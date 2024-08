CP Atos : Resultats premier semestre 2024

Communiqué de presse

Résultats du premier semestre 2024 d’Atos

Financement réussi du plan de restructuration financière

Chiffre d’affaires à 4 964 millions d’euros en baisse organique de -2,7%

Eviden en baisse organique de -4,2% reflétant le ralentissement continu du marché dans la région Amériques et au Royaume-Uni

Tech Foundations en baisse organique de -1,4% reflétant des réductions de périmètres contractuels pour certains clients dans les régions Amériques et Europe Centrale

Marge opérationnelle de 2,3% à 115 millions d’euros, en baisse organique de -100 points de base

Cette baisse de la marge provient principalement de l’allocation à l’activité de frais généraux précédemment comptabilisés en Autres charges, dans le cadre du projet de séparation conduit l’an dernier





Flux de trésorerie disponible à -1 914 millions d’euros reflétant une augmentation des investissements des contrats avec les clients et une réduction de 1 320 millions d’euros d’optimisation des besoins en fonds de roulement comme anticipé

Ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires au S1 2024 à 73% contre 93% au S1 2023

Taux de renouvellement des contrats de 88% reflétant la confiance de nos clients à long-terme





Résultat net part du Groupe de -1 941 millions d'euros

Impacté par des dépréciations du goodwill et autres actifs non courants de 1 570 millions d'euros

Test de dépréciation semestriel du goodwill réalisé à fin juin, compte tenu de la restructuration financière en cours du Groupe et des offres reçues

La mise en œuvre du plan de restructuration financière envisagée entraînera une dilution massive des actionnaires actuels d’Atos

Paris, le 1er août 2024 – Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2024.

Jean Pierre Mustier, Président-Directeur Général d’Atos a déclaré : « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée par le Tribunal de Commerce est une étape très importante dans le processus de restructuration financière d'Atos. Nous avons désormais un accord avec nos créanciers financiers, nous fournissant ainsi une liquidité suffisante pour faire fonctionner le Groupe et nous donnant un fondement solide pour l’avenir. C’est le début d'une nouvelle période de redressement et de développement pour le Groupe, avec une forte mobilisation pour servir au mieux nos clients à travers l’innovation et la qualité de service.

Nos revenus et notre marge opérationnelle pour le semestre sont en ligne avec le plan d'affaires présenté le 29 avril, malgré des conditions de marché difficiles dans certaines de nos principales zones géographiques. Nous investissons pour notre avenir, alors que notre flux de trésorerie disponible reflète des investissements accrus pour les clients ainsi qu’une réduction des mesures d’optimisation ponctuelle du fonds de roulement.

Je souhaite profiter de cette occasion afin de remercier sincèrement nos 92 000 employés pour leur engagement continu, et nos clients et partenaires pour leur soutien constant. »

Chiffres clés du 1er semestre 2024

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Var S1 2023* Variation organique* Chiffre d'affaires 4 964 5 515 -10,0% 5 104 -2,7% Marge opérationnelle 115 212 -96 168 -53 % taux de marge opérationnelle 2,3% 3,8% -150 pts 3,3% -100 pts Excédent Brut Opérationnel (EBO) 373 487 -114 % taux d'EBO 7,5% 8,8% -130 pts Résultat net normalisé (perte) -124 -113 -11 Résultat net (perte) -1 941 -600 -1 341 Flux de trésorerie disponible -1 914 -969 -945 Dette nette -4 218 -2 321 -1 897

*: à périmètre constant et taux de change moyen à juin 2024

Performance du premier semestre 2024 par activité

en millions d'euros Chiffre d'affaires

S1 2024 Chiffre d'affaires

S1 2023 Chiffre d'affaires S1 2023* Variation organique* Eviden 2 386 2 592 2 490 -4,2% Tech Foundations 2 578 2 923 2 614 -1,4% Total 4 964 5 515 5 104 -2,7%





en millions d'euros Marge op. 2024 Marge op. 2023 Marge op.2023* Marge op.2024 % Marge op.2023 % Marge op. 2023%* Variation organique* Eviden 58 138 117 2,4% 5,3% 4,7% -230 bps Tech Foundations 57 73 51 2,2% 2,5% 1,9% +30 bps Total 115 212 168 2,3% 3,8% 3,3% -100 bps

*: à périmètre constant et taux de change moyen à juin 2024

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 4 964 millions d'euros au premier semestre 2024, en baisse organique de -2,7% par rapport au premier semestre 2023.

Eviden a enregistré une baisse organique de chiffre d’affaires de -4,2%.

L’activité Digital a réalisé une baisse à un chiffre dans le milieu de fourchette. Tandis que le chiffre d’affaires a augmenté en Europe du Sud dans le secteur public et les services d’utilité publique, l’activité Digital a été impactée par le ralentissement général du marché dans la région Amériques et par des réductions de périmètre au Royaume-Uni.

a réalisé une baisse à un chiffre dans le milieu de fourchette. Tandis que le chiffre d’affaires a augmenté en Europe du Sud dans le secteur public et les services d’utilité publique, l’activité Digital a été impactée par le ralentissement général du marché dans la région Amériques et par des réductions de périmètre au Royaume-Uni. Big Data & Security (BDS) a réalisé une baisse à un chiffre dans le bas de fourchette. Le chiffre d’affaires des activités d’Advanced Computing était en baisse en raison d’une base de comparaison avec l’exercice précédent plus élevée pour BDS (livraison d’un supercalculateur en Afrique du Sud en 2023), partiellement compensée par la livraison d’un supercalculateur en Europe du Nord & APAC.

Tech Foundations a enregistré une baisse organique de -1,4% du chiffre d'affaires.

