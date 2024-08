Worldline résultats S1 2024

Résultats S1 2024

Bons résultats dans un environnement de consommation volatil

Chiffre d’affaires : 2 289 millions d’euros, croissance organique : +2,1%

dont +3,2% dans les Services aux Commerçants (+6,2% en sous-jacent)

EBE ajusté : 514 millions d’euros, soit 22,5% du chiffre d'affaires du Groupe

82 millions d’euros de flux de trésorerie ou 16,0% de taux de conversion de l'EBE ajusté

(24,1% hors coûts liés à Power24)

Accent mis sur les coûts et la transformation

Processus sociaux Power24 achevés

Économies de coûts relevées à environ 220 millions d'euros, soit 10% de plus qu’initialement prévu1

Mesures additionnelles en matière de contrôle des coûts et de protection des flux de trésorerie

Montée en puissance des initiatives de croissance

Avancées significatives dans la mise en œuvre de la co-entreprise avec le Crédit Agricole

Développements réussis de nouveaux produits et partenariats

Expansion de la présence commerciale en Italie

Ajustement des objectifs 2024 tout en maintenant l’objectif de flux de trésorerie

reflétant les incertitudes relatives à la consommation intérieure Européenne au S2 2024

La nouvelle fourchette haute en ligne avec la fourchette basse des prévisions initiales 2024

Croissance organique d'environ 2% à environ 3%

EBE ajusté d'environ 1,13 milliard d'euros à environ 1,17 milliard d'euros

Flux de trésorerie disponible d'environ 230 millions d'euros

Ambition à moyen terme inchangée

Croissance organique du chiffre d’affaires à un chiffre de milieu à haut de fourchette

Amélioration continue de l'EBE ajusté à partir de 2024

Progression rapide de la conversion de l'EBE ajusté vers un taux d'environ 50%

Journée Investisseurs prévue le 26 novembre 2024

Paris La Défense, 1er aout 2024 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2024.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : « Worldline a exécuté un bon premier semestre, principalement grâce à nos activités de Services aux Commerçants qui ont montré une croissance sous-jacente robuste supérieure à 6%. Cette performance a été réalisé dans un environnement de consommation volatil qui a montré un ralentissement visible dans de nombreux pays européens au deuxième trimestre. Au cours du semestre, nous avons également obtenu de bons développements commerciaux en termes de nouvelles signatures et intégrés environ 30 000 nouveaux commerçants sur notre plateforme cible.

Nous nous sommes également concentrés sur la transformation accélérée du groupe et avons exécuté notre feuille de route Power24. Les processus sociaux sont maintenant terminés et le nouveau modèle opérationnel est en place. Ces développements nous permettent aujourd'hui d'augmenter nos prévisions d'économies de coûts à 220 millions d'euros en 2025 en base annuelle.

Parallèlement, nous avons poursuivi le développement de nos initiatives de croissance, notamment avec le développement de CAWL, notre co-entreprise avec le Crédit Agricole en France. La date de mise en service a été confirmée pour le premier semestre 2025, ainsi que le lancement de nouveaux produits et partenariats qui élargissent la proposition de valeur de Worldline.

Comme en attestent de nombreuses entreprises exposées aux secteurs de la consommation des ménages, les tendances de la consommation intérieure Européenne se sont ralenties au cours du deuxième trimestre et une reprise rapide reste incertaine à ce jour. En conséquence, nous ajustons nos prévisions financières pour le reste de l'année 2024 pour prendre en considération ces incertitudes macroéconomiques tout en protégeant les objectifs de flux de trésorerie que nous avons l’intention de garder au niveau de notre ambition initiale.

Nous confirmons que nous sommes en bonne voie dans la transformation vers un groupe simplifié et rationalisé. Worldline va désormais commencer à bénéficier d'un levier opérationnel renforcé qui permettra d'obtenir des performances solides à moyen terme. Nous organiserons une journée investisseurs le 26 novembre 2024 pour présenter notre nouveau plan à moyen terme et nos leviers de croissance stratégiques. »

