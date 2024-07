Résultats du premier semestre 2024 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Résultats au 30 juin 20241

Communiqué de presse

Strasbourg, le 31 juillet 2024

Performance et solidité du modèle mutualiste diversifié :

des résultats semestriels de 2 md€ dans un contexte incertain

Dans une période marquée par des incertitudes économiques, politiques et géopolitiques, Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise des résultats solides au premier semestre avec un produit net bancaire (PNB) qui atteint 8,3 milliards d’euros (+3,4 %). La banque de détail est stable, avec un PNB de 6,1 milliards d’euros (+0,5 %). Les métiers spécialisés se maintiennent (+2,4 %). L’assurance connaît une belle dynamique avec un produit net assurance en progression de +9,3 %.

Bancassureur universel de proximité, le groupe mutualiste démontre la performance de son modèle avec un résultat net qui atteint plus de 2 milliards d’euros (+3,5 %). Il confirme le rythme de ses investissements stratégiques et garde son cap dans cette première année de lancement de son plan stratégique 2024-2027 Ensemble Performant Solidaire. La hausse de ces investissements est en partie compensée par la baisse des cotisations au Fonds de résolution unique (FRU). Ainsi, les frais généraux s’élèvent à 4,7 milliards d’euros (+1,3 %).

Le coût du risque est en forte augmentation à 957 millions d’euros (+41,1 %). Il intègre une remontée significative du nombre de défaillances d’entreprises.

Avec 64,1 milliards d’euros de capitaux propres et un CET1 de 18,5 %3 au 30 juin 2024, Crédit Mutuel Alliance Fédérale reste l’une des banques les plus solides de la zone euro.

Première banque à avoir adopté le statut d’entreprise à mission, Crédit Mutuel Alliance Fédérale continue de mettre sa performance au service de ses sociétaires, ses clients, la société et de partager la valeur grâce au Dividende sociétal.

Résultats au 30 juin 20241 1er semestre 20241 Évolution1

S1 2024 / S1 2023 PRODUIT NET BANCAIRE EN PROGRESSION 8 257 M€ +3,4 % dont banque de détail

dont assurance

dont métiers spécialisés 6 094 M€

701 M€

1 491 M€ +0,5 %

+9,3 %

+2,4 % FRAIS GÉNÉRAUX STABLES

INTÉGRANT LES INVESTISSEMENTS DU PLAN STRATEGIQUE -4 712 M€ +1,3 % COÛT DU RISQUE EN AUGMENTATION

LIÉE À LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE -957 M€ +41,1 % RÉSULTAT NET SOLIDE 2 032 M€ +3,5 %





CROISSANCE DES FINANCEMENTS2 Crédits à l’habitat

264,1 Md€

+2,3 % Crédits à l’équipement et crédit-bail

142,7 Md€

+3,4 % Crédits à la consommation

55,0 Md€

+2,8 %





UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE Ratio CET13

18,5% Capitaux propres

64,1 Md€

« Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une entreprise à mission toujours plus performante, innovante et solidaire. Nos résultats sont solides, ils confirment la pertinence de nos choix stratégiques et de notre modèle de bancassurance universelle. Ils sont le socle sur lequel nous nous appuyons pour construire l’avenir. » Daniel Baal, Président

« Nous avons fixé avec notre plan stratégique Ensemble Performant Solidaire un cap clair : la conquête sur tous les marchés et territoires pour accroitre notre développement au service de nos sociétaires, clients et de la société. Les résultats du premier semestre 2024 attestent de notre performance et d’une dynamique collective remarquable. » Éric Petitgand, Directeur général

2 Croissance sur 12 mois. 3 Estimé au 30 juin 2024, l'intégration du résultat dans les fonds propres est soumise à l'approbation de la BCE.