Le chiffre d’affaires des activités cœur de métier (excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » (BPO)) et d’achats-reventes (Value-Added Resale ou (VAR)) s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette. Les fortes contributions des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et du contrat avec l’UEFA ont été contrebalancés par le ralentissement avec des clients des secteurs bancaires et d’Industries en Europe Centrale, par la réduction du périmètre de certains contrats et la réduction des volumes dans la région Amériques et en Europe du Sud.

(excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » (BPO)) et d’achats-reventes (Value-Added Resale ou (VAR)) s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette. Les fortes contributions des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et du contrat avec l’UEFA ont été contrebalancés par le ralentissement avec des clients des secteurs bancaires et d’Industries en Europe Centrale, par la réduction du périmètre de certains contrats et la réduction des volumes dans la région Amériques et en Europe du Sud. Le chiffre d’affaires des activités non-cœur de métier a augmenté à un chiffre dans le bas de fourchette durant ce semestre, reflétant une hausse modérée des activités BPO au Royaume-Uni et une forte demande de matériels et de logiciels provenant de clients européens durant le premier trimestre.

La marge opérationnelle du Groupe s’est élevée à 115 millions d'euros, représentant 2,3% du chiffre d'affaires, en baisse organique de -100 points de base par rapport au premier semestre 2023 :

Cette baisse de la marge provient principalement de l’allocation à l’activité de frais généraux précédemment comptabilisés en Autres charges, dans le cadre du projet de séparation conduit l’an dernier.

La marge opérationnelle d' Eviden s’est établie à 58 millions d'euros, soit 2,4% du chiffre d'affaires. en baisse organique de -230 points de base. Au-delà de l’allocation des frais généraux, la rentabilité a également été impactée par la baisse des revenus et la baisse de l’utilisation des ressources La rentabilité a également été impactée par une baisse du chiffre d’affaires et par un taux d’utilisation des ressources plus faible.

s’est établie à 58 millions d'euros, soit 2,4% du chiffre d'affaires. en baisse organique de -230 points de base. Au-delà de l’allocation des frais généraux, la rentabilité a également été impactée par la baisse des revenus et la baisse de l’utilisation des ressources La rentabilité a également été impactée par une baisse du chiffre d’affaires et par un taux d’utilisation des ressources plus faible. La marge opérationnelle de Tech Foundations s’est établie à 57 millions d'euros, soit 2,2% du chiffre d'affaires, en hausse organique de +30 points de base. L’activité Tech Foundations a bénéficié de la poursuite de l’exécution de son programme de transformation. Cela se traduit également par un impact positif provenant de la réduction accélérée des contrats sous-performants à travers la renégociation et l’amélioration des services, qui a plus que compensée l’allocation des frais généraux.





Performance du premier semestre 2024 par Entité Opérationnelle Régionale

en millions d'euros Chiffre d'affaires

S1 2024 Chiffre d'affaires

S1 2023 Chiffre d'affaires S1 2023* Variation organique* Amériques 1 108 1 279 1 190 -6,9% Europe du Nord & APAC 1 542 1 584 1 563 -1,3% Europe Centrale 1 077 1 297 1 127 -4,5% Europe du Sud 1 084 1 211 1 083 +0,0% Autres & Structures globales 154 145 141 +9,2% Total 4 964 5 515 5 104 -2,7%





en millions d'euros Marge op. S1 2024 Marge op. S1 2023 Marge op.

S1 2023* Marge op. S1 2024 % Marge op. S1 2023% Marge op. S1 2023%* Variation organique* Amériques 99 133 113 8,9% 10,4% 9,5% -60 bps Europe du Nord & APAC 66 63 60 4,3% 4,0% 3,9% +40 bps Europe centrale -4 16 11 -0,3% 1,3% 1,0% -130 bps Europe du sud 46 58 42 4,3% 4,8% 3,9% +40 bps Autres & Structures globales -93 -58 -59 NA NA NA NA Total 115 212 168 2,3% 3,8% 3,3% -100 bps

*: à périmètre constant et taux de change moyen à juin 2024

Amériques : le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 108 millions d'euros, en baisse organique de -6,9%, reflétant un ralentissement général des conditions du marché.

Le chiffre d’affaires d'Eviden a enregistré une baisse à deux chiffres dans le bas de la fourchette, impacté par les résiliations de contrats et la réduction de volume dans les secteurs de la Santé et de la Finance. La livraison d’un projet de supercalculateur en Amérique du Sud au premier trimestre de 2023, a également apporté une base de comparaison avec l’exercice précédent plus élevée pour BDS.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a baissé à un chiffre dans le bas de la fourchette en raison des résiliations de contrats et de la baisse de volume avec certains clients.

La marge opérationnelle s’est établie à 99 millions d'euros, soit 8,9% du chiffre d'affaires, en baisse organique de -60 points de base. La marge d’Eviden a été impactée par la baisse du chiffre d’affaires. La marge de Tech Foundations s’est améliorée reflétant une plus forte productivité et une amélioration des coûts.

Europe du Nord et Asie-Pacifique : le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 542 millions d'euros, en baisse organique de -1.3%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden a baissé à un chiffre dans le bas de la fourchette. La hausse du chiffre d’affaires de BDS en raison d’une nouvelle activité d’Advanced Computing avec un centre d’innovation au Danemark a été contrebalancée par la baisse du chiffre d’affaires de Digital, reflétant une demande plus faible dans les secteurs Public, Santé et Assurance.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a baissé à un chiffre bas de fourchette, reflétant une baisse de volume dans les secteurs de la Santé, de l’Assurance et le secteur Public.

La marge opérationnelle s’est établie à 66 millions d'euros, soit 4,3% du chiffre d'affaires, légèrement en hausse organique de +40 points de base, grâce à la hausse de la marge de Tech Foundations, particulièrement en Asie avec des clients du secteur Bancaire et au Royaume-Uni avec des contrats BPO.

Europe Centrale : le chiffre d’affaires s'est élevé à 1 077 millions d'euros, en baisse organique de -4,5%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden a baissé à un chiffre dans le milieu de la fourchette, impacté par une faible demande de l’activité Mission Critical Systems et la perte de vitesse des contrats dans les secteurs de l’Industrie et de la Défense.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a baissé à un chiffre dans le milieu de la fourchette, reflétant la réduction de volume dans les secteurs de l’Industrie et de la Banque et les retards des dépenses du secteur Public.

La marge opérationnelle s’est établie à -4 millions d'euros, soit -0,3% du chiffre d'affaires, en baisse organique de -130 points de base. La rentabilité a été impactée par la baisse du chiffre d’affaires et un taux d’utilisation des employés d’Eviden plus faible.

Europe du Sud : le chiffre d’affaires s'est élevé à 1 084 millions d'euros, stable en organique.

Les activités Digital ont enregistré une hausse à un chiffre dans le bas de la fourchette, bénéficiant de la montée en puissance de grands contrats en Espagne et avec une grande entreprise de services d’utilité publique en France. Le chiffre d’affaires de BDS a enregistré une hausse à un chiffre dans le bas de la fourchette grâce à la livraison d’un supercalculateur en France.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a baissé à un chiffre dans le bas de la fourchette en raison des résiliations de contrats avec certains clients.

La marge opérationnelle s’est établie à 46 millions d'euros, soit 4,3% du chiffre d'affaires, légèrement en hausse organique de +40 points de base grâce à la forte amélioration de la marge de BDS portée par des livraisons de contrats en cours.

Autres et structures mondiales englobent le Moyen-Orient, l'Afrique, Major Events ainsi que les centres internationaux de prestation de services du Groupe et les structures globales.

Le chiffre d’affaires de Moyen-Orient, Afrique, Major Events s’est élevé à 154 millions d’euros, en hausse +9,2% en organique, reflétant les fortes contributions des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et du contrat avec l’UEFA.

s’est élevé à 154 millions d’euros, en hausse +9,2% en organique, reflétant les fortes contributions des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et du contrat avec l’UEFA. La marge opérationnelle de Moyen-Orient, Afrique, Major Events s’est établie à -7 millions d’euros, en baisse de 17 millions d’euros, reflétant l’augmentation des dépenses de marketing pour Major Events, comme prévu.

s’est établie à -7 millions d’euros, en baisse de 17 millions d’euros, reflétant l’augmentation des dépenses de marketing pour Major Events, comme prévu. Les coûts nets des centres internationaux de prestation de services du Groupe s’est élevé à -42 millions d’euros, une amélioration de +6 millions d’euros par rapport au premier semestre 2023.

s’est élevé à -42 millions d’euros, une amélioration de +6 millions d’euros par rapport au premier semestre 2023. Les coûts nets des structures globales étaient de -44 millions d’euros et en hausse de 22 millions d’euros, impactés par la hausse des frais généraux et administratifs alloués à la marge opérationnelle (plutôt qu’aux autres charges).

Commandes et carnet de commandes

Activité commerciale au premier semestre 2024 et deuxième trimestre 2024

Les prises de commandes ont atteint 3,6 milliards d'euros au cours du premier semestre 2024. Les prises de commandes d’Eviden ont atteint 2,0 milliards d’euros et les prises de commandes de Tech Foundations se sont élevées à 1,6 milliards d’euros.

Le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires était de 73%, en baisse par rapport à 93% au premier semestre 2023, reflétant les retards dans l’attribution des contrats dans l’attente de la résolution finale du plan de refinancement du Groupe.

Eviden a enregistré un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 85% au cours du premier semestre 2024, en baisse de -14 points de base par rapport au premier semestre 2023. Ceci inclut un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires plus élevé au T2 2024 à 86% vs 83% au T1 2024. Les principales signatures incluent un projet de livraison d’un centre de contrôle avec une grande entreprise européenne de services d’utilité publique, le renouvellement d’un contrat de gestion applicatives avec un opérateur de télécommunications allemand et un nouveau contrat en Espagne avec une grande banque en développement de services d’applications.

Tech Foundations a enregistré un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 63%, en baisse par rapport à 87% au premier semestre 2024 avec une forte reprise au T2 2024 à 79% contre 47% au T1 2024. Cette amélioration sur le trimestre inclut le renouvellement de plusieurs grands contrats, notamment en Hybrid Cloud & Infrastructure avec Eurocontrol en Europe du Nord & APAC et en Data Centers avec une compagnie de réseau ferroviaire en Europe Centrale.

Carnet de commandes et propositions commerciales

A fin juin 2024, le carnet de commandes du Groupe s’élevait à 15,7 milliards d’euros, représentant 1,6 années de chiffre d’affaires. Le montant total des propositions commerciales s’élevait à 5,4 milliards d’euros.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s'élevait à 91 611 employés à fin juin 2024, en baisse de -3,7% par rapport à 95 140 à fin décembre 2023.

Au cours du premier semestre, le Groupe a effectué 5 819 recrutements (dont 94,1% d’employés directs), tandis que le taux d'attrition est passé de 15,0% en 2023 à 14,3% au premier semestre 2024.

Résultat Net

Le résultat net part du Groupe était de -1 941 millions d'euros, principalement impacté par une charge d’impairement de 1 570 millions d'euros.