Chiffres clés du premier semestre 2024

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires publié* 2 289 2 242 +2,1% Chiffre d'affaires net net** 1 862 1 836 +1,4% EBE ajusté*** 514 518 -0,9% % de chiffre d'affaires 22,5% 23,1% -67 pts % de chiffre d'affaires net net 27,6% 28,2% -63 pts EBE 282 425 -33,8% % de chiffre d'affaires 12,3% 19,0% -670 pts % de chiffre d'affaires net net 15,1% 23,2% -810 pts Résultat net part du Groupe -29 81 % du chiffre d'affaires publié -1,3% 3,6% Résultat net part du Groupe normalisé 210 243 -13,5% % du chiffre d'affaires publié 9,2% 10,8% Flux de trésorerie disponible 82 232 -64,5% Taux de conversion de l'EBE ajusté**** 16,0% 45,9% Endettement net de fin de période 1 696 1 837 *à périmètre et taux de change constants ** Chiffre d'affaires hors frais schémas de paiement et commissions des partenaires ***Précedemment EBO, renommé (pas de changement de calcul); et à périmètre et taux de change constants ****taux de conversion du H1 2023 calculé sur la base de l'EBO 20223 publié

Le chiffre d'affaires de Worldline au premier semestre 2024 a atteint 2 289 millions d'euros, soit une croissance organique de +2,1% (+4,2% excluant les arrêts de commerçants). Malgré une activité résiliente, en particulier en Italie ou dans certains secteurs verticaux tels que les voyages et les jeux, la performance des Services aux Commerçants (1 658 millions d'euros de chiffre d'affaires, +3,2% de croissance organique) a été impactée notamment par le ralentissement de la dynamique de la consommation en Europe, ainsi que par la résiliation de certains commerçants en ligne comme annoncé. La performance des Services Financiers (chiffre d'affaires de 457 millions d'euros, baisse organique de 1,5%) reflète la ré-internalisation plus tôt qu’initialement prévu de certains contrats, partiellement compensée par la bonne performance des activités d'émission et d’acquisition. Enfin, la division Mobilité & Services Web Transactionnels (174 millions d'euros de chiffre d'affaires, +1,0% de croissance organique) a réalisé une performance soutenue grâce à une bonne dynamique sous-jacente de l'activité de Services de Confiance.

L'EBE ajusté du Groupe a atteint 514 millions d'euros au cours du premier semestre 2024, globalement stable par rapport au S1 2023 et représentant 22,5 % du chiffre d'affaires. La profitabilité a été impactée par la division Services aux Commerçants, non compensée par l'amélioration du profil d’EBE ajusté des divisions Services Financiers et Mobilité & Services Web Transactionnels et par la réduction des coûts dans les fonctions centrales.

Le résultat net part du Groupe a atteint -29 millions d’euros, principalement impacté par le cout exceptionnel de Power24 s’élevant à 174 millions d’euros. Le résultat net normalisé part du Groupe (Hors autres produits d'exploitation nets d'impôts) a atteint 211 millions d’euros.

Le Bénéfice par Action normalisé et dilué s’est élevé à 0,74 euros à fin juin 2024 contre 0,86 euros en S1 2023.

Le flux de trésorerie disponible s’élève à 82 millions d’euros, représentant un taux de conversion de l’EBE ajusté de 16,0% (flux de trésorerie disponible divisé par l’EBE ajusté). Il reflète principalement :

La réduction de nos coûts d'intégration et de rationalisation excluant Power24, en baisse de 40 millions d’euros et atteignant 55 millions d’euros;

Des dépenses d'investissement de 160 millions d'euros en ligne avec la trajectoire prévue pour l'ensemble de l'année;

La normalisation du fonds de roulement s’élevant à -42 millions d'euros;

42 millions d’euros liés aux coûts de Power24.

En excluant les coûts exceptionnels de Power24, le flux de trésorerie disponible s'élève à 124 millions d'euros, ce qui représente une conversion de 24,1 % de l'EBE ajusté.

A fin juin 2024, la dette nette du Groupe s’est élevée à 1 696 millions d’euros. Cela représente un ratio d’endettement du groupe de 1,5x l’EBE ajusté sur une base des 12 derniers mois.

Chiffre d’affaires du T2 2024 par Ligne de Services:

Chiffre d'affaires En millions d'euros T2

2024 T2

2023* Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 871 849 +2,6% +2,4% Services Financiers 232 229 -1,5% -2,0% Mobilité & Services Web Transactionnels 89 84 +1,3% +1,3% Worldline 1192 1162 +1,7% +1,2%

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d'affaires de Worldline pour le 2ème trimestre 2024 a atteint 1 192 millions d'euros, soit une croissance organique de +1,7%. Dans la division Services aux Commerçants, malgré une bonne résilience dans un contexte macroéconomique dégradé, le trimestre a été pénalisé par la résiliation de certains contrats de commerçants en ligne comme déjà communiqué. La division Services Financiers a été impactée par la ré-internalisation plus anticipée que prévue de certains contrats. La division Mobilité & Services Web Transactionnels a bénéficié d'une bonne dynamique dans les activités de Services de Confiance.

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au T2 2024 s'est élevé à 871 millions d’euros, représentant une croissance organique robuste de +2,6% (proche de 6% excluant les arrêts de marchands). Le trimestre a été marqué par la morosité du contexte macroéconomique à la fin du trimestre et par l'effet attendu de la résiliation de contrats. Par division, la croissance a été principalement portée par:

Acquisition Commerçants : Performance stable malgré une croissance solide de l'activité en Italie, compensant partiellement les résiliations de certains contrats en ligne.

Acceptance de Paiement : Croissance modeste malgré une bonne dynamique dans les secteurs du voyage et des jeux, qui n'a pas pu compenser entièrement la faiblesse des dépenses de consommation dans le secteur de la vente au détail. Services Numériques : Croissance solide grâce à la mise en place de points de vente liés à des contrats spécifiques, en particulier en Allemagne.







Au cours du deuxième trimestre, l'activité commerciale des Services aux Commerçants a été dynamique, en particulier dans le secteur de la recharge des véhicules électriques dans lequel Worldline a déjà une franchise forte avec une part de marché estimée à environ 25%, notamment grâce à de nouveaux contrats avec Ampeco et EnerCharge. De nombreux contrats ont également été signés, tant en magasin qu'en ligne, notamment avec Luxair, IWG, Nort consulting, ainsi qu'avec Cdiscount.

Services Financiers

Le chiffre d'affaires des Services Financiers a atteint 232 millions d'euros au T2 2024, en baisse de -1,5%. La performance a été impactée en grande partie par la ré-internalisation plus anticipée que prévue de certains contrats, qui n'a pas été compensée par de bonnes performances en matière de traitement d'émission. La performance par division a été la suivante:

Activités de traitement des transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs) : Bonne performance due à des revenus complémentaires générés par une dynamique soutenue en Allemagne et de bons résultats dans la région Asie Pacifique.

Paiements Non-cartes : Activité impactée par la ré-internalisation plus anticipée que prévue de certains volumes. Services Bancaires Numériques : Croissance ralentie en raison d’un volume de projets faible en France et aux Pays-Bas.







Au cours du deuxième trimestre, Worldline a signé un contrat important avec la banque Raiffeisen, premier client de la solution de paiements instantanés hébergée dans le cloud de Worldline au Luxembourg. En utilisant son infrastructure cloud de pointe grâce au partenariat avec Google, Worldline fournira à la banque les moyens d'envoyer et de recevoir des paiements instantanés, conformément au règlement de l'UE sur les paiements instantanés La division Services Financiers a également signé plusieurs contrats tels que Sonet, Market Pay, A-Tono et des partenariats comme celui avec Riskquest

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 89 millions d’euros, en hausse de 1,3%, bénéficiant d’une bonne tendance commerciale en France et en Allemagne. La performance par division a été la suivante :

Services de Confiance : Forte croissance tirée par l’activité commerciale en France, en particulier grâce à notre solution Digital Workplace et en Allemagne par le biais de nouveaux projets dans la santé en ligne.

Transport et les Mobilités : Performance contrastée par la baisse des volumes. Interactions Omnicanales :Performance toujours impacté par des retards de livraison de projets en France et en Espagne.







En termes d'activité, Worldline a obtenu un renouvellement de contrat avec le PMU grâce à notre solution "Worldline secure safe" offrant des services sécurisés aux opérateurs de jeux en ligne opérant en France et une plateforme d'encaissement dans un coffre-fort certifié CSPN pour se conformer au cadre réglementaire Français.

Worldline a continué d’étendre sa présence avec la signature d'un renouvellement de contrat avec un leader majeur de la billetterie de spectacles et d'événements sportifs en lui fournissant notre solution intégrée de billetterie et de paiement. Enfin, Worldline a signé un accord avec une grande société d'énergie pour renouveler le contrat de maintenance et d'évolution de ses applications de paiement et de fidélisation.

Performance du premier semestre 2024 par Ligne de Services :

Chiffre d'affaires EBE ajusté EBE ajusté % En millions d'euros S1

2024 S1

2023* Variation organique S1

2024 S1

2023* Variation organique S1

2024 S1

2023* Variation organique Services aux Commerçants 1 658 1 606 +3,2% 386 400 -3,4% 23,3% 24,9% -161 pts Services Financiers 457 464 -1,5% 126 125 +1,2% 27,7% 26,9% +74 pts Mobilité & Services Web Transactionnels 174 172 +1,0% 30 24 +25,6% 17,1% 13,7% +334 pts Coûts centraux -28 -30 -5,3% -1,2% -1,3% +10 pts Worldline 2 289 2 242 +2,1% 514 518 -0,9% 22,5% 23,1% -67 pts

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants au premier semestre 2024 a atteint 1 658 millions d'euros, soit une croissance organique de +3,2%. L'EBE ajusté s'élève à 386 millions d'euros, soit 23,3% du chiffre d'affaires, impacté par l'effet macroéconomique sur les transactions et la résiliation anticipée de certains contrats en ligne.

Le chiffre d'affaires des Services financiers a atteint 457 millions d'euros. L'EBE ajusté a atteint 126 millions d'euros, soit 27,7 % du chiffre d'affaires, en hausse de 74 points de base malgré la baisse des revenus.

Mobilité & Services Web Transactionnels a réalisé 174 millions d'euros de chiffre d’affaires et un EBE ajusté atteignant 29 millions d'euros au premier semestre, soit 17,1% du chiffre d'affaires. La marge d'EBE ajusté a augmenté de 334 points de base par rapport à l'année dernière, grâce notamment à une amélioration substantielle de la gestion des effectifs et à une forte rationalisation de nos coûts d'infrastructure.

Les coûts centraux s'élèvent à 28 millions d'euros , soit 1,2 % du chiffre d'affaires total du Groupe, contre 30 millions d'euros à la même période l’année dernière. Ils ont bénéficié de la mise en place d'un suivi rigoureux des coûts dans les fonctions support.

Gestion active de la dette et de la liquidité en 2024 :

Le 4 juillet 2024, Worldline a signé une Facilité de crédit pour un montant de 1,125 milliard d’euros à échéance juillet 2029. La Facilité de crédit comprend deux options d’extension de la maturité d’un an chacune à la discrétion des prêteurs.

La Facilité de crédit remplace et dépasse dans leurs montants les facilités de crédit renouvelables existantes de 450 millions d’euros et 600 millions d’euros arrivant à échéance en décembre 2025 et a été mise en place avec un syndicat de 17 banques internationales comportant de nouveaux prêteurs.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de financement globale de Worldline visant à gérer activement le profil de maturité de sa dette et à renforcer sa liquidité financière. Worldline est notée BBB- par Standard & Poor’s et s’engage à maintenir sa notation « Investment Grade ».

Ajustement des objectifs 2024 tout en maintenant l’objectif de flux de trésorerie

Tout au long du premier trimestre le Groupe a enregistré une bonne dynamique du développement de la MSV. Au deuxième trimestre, le Groupe a observé un environnement macroéconomique détérioré se caractérisant par un ralentissement de sa croissance de MSV en Europe. De nombreuses sociétés exposées à la consommation des ménages (grande distribution, alimentation et boissons, compagnies aériennes, etc.) ont connu un ralentissement similaire au deuxième trimestre et restent prudentes dans leurs prévisions pour le second semestre. Après un point bas atteint pendant le mois de juin, le début du mois de juillet a commencé à montrer une légère reprise des volumes de transactions par rapport au T2 2024.

Compte tenu de ce contexte incertain, nous ajustons nos objectifs pour l'année 2024, sur la base des développements macroéconomiques récents (en particulier la consommation des ménages) :

Croissance organique d'environ 2% à environ 3%

EBE ajusté d'environ 1,13 milliard d'euros à environ 1,17 milliard d'euros

Flux de trésorerie disponible d'environ 230 millions d'euros





La fourchette basse de nos objectifs implique un environnement macroéconomique et une consommation intérieure Européenne qui resteraient atones au second semestre, comme cela a été le cas au cours du premier semestre, se traduisant par une croissance potentielle de la MSV à un chiffre de bas à milieu de fourchette au second semestre. Cela impliquerait une croissance sous-jacente des activités de Services aux Commerçants d'environ 6% au S2 2024.

