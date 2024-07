Santhera ernennt Dr. Oliver P. Kronenberg zum Chief Legal Officer und Company Secretary

Dr. Kronenberg bringt 25 Jahre juristische Erfahrung mit, davon 20 Jahre in der Pharmaindustrie

Oliver Strub wird zum Leiter der Compliance-Abteilung ernannt

Pratteln, Schweiz, 31. Juli 2024 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat Dr. Oliver P. Kronenberg per 1. August 2024 zum Chief Legal Officer und Corporate Secretary der Santhera Pharmaceuticals AG ernannt hat.

Als Mitglied der Geschäftsleitung wird Dr. Oliver P. Kronenberg die juristische Strategie und die globalen juristischen Aktivitäten des Unternehmens leiten, einschliesslich Transaktionen, Corporate Governance und IP. Er tritt die Nachfolge von Oliver Strub an, der bei Santhera verbleibt und die neu geschaffene Position des Head of Compliance übernehmen wird, wo er für die Entwicklung, Implementierung und das Management des Compliance-Programms von Santhera verantwortlich sein wird.

„Wir freuen uns, Oliver bei Santhera als Chief Legal Officer und als Mitglied unserer Geschäftsleitung willkommen zu heissen“, kommentierte Dr. Thomas Meier, Verwaltungsratspräsident von Santhera. „Sein Fachwissen und seine Leistungen in den wichtigsten Rechtsgebieten der Life-Sciences-Industrie verstärken unser Führungsteam, indem sie unsere Expertise in der Corporate Governance und unser Wissen über die Zulassung und Markteinführung von pharmazeutischen Produkten erweitern. Wir danken Oliver Strub, der die Rechtsabteilung von Santhera seit 2006 geleitet hat und weiterhin als Head of Compliance tätig sein wird, wo er sich auf die Überwachung des Compliance-Programms von Santhera konzentrieren wird.“

Dr. Oliver P. Kronenberg ist Rechtsanwalt mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, davon über 20 Jahre in der internationalen Pharmaindustrie. Seit 2008 war er in verschiedenen Funktionen bei Vifor Pharma und deren Muttergesellschaft Galenica tätig. Als Head of Legal and Compliance bei Vifor Pharma war er für den Aufbau der Rechts-, IP- und Compliance-Abteilung verantwortlich. Im Jahr 2013 wurde er zum Group General Counsel von Galenica, der Muttergesellschaft von Vifor Pharma, befördert. Nach der Aufspaltung der Galenica Gruppe im April 2017 kehrte er zu Vifor Pharma zurück, wurde Group General Counsel und 2022 auch Mitglied der Geschäftsleitung. Dr. Kronenberg stiess am 1. April 2024 als General Counsel ad interim zu Santhera.

Dr. Oliver P. Kronenberg kommentierte: „Ich freue mich, in dieser wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung zu Santhera zu stossen, in der die kontinuierliche Markteinführung von AGAMREE® (Vamorolon) zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie an Dynamik gewinnt. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten eng mit dem Führungsteam und dem Verwaltungsrat zusammenzuarbeiten.“

Dr. Kronenberg besitzt einen Doktortitel in Rechtswissenschaften der Universität Basel, einen LL.M.-Abschluss des College of Europe in Brügge, Belgien, einen Abschluss in Finance for Executives des INSEAD und ein IMD Board Director Diploma.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standardkortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE ist für die Behandlung von DMD in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Medicines Agency (EMA) und in Grossbritannien von der Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zugelassen. Santhera hat die Rechte an Vamorolone für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China an Sperogenix Therapeutics auslizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

public-relations@santhera.com oder

Eva Kalias, Head Investor Relations & Communications

Tel.: +41 79 875 27 80

eva.kalias@santhera.com



Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