Le résultat net normalisé 1s’est établi à -124 millions d'euros contre une perte de -113 millions d’euros au premier semestre 2023.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible était de 1 914 million d’euros au premier semester 2024, reflétant la réduction prévue de l’optimisation du besoin en fonds de roulement pour 1 320 million d’euros par rapport à la situation au 31 décembre 2023. Par ailleurs, il a été décidé de prioritiser les investissements pour les clients et la R&D, qui se traduiront par de futurs profits et inversement de réduire les dépenses de restructuration afin de gérer la position de trésorerie. Ceci c’est traduit par un augmentation des dépenses d’investissement de 168 millions au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, et par une réduction des dépenses de réorganization, de rationalisation et d’intégration de 103 millions d'euros.

Finalisation du processus visant à protéger les intérêts de souveraineté de l’Etat Français d’ici la fin du mois d’octobre

Le 26 juin 2024, Atos SE a annoncé, dans le prolongement de l’accord annoncé le 9 avril 2024, avoir finalisé la négociation avec l’Etat français d’une convention visant à protéger les intérêts de souveraineté de l’Etat français au titre de certaines activités exercées par le Groupe Atos. Cette convention, approuvée le 25 juin 2024 par le conseil d’administration d’Atos, a été signée le 26 juin 2024.

Les droits accordés à l’Etat français résulteront initialement de la convention et seront complétés par l’émission par Bull SA d’une action de préférence émise au profit de l’Etat français.

L’Etat français bénéficiera de droits de gouvernance au niveau de Bull SA, en particulier des droits de représentation dans les organes sociaux (sans droit de vote à ce stade) et de droits d’autorisation préalable et d’agrément visant à protéger les activités souveraines sensibles.

La convention prévoit en outre un droit pour l’Etat français d’acquérir des activités souveraines sensibles en cas de franchissement par un tiers du seuil de 10% ou d’un multiple de 10% du capital ou des droits de vote d’Atos ou de Bull SA et si les parties ne sont pas parvenues à un accord raisonnable sur les modalités de préservation des intérêts nationaux en relation avec ces activités souveraines sensibles (sans préjudice de l’application du régime français de contrôle des investissements étrangers).

L’émission de cette action de préférence est prévue durant le second semestre 2024.

Cession envisagée des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de BDS à l’Etat français

Le 14 juin 2024, Atos SE a annoncé la réception d’une lettre d’offre confirmatoire non engageante de l’Etat français concernant l’acquisition potentielle de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division Big Data & Cybersécurity (« BDS ») de la Société.

Cette offre confirmatoire non-engageante porte sur une valeur d’entreprise globale de 700 millions d’euros.

Le Conseil d’administration d’Atos, sous l’égide de la Conciliatrice Maître Hélène Bourbouloux, et la direction de la Société vont discuter de cette proposition avec l’Etat, étant précisé qu’aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue des négociations et à la conclusion d’un accord définitif entre les parties.

Offre engageante reçue d’ALTEN pour la cession de Worldgrid

Le 11 juin 2024, Atos a annoncé être entré en négociations exclusives avec ALTEN SA (« ALTEN ») pour la vente de son activité Worldgrid pour une valeur d’entreprise engageante de 270 millions d’euros.

La clôture de la transaction est attendue avant la fin de l'année 2024 et est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et aux autres approbations réglementaires habituelles.

Liquidité, restructuration financière et continuité d’exploitation

Les comptes consolidés résumés semestriels du Groupe arrêtés au 30 juin 2024 ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation. Les prévisions de trésorerie du Groupe pour les douze mois suivant l’arrêté des comptes consolidés semestriels 2024 par le Conseil d’administration font apparaître une situation de trésorerie compatible avec les besoins de liquidité sur cette période.

Les prévisions de trésorerie, tenant compte des dernières prévisions d’activité, sont établies notamment sur la base des hypothèses suivantes :

le financement intérimaire de 800 millions d’euros a été sécurisé, apportant ainsi les liquidités nécessaires pour financer l’activité jusqu’à la clôture du plan de restructuration financière ; en complément, Atos a eu accès à une ligne d'affacturage de 75 millions d'euros ;

le financement intérimaire à court terme sera refinancé par 1 750 millions d'euros dont un montant allant de 1,5 milliard d’euros à 1,675 milliard d’euros de dettes et 75 millions d’euros sous forme de garantie en numéraire dans le cadre de l’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription ;

le produit net de la cession de l’activité Worldgrid à ALTEN au premier semestre 2025 pour une valeur d’entreprise de 270 millions d’euros.





Au 30 juin 2024, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers à court terme du Groupe s’élevaient à 881 millions d’euros, incluant les bénéfices de l’optimisation sur le besoin en fonds de roulement à fin juin. Les emprunts s’élevaient à 5 098 millions d’euros, dont 2 400 millions d’euros d’obligations et 2 600 millions d’euros de financement bancaire. En conséquence, l’endettement net total du Groupe s’élevait à 4 218 millions d’euros au 30 juin 2024. En outre, le ratio de levier financier d’Atos SE applicable à la facilité de crédit renouvelable multidevises et au prêt à terme A s’élevait à 7,32x au 30 juin 2024.

Atos SE souhaite attirer l’attention sur la maturité des emprunts d’Atos SE et les risques liés à son refinancement. Les échéances à venir de ses emprunts sont les suivantes :

le prêt à terme A (Term Loan) de 1,5 milliard d’euros, arrivé à échéance le 29 juillet 2024, la demande de renouvellement étant considérée comme sans effet du fait de l’ouverture de la sauvegarde accélérée le 23 juillet 2024 ;

l’emprunt obligataire (obligation échangeable) de 500 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2024 ;

l’emprunt obligataire de 750 millions d’euros arrivant à échéance en mai 2025 ;

la facilité de crédit renouvelable (RCF) de 900 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2025 ;

l’émission NEU MTN (marché des titres négociables à moyen terme) de 50 millions d’euros arrivant à échéance en avril 2026 ;

l’emprunt obligataire de 350 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2028 ; et

l’emprunt obligataire (Sustainability‑Linked Bond) de 800 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2029.





Il convient de préciser que dans le cadre de l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée annoncée le 24 juillet 2024, un gel des dettes est désormais effectif, interdisant le paiement des créances affectées nées avant l’ouverture de la sauvegarde accélérée et de certaines dettes nées après l’ouverture liées à des créances affectées qui ne sont pas utiles à la restructuration. Cette règle ne s’applique pas aux créanciers qui ne sont pas affectés par la procédure de sauvegarde accélérée.

Dans le prolongement de son communiqué de presse du 5 février 2024, Atos SE a engagé des discussions avec ses banques et ses créanciers obligataires dans le but de parvenir à un accord global sur la restructuration de sa dette financière. Ces discussions, qui se sont tenues sous l’égide du CIRI (“Comité Interministériel de Restructuration Industrielle”) et du mandataire ad hoc désigné depuis début février 2024, se sont poursuivies dans le cadre d’une procédure amiable de conciliation afin d’encadrer ces discussions et favoriser l’émergence d’un accord global dans un calendrier court et encadré. Ces discussions ont abouti à un accord sur les termes de la restructuration financière entre la Société et un groupe de banques et de porteurs d’obligations comme annoncé le 30 juin 2024 par la Société et à la conclusion d’un accord de Lock-Up avec une majorité des créanciers financiers de la Société, comme annoncé le 15 juillet 2024 par la Société.

Dans ce contexte, la Société a annoncé le 24 juillet 2024 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée afin de mettre en œuvre et d’obtenir l’approbation du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre sur les termes du plan de restructuration financière convenu dans l’accord de Lock-Up. Ce plan de restructuration consiste en des nouveaux financements de 1 750 millions d’euros, une réduction de la dette de 3,1 milliards d’euros et d’une absence d’échéance de la dette d’ici la fin de l’année 2029.

Le plan devrait prévoir la mise en œuvre de plusieurs augmentations de capital et émissions de nouveaux financements de novembre 2024 à janvier 2025 ainsi que l’apport d’un financement intérimaire à court terme de 800 millions d’euros disponible pour la Société et sécurisé jusqu’à la clôture de la restructuration financière et refinancé par les nouveaux financements de 1 750 millions d’euros à mettre en place avant la fin de l’année (pour plus détail, se référer à la section Revue Financière).

En tenant compte du financement intérimaire, le Groupe a suffisamment de liquidités pour la conduite de ses activités jusqu’à la réalisation du plan de la restructuration financière.

Comme déjà indiqué dans ses précédentes communications, la Société rappelle que la mise en œuvre de l’Accord sur les Termes de la Restructuration envisagée entraînera une dilution massive pour les actionnaires actuels d’Atos, qui devraient, à défaut de participation aux Augmentations de Capital de la Restructuration Financière envisagées, détenir moins de 0,1% du capital social.

La mise en œuvre de la restructuration financière reste soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont notamment :

La finalisation et la conclusion de la documentation détaillée de restructuration financière, y compris, le plan de sauvegarde accélérée ;

L’approbation par l’AMF des notes d’opération relatives aux opérations envisagées sur le capital ;

La réception d’un rapport d’un expert indépendant confirmant que les termes de la restructuration financière envisagée (y compris en ce qui concerne les augmentations de capital) sont équitables d’un point de vue financier, conformément au règlement général de l’AMF comme il est d’usage pour les transactions de cette nature ;

L’obtention d’un jugement du Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre approuvant le plan de sauvegarde accélérée mettant en œuvre l’accord définitif de restructuration financière ;

L’obtention des autorisations règlementaires éventuelles, le cas échéant.





Il existe toutefois une incertitude significative sur la capacité du Groupe à poursuivre son activité en continuité d’exploitation dans le cas où le Groupe ne serait pas en mesure de mettre en œuvre le plan de restructuration financière envisagé. Dans ce cas, Atos SE pourrait ne plus être en mesure de réaliser ses actifs ou régler ses passifs dans le cadre normal de ses activités, et l’application des règles et principes comptables IFRS dans un contexte normal de poursuite des activités, concernant notamment l’évaluation des actifs et des passifs, pourrait ne pas s’avérer appropriée.

Nomination par le Conseil d’administration du cabinet Sorgem Evaluation en qualité d’expert indépendant, aux fins de se prononcer sur la restructuration financière

Comme annoncé dans le communiqué de presse de la Société en date du 30 juin 2024, le Conseil d’administration de la Société a procédé, sur une base volontaire en application de l’article 261-3 du Règlement général de l’AMF, et sur proposition du Comité ad hoc de la Société, à la nomination du cabinet Sorgem Evaluation, représenté par M. Maurice Nussenbaum et M. Florent Myara, en qualité d’expert indépendant, aux fins de se prononcer sur la restructuration financière. L’expert indépendant évaluera les conditions financières de la restructuration financière pour les actionnaires et délivrera un rapport contenant une attestation d’équité qui sera mis à la disposition des actionnaires préalablement à la consultation de la classe des actionnaires et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

De la marge opérationnelle au résultat opérationnel

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Marge opérationnelle 115 212 Réorganisation -60 -430 Rationalisation et frais associés -5 -30 Coûts d'intégration et d'acquisition -2 -4 Amortissement des immobilisations incorporelles (allocation du prix d'acquisition) -29 -60 Charges relatives à des paiements fondés sur des actions -3 -14 Dépréciation du goodwill et d’autres actifs non courants -1 570 -55 Autres éléments -150 -53 Résultat opérationnel -1 704 -433

Les éléments non récurrents ont représenté une charge nette de 1 819 millions d'euros.

