023 I pusm. ∆ Grynoji palūkanų marža (NIM) 3.9% 4.2% -33bps Išlaidų ir pajamų santykis (C/I)1 45.4% 35.0% +1041bps Nuosavo kapitalo grąža (RoE) 16.2% 18.6% -243bps Paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis 0.3% 0.4% -9bps Kapitalo pakankamumo rodiklis2 20.0% 19.6% +40bps

Verslo segmentų apžvalga

Šiaulių bankas šiemet fiksavo aukščiausią reputacijos šuolį tarp didžiųjų šalyje veikiančių bankų. Banko reputacijos indeksas pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius penkerius metus, rodo verslo reputacijos tyrimas, kurį kasmet atlieka konsultacijų bendrovė „Civitta“ kartu su partneriais. Tyrime yra apklausiamos plačiosios visuomenės, nuomonių lyderių ir sprendimų priėmėjų respondentų grupės. Šiaulių banką palankiau įvertino visuomenė ir sprendimų priėmėjų grupės. Bankas pastebimas kaip organizuotas verslas, turintis stiprią vadovų komandą ir prisidedantis prie Lietuvos gerovės.

Verslo klientų segmentas

Per pirmąjį šių metų pusmetį naujų verslo finansavimo sutarčių apimtys išaugo 5 proc. iki 461 mln. eurų. Vien antrąjį šių metų ketvirtį buvo sudaryta naujų verslo finansavimo sutarčių už rekordinę 253 mln. eurų sumą – tai yra 12 proc. daugiau nei tuo pačiu 2023 m. laikotarpiu. Bendras verslo paskolų portfelis per pusmetį augo 10 proc. (145 mln. eurų) ir pasiekė 1,7 mlrd. eurų.

Šiais metais veiklą pradėjęs 200 mln. eurų vertės „SB modernizavimo fondas 2“, įsteigtas daugiabučių namų renovacijai finansuoti, per antrąjį šių metų ketvirtį sudarė naujų modernizavimo sutarčių už 123 mln. eurų.

Privačių klientų segmentas

Rinkoje stebimos teigiamos būsto finansavimo paklausos tendencijos – per pirmąjį šių metų pusmetį naujų sutarčių apimtys išaugo 15 proc. iki 111 mln. eurų. Bendras banko būsto paskolų portfelis augo 9 proc. (69 mln. eurų) ir viršijo 0,8 mlrd. eurų.

Aktyvus ir vartojimo finansavimas – per pirmąjį šių metų pusmetį naujų sutarčių apimtys išaugo 12 proc. iki 126 mln. eurų. Bendras vartojimo paskolų portfelis augo 15 proc. (43 mln. eurų) ir viršijo 0,3 mlrd. eurų.

Investuojančių klientų segmentas

Gyventojai vis daugiau dėmesio skiria investavimui: birželio pabaigoje klientų saugomų investicijų vertė banke siekė 1,9 mlrd. eurų ir buvo 10 proc. didesnė nei 2023 m. pirmo pusmečio pabaigoje. Sparčiai auga įmonių skolos vertybinių popierių paslaugų linija. Per antrąjį šių metų ketvirtį investuotojai į Banko suorganizuotus 15 obligacijų platinimų investavo 92 mln. eurų.

Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ valdomas klientų turtas 2024 II ketvirčio pabaigoje viršijo 1,32 mlrd. eurų ir per šių metų antrąjį ketvirtį išaugo 57 mln. eurų. Didžiąją šio prieaugio dalį lėmė valdomų fondų investicijų grąža, kuri klientams atnešė 35 mln. eurų pelno. II pakopos pensijų fondų grąža per antrąjį šių metų ketvirtį sudarė 2,8 proc., o nuo pensijų reformos pradžios 2019 m. – per pastaruosius penkerius metus – išlaiko itin aukštą 10,1 proc. vidutinę metinę grąžą.

Birželį „SB Asset Management“ pradėjo platinti „SB Alternatyvių investicijų fondą III“ ir atliko pirmąsias fondo investicijas. Tai jau trečias „SB Asset Management“ komandos platinamas alternatyviųjų investicijų fondas. Nuo anksčiau platintų alternatyviųjų investicijų fondų šis skiriasi tuo, kad yra sudarytos galimybės tiek papildyti, tiek išsipirkti investicijas fondo veiklos laikotarpiu.

Siekiant padėti klientams efektyviau investuoti, Šiaulių bankas atvėrė galimybes pirkti ir parduoti „SB Asset Management“ valdomų investicinių fondų vienetus be jokių papildomų mokesčių ir netaikant minimalių investavimo sumų patogiai per Šiaulių banko vertybinių popierių prekybos platformą.

