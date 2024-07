COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2024-25 À 32,3 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 30 juillet 2024, 18h00

ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2024-25 À 32,3 M€

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE 2024-25

NACON (ISIN FR0013482791) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de l’exercice 2024-25 (période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025).

IFRS – M€ 2024-25



2023-24(1)



Variation en %



Chiffre d’affaires (non audité) 1er Trimestre (avril - juin) 32,3 35,5 -9,0% Jeux 17,8 24,4 -27,1% dont : Catalogue 3,8 12,6 -69,4% Back catalogue 14,0 11,8 +17,9% Accessoires 13,3 10,4 +27,5% Autres(2) 1,1 0,6 +93,0%

(1) Retraité du reclassement de la cession partielle Gollum de 3 M€

(2) Chiffre d’affaires Mobile et Audio

Forte dynamique du back catalogue et de l’activité Accessoires

Le chiffre d’affaires Jeux du 1er trimestre 2024-25 s’élève à 17,8 M€.

L’activité Catalogue (nouveaux jeux) s’établit à 3,8 M€. Elle intègre sur la période les effets :

D’une base de comparaison élevée, le 1 er trimestre 2023-24 avait bénéficié de la sortie de The Lord of the Rings Gollum TM , TT Isle of Man Ride on Edge 3 TM et Ravenswatch TM en early access.

trimestre 2023-24 avait bénéficié de la sortie de en early access. D’une actualité éditoriale réduite avec les sorties de Crown WarsTM : The Black Prince en mai et Tour de France 2024TM / Pro Cycling Manager en juin.

Le Groupe entend renouer avec la croissance de cette activité dès le 2ème trimestre grâce à la sortie de plusieurs jeux majeurs en septembre et octobre prochain.

Le Back Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) enregistre de nouveau une bonne performance et affiche un chiffre d’affaires de 14,0 M€. Il bénéficie des nombreux jeux sortis en 2023-24 et notamment Robocop: Rogue City TM et les autres succès de l’exercice : Taxi LifeTM, Welcome to ParadizeTM…

Activité Accessoires : les ventes de casques RIG 600 PRO et de manettes REVOLUTION 5 PRO sont particulièrement dynamiques sur les zones USA et Australie. Le chiffre d’affaires « Accessoires » ressort ainsi en hausse de 27,5% à 13,3 M€.

Perspectives positives attendues sur les prochains mois

JEUX : Actualité éditoriale soutenue

Le 2ème trimestre 2024-25 verra la sortie de nombreux jeux dont notamment Tiebreak: Official game of the ATP and WTA le 22 août, Test Drive Unlimited: Solar CrownTM le 12 septembre dont les précommandes sont à un niveau jamais atteint pour Nacon et Greedfall II: The Dying World en early access.

Le line up 2024-25 sera ainsi fourni avec au total une quinzaine de jeux attendus sur la période dont Terminator: SurvivorsTM et Endurance, mais également, Ravenswatch déjà sorti en early access sur PC, Rugby25, MXGP: The Official Motocross Videogame, Ambulance Life, Hell is Us, …

ACCESSOIRES : L’activité Accessoires devrait rester bien orientée, portée par l’augmentation du parc installé de consoles et la sortie de nouveaux produits innovants sur le 3ème trimestre de l’exercice.

Avec la création de la marque « REVOSIM by Nacon » et le lancement de nouveaux produits premium (volant REVOSIM, casque RIG 900, …), NACON deviendra dans quelques mois le seul acteur au niveau mondial à disposer d’une offre globale destinée aux passionnés de courses automobiles (Jeux & Accessoires).

Pour l’exercice 2024-25, grâce à la dynamique attendue dans ses deux activités, NACON est confiant dans sa capacité à générer de nouveau de la croissance accompagnée d’une progression de son résultat opérationnel.

Le succès de l’augmentation de capital réalisé en juillet 2024 renforce la structure financière de NACON et permet de disposer de nouveaux moyens pour accompagner le programme éditorial.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024-25, le 28 octobre 2024, après bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2023/2024 : 167,7 M€

RESULTAT OPERATIONNEL 2023/2024 : 20,9 M€



















EFFECTIF

Plus de 1000 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe