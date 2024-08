ESSO S.A.F. : Résultats consolidés du premier semestre 2024

Résultats consolidés du premier semestre 2024

Résultat net 116 M€

Effets stocks positifs 118 M€

EBITDA ajusté 34 M€

Charles Amyot, Président et Directeur Général d’Esso S.A.F. a déclaré :

“Dans un contexte de marges de raffinage tendanciellement en repli par rapport aux niveaux observés en 2023, et malgré une baisse de 24 % des quantités de pétrole brut traité en raison du grand arrêt pour maintenance planifiée de la raffinerie de Fos-sur-Mer et de l’incendie survenu sur une unité de distillation atmosphérique à Gravenchon, le groupe a enregistré un EBITDA ajusté de 34 M€. Ce résultat a été obtenu grâce à la capacité d’adaptation du groupe, et au maintien de l’approvisionnement de ses clients, en s’appuyant sur le professionnalisme de ses équipes et la solidité de ses fondamentaux, dans une situation inédite liée à l’annonce du projet de cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer et du projet de réorganisation sur la plateforme de Gravenchon”.

Résultats consolidés du groupe Esso S.A.F. (M€) Premier semestre 2024



Premier semestre 2023



Année 2023 Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes) 5,4 7,1 15,3 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) 9 007 9 316 19 240 Ventes totales de produits raffinés (milliers de m3) 10 363 10 821 22 681 Ventes en France de produits raffinés (milliers de m3) 8 341 8 054 16 906 Résultat opérationnel 112 142 668 Produits et charges financiers 39 14 37 Impôts courants et différés (35) 110 (28) Résultat net part du groupe 116 266 677 EBITDA (A) 152 182 748 Effets stocks (B) 118 (193) (169) Autres éléments d'ajustement (C) 0 0 (47) EBITDA ajusté (A)-(B)-(C) 34 375 964

Résultats financiers consolidés

Le résultat opérationnel du groupe est un gain de 112 M€ au premier semestre 2024. Les effets stocks sont positifs pour 118 M€. Au premier semestre 2023, le résultat opérationnel était un gain de 142 M€ et les effets stocks négatifs pour (193) M€.

Hors effets stocks et autres éléments d’ajustement, l’EBITDA ajusté du premier semestre 2024 est positif de 34 M€ et comprend des effets de change opérationnels négatifs pour 10 M€. Au premier semestre 2023, l’EBITDA ajusté était positif à 375 M€ et comprenait des effets de change positifs pour 5 M€.

Le résultat financier est positif de 39 M€ (14 M€ au premier semestre 2023) et comprend 16 M€ de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est un gain de 116 M€ contre un gain de 266 M€ au premier semestre 2023.

Bilan et Position financière

Au 30 juin 2024, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 2 277 M€ contre 2 344 M€ au 31 décembre 2023. La position financière nette est positive de 1 107 M€ (positive de 1 015 M€ au 31 décembre 2023). Les engagements de retraite non préfinancés s’élèvent à 439 M€ au 30 juin 2024.





Performance opérationnelle

5,4 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées par le Groupe au cours du premier semestre 2024, en baisse de 24 % par rapport au premier semestre 2023. Cette baisse s’explique par le grand arrêt pour maintenance planifiée de la raffinerie de Fos-sur-Mer et l’incendie survenu à la raffinerie de Gravenchon sur une unité de distillation le 11 mars 2024 et dont les installations affectées ont redémarré progressivement à partir du 19 mai 2024.

Les ventes de produits raffinés s’élèvent à 10,4 millions de m3 , en baisse de 4 % par rapport au premier semestre 2023, tandis que les ventes en France (tous canaux de distribution confondus) sont en progression de 3,6 %, dans un marché en hausse de 0,9 % sur les 5 premiers mois de 2024 par rapport à 2023 selon le Comité Professionnel du Pétrole, grâce à des mesures de substitution permettant de maintenir l’approvisionnement des clients et à un meilleur positionnement commercial au cours du premier semestre.

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 9,0 milliards d’euros, en baisse de 3 % par rapport au premier semestre 2023, reflétant la baisse des volumes de ventes partiellement compensée par la hausse des cours des produits pétroliers.

Projet de cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer

Esso S.A.F. a signé en date du 31 juillet avec la société Rhône Énergies l’accord de vente de ses activités raffinage et logistique du sud de la France. Cette signature fait suite à la finalisation du processus d'information et de consultation avec les instances représentatives du personnel.

Soumis aux formalités et autorisations d’usage pour ce type de transaction, cet accord de vente marque une étape importante dans le processus de cession de la raffinerie Esso de Fos–sur-Mer, des dépôts de Toulouse (Fondeyre) et de Villette de Vienne qui devrait être finalisé avant la fin de l’année 2024.

Environnement économique

Le prix du pétrole brut s’est élevé en moyenne à 84 $ (77 €) par baril de Brent au premier semestre 2024 contre 80 $ (74 €) au premier semestre 2023. (Source : DGEC).

La parité euro-dollar s’est établie en moyenne au premier semestre 2024 à 1,08 $ / € contre 1,08 $ / € au premier semestre 2023.

L’indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publié par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat s’est établi en moyenne à 59 € / tonne pour le premier semestre 2024, contre 61 € / tonne au premier semestre 2023.

Se transformer aujourd'hui et contribuer à des solutions pour demain

La transition énergétique va conduire à une baisse de la consommation d’énergies fossiles et à une évolution significative des marchés de produits pétroliers. L’ampleur et le rythme de ces changements demeurent incertains.

Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, ainsi qu’à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

Dans un monde où l’instabilité géopolitique souligne l’importance de la sécurité des approvisionnements en énergie, le groupe Esso S.A.F. est pleinement engagé dans le double défi de fournir les produits essentiels à l’économie nationale tout en réduisant son impact sur l’environnement. Le groupe poursuit son adaptation aux mutations des marchés sur lesquels il opère et maintient ses efforts pour optimiser ses actifs industriels et préserver sa compétitivité. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.