La fourchette haute de nos objectifs implique une amélioration macroéconomique et de la consommation intérieure Européenne au second semestre de l'année, se traduisant par une croissance potentielle de la MSV à un chiffre de milieu à haut de fourchette au second semestre. Cela impliquerait une croissance sous-jacente des activités de Services aux Commerçants d'environ 7% ou plus au S2 2024.

Les deux scénarios maintiennent des hypothèses inchangées pour :

Les Services Financiers qui devraient connaître une croissance légèrement négative au second semestre avec des volumes plus faibles sur les contrats existants et une ré-internalisation partiellement compensée par l'amélioration de la dynamique commerciale.

La croissance de Mobilité & Services Web Transactionnels devrait s'améliorer tout au long de l'année 2024.

Ambition à moyen terme inchangée et soutenue par nos initiatives stratégiques

Enfin, nos perspectives à moyen terme restent inchangées, soutenues par nos initiatives stratégiques qui devraient se concrétiser dès 2025, notamment les pleins bénéfices de Power24, les nouvelles initiatives de croissance et la réduction continue des coûts de restructuration et d'intégration. Le groupe confirme les ambitions suivantes pour le moyen terme :

Croissance organique du chiffre d’affaires à un chiffre de milieu à haut de fourchette

Amélioration continue de l'EBE ajusté à partir de 2024

Progression rapide de la conversion de l'EBE ajusté vers un taux d'environ 50%





Accélération réussie des moteurs de croissance

Annoncée au premier trimestre, le lancement de CAWL, la co-entreprise entre le Crédit Agricole et Worldline est en bonne voie. le Crédit Agricole et Worldline ont reçu l'autorisation inconditionnelle de la Commission Européenne et l’équipe de direction a été nommée. Laurent Bennet, Directeur général du Crédit Agricole des Savoie, a été élu Président du Conseil d’administration et Meriem Echcherfi, nommée Directrice générale de la co-entreprise.

Au cours du premier semestre 2025, CAWL sera pleinement opérationnelle, générant du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation, conformément au plan initial.

Le premier semestre 2024 a également été une période fructueuse en termes de partenariats signés et de produits lancés qui sont les futurs leviers de croissance de Worldline. Entre autres :

Du côté des activités transfrontalières en ligne : Worldline a récemment signé un partenariat stratégique avec Lidio, l'une des principales sociétés fintech de Turquie, afin d'offrir un accès direct aux moyens de paiement locaux, tels que les cartes Troy, par le biais d'un corridor domestique.

Du côté de la distribution : Worldline a renforcé sa présence dans le secteur de la restauration rapide avec Tabesto, le spécialiste de la prise de commande et du paiement. Ce partenariat ISV sera mis en place dans 36 pays et permettra de promouvoir la technologie SoftPos de Worldline Tap on Mobile afin d'améliorer l'expérience des kiosques de commande et de paiement.

En ce qui concerne la commercialisation de nouveaux produits : Worldline s'est associée à Visa pour lancer une solution d'émission de cartes virtuelles pour les agences de voyage en ligne et a intégré une banque dans sa nouvelle solution de paiements instantanés basée sur le cloud de Worldline, en s'appuyant sur son contrat avec Google.

Sur les nouveaux canaux : La solution de paiement combinée de Worldline avec OPP pour les Marketplace est maintenant opérationnelle auprès de 165 partenaires. Enfin, illustrant la pertinence de notre solution SoftPos, plus de 6 300 micro-marchands sont désormais embarqués avec un système de paiement dynamique et continu.

Worldline a poursuivi son expansion géographique au cours du premier semestre, en particulier en Italie. Le partenariat signé au premier trimestre avec CCB, est un partenariat stratégique qui ajoutera une valeur à la MSV attendue d'environ 6 milliards d'euros et un potentiel de 60 000 nouveaux commerçants dans notre plateforme intégrée de services aux commerçants. La présence de Worldline en tant qu'acteur régional clé sur le marché du traitement de l'émission et de l'acquisition s'est également développée par le biais de la division Services Financiers avec de nouveaux contrats signés avec BKN30, Market Pay et A-Tono.

Accent mis sur les coûts et la transformation

Au cours du premier semestre 2024, le management s'est concentré sur l'exécution de Power24, ce qui a permis de franchir des étapes importantes :

Le processus du comité d'entreprise est achevé

Les négociations sociales sont terminées Le Nouveau modèle opérationnel est en place depuis août 2024







Sur la base de ces avancées, qui se déroulent comme prévu et qui sont soutenues par une forte mobilisation de l'ensemble de l'organisation, nous prévoyons maintenant de réaliser des économies de coûts de fonctionnement d'environ 220 millions d'euros en 2025 en base annuelle, soit une augmentation de 10% de l’objectif initial.

Face au contexte économique actuel, le management se concentre sur la protection de ses ambitions en matière de flux de trésorerie disponible par la mise en œuvre de mesures supplémentaires additionnelles depuis le deuxième trimestre. Cela concerne notamment les coûts de rationalisation et d'intégration, les dépenses d'investissement et la discipline en matière de fonds de roulement.

Point sur la gouvernance

Le 13 juin, Worldline a tenu son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, présidée par M. Georges Pauget en sa qualité de Président du Conseil d’administration par intérim. Comme annoncé le 21 mars 2024, le Conseil d’administration qui s’est tenu après l’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Comité des Nominations, de nommer M. Wilfried Verstraete en qualité de Président du Conseil d’administration. L’ensemble des autres résolutions soumises par le Conseil d’administration ont été adoptées, en particulier :

les comptes annuels et consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

le renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Nazan Somer Özelgin et M. Daniel Schmucki pour une durée de trois ans ;

la ratification de la cooptation de M. Wilfried Verstraete en qualité d’administrateur et le renouvellement de son mandat pour trois ans ; et la nomination de trois nouveaux administrateurs, Mme Agnès Park, Mme Sylvia Steinmann et M. Olivier Gavalda pour une durée de trois ans.



Suite à l'Assemblée Générale, comme annoncé précédemment, le Conseil d'Administration est désormais composé de 14 administrateurs, dont deux administrateurs salariés, avec une forte diversité. Le Conseil d'administration comprend 58% d'administrateurs indépendants, 42% de femmes et 67% d'administrateurs de nationalité étrangère (autres que les administrateurs salariés).



Annexes

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2023 STATUTAIRE AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2023 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T2 2024 est comparé avec le chiffre d’affaires du T2 2023 à périmètre et taux de change constants tel que présentée ci-dessous par Ligne de Services :

Chiffre d'affaires En millions d'euros T2 2023 Effet de périmètre** Effet des taux de change T2 2023* Services aux Commerçants 849 +0,8 -1,2 849 Services Financiers 236 -0,1 -0,2 235 Mobilité & Services Web Transactionnels 87 -0,0 +0,4 88 Worldline 1 172 +0,7 -1,0 1 172 * à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2024 ** aux taux de change moyens de décembre 2023

Les effets de change au T2 2024 ont principalement été liés à la baisse du Dollar Australien, et de la Couronne Suédoise. Les effets de périmètre sont liés à l’intégration de Banco Desio dans la division Services aux Commerçants.

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE L’EBE AJUSTE S1 2023 STATUTAIRE AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET L’EBE AJUSTE S1 2023 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires et l’EBE ajusté du S1 2024 est comparé avec le chiffre d’affaires et l’EBE ajusté du S1 2023 à périmètre et taux de change constants tel que présentée ci-dessous par Ligne de Services :

Chiffre d'affaires En millions d'euros S1 2023 Effet de périmètre** Effet des taux de change S1 2023 Services aux Commerçants 1 607,1 +3,6 -4,4 1 606,3 Services Financiers 464,0 -0,0 -0,2 463,8 Mobilité & Services Web Transactionnels 171,0 -0,0 +0,9 171,9 Worldline 2 242,1 +3,5 -3,6 2 242,0 * à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2024 ** aux taux de change moyens de décembre 2023 EBE Ajusté En millions d'euros S1 2023 Effet de périmètre** Effet des taux de change S1 2023 Services aux Commerçants 398,9 +2,1 -0,9 400,1 Services Financiers 127,2 -2,6 +0,2 124,8 Mobilité & Services Web Transactionnels 22,4 +1,0 +0,2 23,6 Couts Centraux -30,0 +0,0 -0,0 -30,1 Worldline 518,5 +0,5 -0,5 518,4 * à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2024 ** aux taux de change moyens de décembre 2023

Les effets de change ont principalement été liés à la baisse du Dollar Australien, de la Livre Turque et de la Couronne Suédoise. Les effets de périmètre au premier semestre 2023 sont liés à l’intégration de Banco Desio, la cession d’ePay et à certains changements internes en prévision du nouveau modèle opérationnel de vente.