Les dépenses de réorganisation se sont élevées à 60 millions d’euros, réparties entre les mesures de restructuration pour 34 millions d’euros et les coûts liés aux activités en cours pour la séparation et la transformation du Groupe pour 26 millions d’euros.

Les coûts de rationalisation et les frais associés ont diminué significativement, passant de 30 millions d’euros au premier semestre 2023 à 5 millions d’euros au premier semestre 2024 en raison de la finalisation, à la fin de l’exercice 2023, du plan de consolidation de data centers en Amérique du Nord.

Les coûts d’intégration et d’acquisition de 2 millions d'euros étaient principalement relatifs aux coûts des programmes de rétention et des activités d’intégration résiduelles sur les acquisitions passées.

Au premier semestre 2024, la charge d’amortissement des immobilisations incorporelles reconnue dans le cadre de l’allocation des prix d’acquisition s’est élevée à 29 millions d’euros et était principalement composée des relations clients et technologies apportées par Syntel.

La dépréciation du goodwill et autres actifs non courants s'est élevée à 1 570 millions d’euros, principalement relative à la dépréciation du goodwill pour 1 452 millions d’euros à la fois sur Eviden (Amériques, Europe du Nord & Asie-Pacifique) et Tech Foundations (Europe du Nord & Asie-Pacifique), et la dépréciation de relations clients pour 109 millions d’euros dans la région Amériques en raison de la fin de contrats clients.

Au premier semestre 2024, les autres éléments ont représenté une charge nette de 150 millions d’euros contre une charge de 53 millions d'euros au premier semestre 2023 et comprennent :

Une perte supplémentaire sur une cession passée pour 55 millions d’euros ;

Les honoraires de conseil sur la restructuration financière du Groupe et sur les cessions pour 51 millions d’euros ;

La réévaluation d'un contrat onéreux en Europe du Nord qui était comptabilisé dans les autres éléments en 2021 pour 11 millions d’euros.





Par conséquent, le résultat opérationnel s’est établi à – 1 704 millions d’euros, comparé à -433 millions d’euros au premier semestre 2023.

Résultat opérationnel par rapport au résultat net part du Groupe

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Résultat opérationnel -1 704 -434 Résultat financier -175 -103 Charge d’impôt -62 -65 Part des participations ne donnant pas le contrôle 0 0 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0 2 Résultat net part du Groupe -1 941 -600 Résultat net part du Groupe normalisé2 -124 -113 Bénéfice par action (en euros) -17,48 -5,42 Bénéfice par action dilué (en euros) -17,48 -5,42

Le résultat financier net a représenté une charge de 157 millions d’euros se décomposant entre :

Le coût de l’endettement financier net est passé de 40 millions d’euros au premier semestre 2023 à 73 millions d’euros au premier semestre 2024. Cette évolution résulte principalement d’un niveau plus haut de charges d’intérêts sur la facilité de crédit renouvelable multidevises et le Prêt à terme A qui ont fait l’objet de tirages additionnels au second semestre 2023 et en janvier 2024, combiné à un niveau plus bas de produits d’intérêts résultant d’un niveau plus bas de dépôts ;

Les autres éléments financiers ont représenté une charge nette de 102 millions d’euros contre une charge nette de 63 millions d’euros au premier semestre 2023 et étaient principalement composés de : Une charge financière liée aux dettes de location pour 19 millions d'euros ; Un coût financier des pensions pour 16 millions d’euros ; Des coûts de transaction comptabilisés dans les dettes financières, amortis selon la méthode du taux d’intérêts effectif et entièrement amortis au premier semestre 2024 compte tenu de la restructuration financière actuelle du Groupe pour un montant de 15 millions d'euros ; Des coûts de transaction encourus au premier semestre 2024 et directement attribuables à la restructuration financière en cours du Groupe pour 12 millions d’euros ; Des coûts d’affacturage pour 10 millions d’euros pour le premier semestre 2024 ; Des coûts nets de couvertures de change pour 8 millions d'euros.



La charge d’impôt pour le premier semestre 2024 était de 62 millions d’euros

Le résultat net part du Groupe a été de -1 941 millions d'euros, principalement impacté par la dépréciation du goodwill et des autres actifs non-courants à hauteur de – 1 570 millions d'euros

Le résultat net part du Groupe normalisé, excluant les éléments exceptionnels, anormaux et peu fréquents (net d'impôts) a été de -124 millions d'euros, comparé à une perte de -113 millions d'euros au premier semestre 2023. La réconciliation entre le résultat net part du Groupe et le résultat net part du Groupe normalisé est présenté en annexe.

Résultat par action

Le résultat net par action, de base comme dilué, s’est établi à -17,48 € par action au premier semestre 2024.

Flux de trésorerie et trésorerie nette

(en millions d'euros) S1 2024 S1 2023 Excédent Brut Opérationnel (EBO) 373 487 Investissements opérationnels -278 -110 Paiements des loyers -159 -181 Variation du besoin en fonds de roulement* -1 393 -645 Flux de trésorerie opérationnel -1 457 -450 Impôts payés -45 -40 Coût de l’endettement financier net payé -73 -40 Réorganisation provenant des autres produits et charges opérationnels -162 -247 Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels -7 -25 Coûts d'intégration et d'acquisition -2 -2 Autres variations** -167 -165 Flux de trésorerie disponible -1 914 -969 (Acquisitions) cessions (solde net) -63 190 Augmentation de capital 0 0 Programme de rachat d'actions collectives -1 -3 Dividendes versés aux actionnaires -14 -31 Flux de trésorerie net -1 992 -812 Endettement net d'ouverture -2 230 -1 450 Variation nette de l'endettement -1 992 -812 Incidence des cours de monnaies étrangères sur l'endettement 5 -59 Endettement net de clôture -4 218 -2 321

Variation du besoin en fonds de roulement à l'exclusion de la variation du besoin en fonds de roulement liée aux éléments comptabilisés dans les autres produits et charges d'exploitation.





