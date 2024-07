Ce communiqué ne peut être publié, transmis ou diffusé ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.





Transgene annonce la mise à disposition d’un prospectus

dans le cadre de la conversion en actions d’une partie de l’avance en compte-courant de TSGH

Strasbourg, France, le 31 juillet 2024, 17h00 — Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce avoir mis à la disposition du public le prospectus relatif à l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des actions émises dans le cadre de la capitalisation d’une fraction de l’avance en compte-courant consentie par TSGH (Groupe Institut Mérieux).

Les détails de cette opération ont été communiqués au marché hier soir.

Le prospectus est constitué :

du document d’enregistrement universel de Transgene, déposé auprès de l’AMF le 12 avril 2024 sous le numéro D.24-0274 ;

d'un amendement audit document d'enregistrement universel, déposé auprès de l'AMF le 31 juillet 2024 ;

d'une note d'opération, établie conformément à l'Annexe 11 du règlement délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 2019, tel que modifié ; et

d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).

Le prospectus a été approuvé par l’AMF ce jour sous le numéro D.24-0274-A01.

Calendrier indicatif de l’opération

1er août 2024 Date de Réalisation

Émission des Actions Nouvelles au profit de TSGH

Avis Euronext d’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris 5 août 2024 Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris



24 septembre 2024

(après bourse) Publication des résultats semestriels et du rapport financier semestriel

L’information faisant l’objet du prospectus permettra de maintenir, en tous points significatifs et en tant que de besoin, l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l’information relative à Transgene.

Les documents ci-dessus, composant le prospectus, sont tenus à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils peuvent être consultés sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.transgene.fr , dans la rubrique « Investisseurs — Informations financières » et sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org . L’attention d’investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant dans les documents composant le prospectus.

***

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses.

Le portefeuille de Transgene se compose de vaccins thérapeutiques et de virus oncolytiques : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®, TG4001, développé dans les cancers HPV-positifs et BT-001 et TG6050, deux virus oncolytiques issus de la plateforme Invir.IO®.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux, permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.fr