TABLEAUX DE RÉCONCILIATION

1/ Réconciliation entre le chiffre d'affaires publié et le chiffre d'affaires net net et impact sur la marge d'EBE ajustée

Le chiffre d'affaires net net qui exclut les frais liés aux schémas de paiement et aux partenaires montrant la croissance et les niveaux de marge d'un point de vue net net et permettant une meilleure comparaison avec les autres acteurs du secteur.

Chiffre d'affaires En millions d'euros T2 2024

Publié Frais schémas & partenaires T2 2024

Net Net T2 2023 Publié* Frais schémas & partenaires T2 2023

Net Net Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 871 -220 652 0 0 0 +0,0% +0,0% Services Financiers 232 -3 229 849 -213 637 +2,6% +2,4% Mobilité & Services Web Transactionnels 89 0 89 235 234 -1,5% -2,0% Chiffre d'affaires 1 192 -222 969 1 084 -213 870 +1,3% +1,3% * à périmètre et taux de change constants Chiffre d'affaires En millions d'euros S1 2024

Publié Frais schémas & partenaires S1 2024

Net Net S1 2023 Publié* Frais schémas & partenaires S1 2023

Net Net Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 1 658 -422 1 236 1 606 -400 1 206 +3,2% +2,5% Services Financiers 457 -5 452 464 -6 458 -1,5% -1,3% Mobilité & Services Web Transactionnels 174 174 172 172 +1,0% +1,0% Chiffre d'affaires 2 289 -427 1 862 2 242 -406 1 836 +2,1% +1,4% * à périmètre et taux de change constants EBE ajusté En millions d'euros S1 2024

Publié % marge (CA publié) % marge (CA Net Net) S1 2023 Publié* % marge (CA publié) % marge (CA Net Net) Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 386 23,3% 31,3% 400 24,9% 33,2% -161 pts -191 pts Services Financiers 126 27,7% 27,9% 125 26,9% 27,2% +74 pts +70 pts Mobilité & Services Web Transactionnels 30 17,1% 17,1% 24 13,7% 13,7% +334 pts +334 pts Coûts centraux -28 -1,2% -1,2% -30 -1,3% -1,3% +10 pts +10 pts EBE ajusté 514 22,5% 27,6% 518 23,1% 28,2% -67 pts -63 pts * à périmètre et taux de change constants

2/ Réconciliation entre l'EBE ajusté et l'EBE

(En millions d'euros) Premier semestre 2024 Premier semestre 2023 Variation Marge opérationnelle 342,9 365,1 -22,2 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 162,8 145,0 17,8 Valeur nette des immobilisations cédées/mises au rebut 3,9 1,3 2,6 Dotations/(Reprises) nettes aux provisions pour retraite 5,1 0,9 4,2 Dotations/(Reprises) nettes aux provisions -0,8 6,2 -7,0 EBE Ajusté 513,9 518,5 -4,6 Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels -185,6 -23,1 -162,5 Coûts d'intégration et d'acquisition -46,6 -70,2 23,6 EBE 281,6 425,2 -143,6

3/ Réconciliation entre la marge opérationnelle et l’EBE ajusté

(En millions d'euros) Premier semestre 2024 Premier semestre 2023 Variation Marge opérationnelle 342,9 365,1 -22,2 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 162,8 145,0 17,8 Valeur nette des immobilisations cédées/mises au rebut 3,9 1,3 2,6 Dotations/(Reprises) nettes aux provisions pour retraite 5,1 0,9 4,2 Dotations/(Reprises) nettes aux provisions -0,8 6,2 -7,0 EBE Ajusté 513,9 518,5 -4,6

4/ Réconciliation entre le résultat net et le résultat net normalisé

(En millions d'euros) Premier semestre 2024 Premier semestre 2023 Résultat net - attribuable aux propriétaires de la société mère (28,9) 81,1 Autres produits et charges opérationnels (Part du Groupe) 320,3 211,8 Impôt sur les autres produits et charges opérationnels (81,0) (49,8) Résultat net normalisé – attribuable aux propriétaires de la Société Mère 210,4 243,1

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

30 octobre 2024 Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024





A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

AVERTISSEMENTS

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2024 sous le numéro de dépôt D.24-0377.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBE ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut d’exploitation (EBE) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2023. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2024 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

1 économies de coûts de fonctionnement dès 2025 en base annuelle