** Les "autres variations" comprennent les autres produits et charges d'exploitation avec impact sur la trésorerie (hors réorganisation du personnel, rationalisation et coûts associés, coûts d'intégration et d'acquisition) et les autres éléments financiers avec impact sur la trésorerie, les investissements financiers nets à long terme hors acquisitions et cessions, et les montants d'intéressement à payer transférés à la dette.

Le flux de trésorerie disponible était de 1 914 million d’euros au premier semester 2024, reflétant la réduction prévue de l’optimisation du besoin en fonds de roulement pour 1 320 million d’euros par rapport à la situation au 31 décembre 2023. Par ailleurs, il a été décidé de prioritiser les investissements pour les clients et la R&D, qui se traduiront par de futurs profits et inversement de réduire les dépenses de restructuration afin de gérer la position de trésorerie. Ceci c’est traduit par un augmentation des dépenses d’investissement de 168 millions au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, et par une réduction des dépenses de réorganization, de rationalisation et d’ intégration de 103 millions d'euros.

Les investissements opérationnels se sont élevés à 278 millions d'euros, en hausse de 168 millions d'euros par rapport à l'année précédente, reflétant l’augmentation des investissements des contrats clients, en particulier un projet de HPC en Allemagne ainsi que des investissements opérationnels spécifiques dans deux projets dans la région Amériques et en APAC.

La variation du besoin en fonds de roulement s'est élevée à -1 393 millions d'euros, principalement en raison de la réduction de l’optimisation du besoin en fonds de roulement pour 1 320 millions d’euros. Au premier semestre, L’ensemble des optimisations spécifiques menées par le Groupe pour optimiser son besoin en fonds de roulement s’est élevé à 496 millions d’euros contre 1 816 millions d’euros à fin décembre 2023. Ces optimisations ont compris :

33 millions d’euros de cessions de créances clients sans recours (contre 712 millions d’euros à fin décembre 2023) ;

D’autres optimisations spécifiques sur les créances clients pour 254 millions d’euros (contre 455 millions d’euros à fin décembre 2023), consistant principalement à réduire le niveau des créances clients cédées sans recours aux banques ;

De l’optimisation spécifique sur les dettes fournisseurs pour 208 millions d’euros (contre 650 millions d’euros à fin décembre 2023), résultant principalement de la réduction du délai moyen de paiement des fournisseurs (DPO) de 53 jours, les fournisseurs ayant demandé des délais de paiement plus courts suite à la situation financière du Groupe. Il est mentionné que ces optimisations spécifiques n’ont compris aucune mesure d’affacturage inversé.





Les décaissements liés aux impôts payés ont augmenté de +5 millions d'euros et se sont élevés à 45 millions d'euros au premier semestre 2024, incluant 6 millions d’euros d’impôts payés en lien avec les opérations de séparation en 2024.

Le coût de l’endettement financier net a été de 73 millions d'euros comme expliqué ci-dessus.

Le total des coûts de réorganisation, de rationalisation & de frais associés et d'intégration & d'acquisition s’est élevée à 171 millions d'euros contre 274 millions d'euros au premier semestre 2023 et a compris :

103 millions d’euros de coûts de réorganisation relatifs aux mesures de restructuration ainsi que la poursuite du plan de restructuration en Allemagne ;

59 millions d’euros de coûts liés aux activités en cours pour la séparation du Groupe sur le premier trimestre de l’exercice ;

7 millions d’euros de coûts de rationalisation résultant de la fermeture et la consolidation des centres de données principalement en Amérique du Nord.





Les décaissements liés aux Autres variations se sont élevés à -167 millions d'euros contre -165 millions d’euros sur premier semestre 2023, et ont compris :

96 millions d’euros de coûts encourus sur des contrats onéreux pour lesquels une provision avait été comptabilisée en autres éléments à fin décembre 2021,

34 millions d’euros de paiements d’honoraires de conseil sur la restructuration financière du Groupe et sur les cessions d’actifs,

13 millions d’euros de frais juridiques.





En conséquence des impacts ci-dessus, principalement liés à la variation du besoin en fonds de roulement, le Groupe a présenté un flux de trésorerie disponible (FCF) négatif de 1 914 millions d’euros sur le premier semestre 2024 contre -969 millions d’euros sur le premier semestre 2023.

L’impact net sur la trésorerie résultant des cessions nettes s’est élevé à -63 millions d’euros, provenant principalement de la réévaluation de l’actif financier à court terme que le Groupe ne s'attend plus à percevoir compte tenu de l'ajustement probable de prix sur une cession antérieure.

Aucun dividende n’a été versé aux actionnaires d’Atos SE au cours du premier semestre 2024. Le versement de 14 millions d’euros (31 millions d’euros au premier semestre 2023) correspond aux taxes retenues sur les distributions de dividendes internes.

L’effet de la variation de change, déterminée à partir de l’exposition aux devises étrangères des éléments de dette ou de trésorerie de chaque pays, a représenté une diminution de la dette nette de 5 millions d’euros.

En conséquence, l'endettement net du Groupe au 30 juin 2024 s’est élevé à 4 218 millions d’euros contre 2 230 millions d’euros au 31 décembre 2023.

États financiers consolidés intermédiaires résumés

Le Conseil d’administration d’Atos, réuni le 31 juillet 2024, a examiné les comptes consolidés intermédiaires résumés du Groupe clôturés au 30 juin 2024. Les Commissaires aux comptes ont finalisé leur examen habituel limité des comptes consolidés semestriels et un rapport des Commissaires aux comptes sans réserve est en cours de publication.

