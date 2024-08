Avance Clinical gibt Ernennung einer leitenden Führungskraft für den nordamerikanischen Geschäftsbereich bekannt

ADELAIDE, Australien und WAKE FOREST, North Carolina, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical, ein prämiertes, mittelständisches, globales Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO) für Biotech-Unternehmen, freut sich, die Ernennung von Jeanne Schow zum Senior Vice President für den Bereich Business Development bekanntzugeben. Frau Schow wird ihre Tätigkeit in der San Francisco Bay Area ausüben.



Yvonne Lungershausen, CEO von Avance Clinical, brachte ihre Begeisterung über die Ernennung von Jeanne Schow zum Ausdruck und hob die umfangreiche Expertise hervor, die sie in das Team einbringt. „Wir sind äußerst erfreut, dass Jeanne Schow unser nordamerikanisches Business Development-Team leitet. Frau Schow und das nordamerikanische Vertriebsteam werden sich auf die Zusammenarbeit mit Biotech-Kunden konzentrieren, die mit Avance Clinical in den USA kooperieren wollen“, erklärte Frau Lungershausen.

„Die Vergabe dieser Führungsposition an eine erfahrene Branchenexpertin für das US-Geschäft wird das Engagement des Unternehmens für US-amerikanische Biotech-Unternehmen, die schnelle und qualitativ hochwertige Lösungen für die klinische Forschung suchen, weiter verstärken“, fügte Frau Lungershausen hinzu.

Das GlobalReady-Programm für die Arzneimittelentwicklung von Avance Clinical bietet innovative, beschleunigte klinische Programmabläufe und Qualitätsdaten, die von allen wichtigen Zulassungsbehörden, einschließlich der FDA und der EMA, akzeptiert werden. Zudem können US-amerikanische Biotech-Unternehmen durch die Geschäftstätigkeit in Australien erhebliche Einsparungen von fast 45 % bei den klinischen Ausgaben erzielen und den schnellen Start von Studien in der Frühphase erleichtern, da sie kein Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) benötigen.

Jeanne Schow bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung, klinische Entwicklung und Geschäftsentwicklung sowie in der Leitung großer strategischer Teams mit. „Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung auf dem Gebiet der klinischen Entwicklung in der Biotechnologie zu nutzen, um die nordamerikanische Geschäftstätigkeit von Avance Clinical weiter auszubauen, die auf mehr als 17 Jahre Erfahrung in der frühen bis späten klinischen Phase zurückblicken kann“, kommentierte sie.

Angesprochen auf die Gründe, warum sie sich für Avance Clinical entschieden hat, hob Frau Schow die außergewöhnliche Erfolgsbilanz des Unternehmens hervor, das aufgrund seines Kundendienstes, seiner flexiblen Teams und seiner innovativen, qualitativ hochwertigen klinischen Leistungen in den wichtigsten therapeutischen Anwendungsgebieten, darunter seltene Krankheiten, Onkologie, ZNS, Infektionskrankheiten sowie Zell- und Gentherapien, immer wieder neue Aufträge erhält.

„Als mittelgroßes CRO ist Avance Clinical dafür bekannt, früh in die klinische Entwicklung einzusteigen und Biotech-Kunden bis in die späteren Studienphasen zu unterstützen. Aufbauend auf diesem Partnerschaftsmodell werden wir unsere in den USA und weltweit durchgeführten Studien in späteren Phasen ausweiten.

„Die wissenschaftliche und regulatorische Kompetenz von Avance Clinical in den USA und der kooperative Projektmanagement-Ansatz sind auf die einzigartigen Herausforderungen jeder Studie abgestimmt“, erklärte sie.

Mit Blick auf ihre Karriere sagte Jeanne Schow: „Ich habe bei Baxter Healthcare angefangen und mit Biotech-Firmen in der San Francisco Bay Area zusammengearbeitet. Anschließend wechselte ich zu Avantor, einem führenden wissenschaftlichen Vertriebsunternehmen, gefolgt von Acurian Patient Recruitment Services, das während meiner Beschäftigungszeit von PPD aufgekauft wurde, und dann zu UBC. Zuletzt war ich VP im Bereich Business Development bei APCER Life Sciences, einem Anbieter von Pharmakovigilanz- und Zulassungsdienstleistungen für klinische Studien und Post-Approval.“

„Ich bin stolz darauf, an der Erforschung von Therapien mitzuwirken, die unser Leben verlängern oder verbessern. Ich selbst konnte miterleben, wie ein Patient durch eine klinische Studie eine mögliche neue Behandlung gefunden hat. Ich bin dankbar für die Menschen, die ich bereits kennengelernt habe, und freue mich darauf, noch mehr wunderbare Experten kennenzulernen, wenn wir die Erfolgsgeschichte von Avance Clinical an Biotech-Unternehmen in späteren Phasen weitergeben“, so Frau Schow.

Neben ihrer umfangreichen Berufserfahrung hält Frau Schow einen Bachelor of Science in Industrial Technology der California Polytechnic University in San Luis Obispo, Kalifornien, und einen MBA der Pepperdine University in Malibu, Kalifornien.

Avance Clinical ist das größte Full-Service-CRO in Australien, Asien und Nordamerika, das qualitativ hochwertige klinische Studien mit weltweit anerkannten Daten für internationale Biotechs durchführt. Die Kunden des Unternehmens sind Biotechnologie-Unternehmen, die Phase I bis Phase III ihres Arzneimittelentwicklungsprogramms durchführen und schnelle, agile und anpassungsfähige lösungsorientierte klinische Forschungsdienstleistungen benötigen.

Frost & Sullivan Awards

Avance Clinical, das in den vergangenen vier Jahren mit dem Frost & Sullivan Asia-Pacific CRO Market Leadership Award ausgezeichnet wurde, bietet seit mehr als 26 Jahren CRO-Dienstleistungen in der Region an.

Präklinische bis mittlere und späte Phase

Avance Clinical bietet mit seinem erfahrenen ClinicReady-Team präklinische Beratungs- und Zulassungsdienstleistungen von der präklinischen bis zur klinischen Phase III an und kann dabei bedeutende Anreizrabatte der australischen Regierung von bis zu 43,5 % und schnelle Zulassungsverfahren anbieten.

Das CRO bringt Erfahrung in mehr als 120 Indikationen mit und liefert erstklassige Ergebnisse und hochwertige, international anerkannte Daten für die Prüfung durch TGA, FDA und EMA.

Technologie

Avance Clinical setzt modernste Technologie und Goldstandard-Systeme in allen Funktionsbereichen ein, um seinen Kunden die effizientesten Verfahren bereitzustellen. Zu den Technologiepartnern gehören unter anderem Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta und Medrio.

www.avancecro.com