ANNEXE

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024

en millions d'euros Chiffre d'affaires T2 2024 Chiffre d'affaires T2 2023* Variation Organique* Eviden 1 222 1 278 -4,4% Tech Foundations 1 264 1 280 -1,2% Total 2 486 2 558 -2,8%





en millions d'euros Chiffre d'affaires T2 2024 Chiffre d'affaires T2 2023* Variation organique* Amériques 561 599 -6,3% Europe du Nord & APAC 788 784 +0,6% Europe Centrale 544 573 -5,1% Europe du Sud 519 522 -0,7% Autres & Structures globales 74 79 -7,0% Total 2 486 2 558 -2,8%

*: à périmètre constant et taux de change moyen à juin 2024

Réconciliation du résultat net part du Groupe avec le résultat net normalisé part du Groupe

(en millions d'euros) S1 2024 S1 2023 Résultat net - attribuable aux propriétaires de la société mère -1 941 -600 Autres produits et charges opérationnels nets d'impôt -1 817 -486 Résultat net normalisé – attribuable aux propriétaires de la société mère -124 -113

Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle du premier semestre 2023 à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier semestre 2024 sont comparés au chiffre d'affaires et à la marge opérationnelle du premier semestre 2023 à périmètre et taux de changes constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier semestre 2023 publiés, et le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier semestre 2023 à périmètre et taux de changes constants est présentée ci-dessous, par ligne d’activité et par entités opérationnelles régionales.

En 2023, le Groupe a examiné le traitement comptable de certaines transactions de reventes de logiciels standards tiers à la suite de la décision publiée par l’ESMA en octobre 2023, illustrant la décision de l'IFRS IC et donnant une position restrictive dans l'analyse Principal versus agent sous IFRS 15 pour de telles transactions. Le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 a inclus à ce titre un impact négatif de 33 millions d'euros qui a concerné Eviden dans la Région Amériques, sans incidence sur la marge opérationnelle.

Chiffre d'affaires S1 2023 en millions d'euros S1 2023 publié Retraitement S1 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change S1 2023* Eviden 2 625 -33 2 592 37 -139 0 2 490 Tech Foundations 2 923 0,0 2 923 -37 -277 4 2 614 Total 5 548 -33 5 515 0 -416 4 5 104





Chiffre d'affaires S1 2023 en millions d'euros S1 2023 publié Retraitement S1 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change S1 2023* Amériques 1 311 -33 1 279 0 -77 -11 1 190 Europe du Nord & APAC 1 584 0 1 584 0 -39 18 1 563 Europe Centrale 1 297 0 1 297 0 -171 2 1 127 Europe du Sud 1 211 0 1 211 0 -128 0 1 083 Autres & Structures globales 145 0 145 0 0 -4 141 Total 5 548 -33 5 515 0 -416 4 5 104





Marge opérationnelle S1 2023 en millions d'euros S1 2023 publié Retraitement S1 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change S1 2023* Eviden 138 0 138 1 -22 0 117 Tech Foundations 73 0 73 -1 -21 -1 51 Total 212 0 212 0 -43 -1 168





Marge opérationnelle S1 2023 en millions d'euros S1 2023 publié Retraitement S1 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change S1 2023* Amériques 133 0 133 0 -19 -1 113 Europe du Nord & APAC 63 0 63 0 -3 0 60 Europe Centrale 16 0 16 0 -5 0 11 Europe du Sud 58 0 58 0 -16 0 42 Autres & Structures globales -58 0 -58 0 0 0 -59 Total 212 0 212 0 -43 -1 168

*: à périmètre constant et taux de change moyen à juin 2024

Les effets de périmètre se sont élevés à -416 millions d'euros pour le chiffre d’affaires et -43 millions d’euros pour la marge opérationnelle. Ils étaient principalement liés à la cession de l’Italie en Europe du Sud, de UCC dans toutes les régions, d’EcoAct en Europe du Sud, Amériques et en Europe du Nord & APAC, de la participation dans la co-entreprise avec State Street en Amériques et de Elexo en Europe du Sud.

Les effets de change ont contribué positivement au chiffre d'affaires pour +4 millions d'euros et négativement à la marge opérationnelle pour -1 million d’euro. Ils provenaient principalement de l’appréciation de la livre sterling, et de la dépréciation du peso argentin et de la livre turque.

Reconciliation du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2023 à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024 est comparé au chiffre d'affaires de 2023 à périmètre et taux de changes constants.

La reconciliation entre le chiffre d'affaires publié pour le deuxième trimestre de 2023 avec le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 2023 à périmètre et taux de changes constants est présentée ci-dessous, par périmètres et entités opérationnelles régionales :

Chiffre d'affaires T2 2023 en millions d'euros T2 2023 publié Retraitement T2 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T2 2023* Eviden 1 291 -16 1 275 37 -37 3 1 278 Tech Foundations 1 450 0 1 450 -37 -139 6 1 280 Total 2 741 -16 2 725 0 -176 9 2 558





Chiffre d'affaires T2 2023 en millions d'euros T2 2023 publié Retraitement T2 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T2 2023* Amériques 653 -16 636 0 -39 2 599 Europe du Nord & APAC 796 0 796 0 -20 8 784 Europe Centrale 663 0 663 0 -90 -1 573 Europe du Sud 550 0 550 0 -28 0 522 Autres & Structures globales 79 0 79 0 0 0 79 Total 2 741 -16 2 725 0 -176 9 2 558

*: à périmètre constant et taux de change moyen à juin 2024

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 mai 2024 sous le numéro d’enregistrement D.24-0429. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 94 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

