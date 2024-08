Avance Clinical annonce la nomination d’une vice-présidente principale à la tête de ses opérations nord-américaines

ADÉLAÏDE, Australie et WAKE FOREST, Caroline du Nord, 01 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical, une organisation de recherche clinique sous contrat (ou ORC) de taille moyenne et primée, proposant une gamme complète de services d’envergure mondiale aux sociétés de biotechnologie, a le plaisir d’annoncer la nomination de Jeanne Schow au poste de vice-présidente principale en charge du développement commercial. Elle sera basée dans la région de la baie de San Francisco.



Nous vous invitons à rencontrer Jeanne Schow et l'équipe nord-américaine d'Avance Clinical lors du prochain événement biotechnologique.

Yvonne Lungershausen, PDG d’Avance Clinical, a exprimé son enthousiasme quant à la nomination de Jeanne Schow, et a souligné l’expertise considérable qu’elle apporte à l’équipe. « Nous sommes vraiment enchantés à l’idée que Jeanne Schow dirige notre équipe de développement commercial d’Amérique du Nord. Ensemble, ils se concentreront sur les clients du secteur de la biotechnologie à la recherche d’une opportunité de collaboration avec nos opérations américaines », observe-t-elle.

Et d’ajouter : « La nomination d’une responsable chevronnée de notre secteur à la tête de nos opérations américaines appuiera davantage notre engagement auprès des sociétés biotechnologiques américaines en quête de solutions de recherche clinique rapides et de qualité supérieure ».

La solution GlobalReady conçue par Avance Clinical pour le développement de médicaments s’adosse de programmes cliniques accélérés et novateurs, mais aussi de données qualitatives reconnues par les principaux organismes de réglementation, notamment la FDA et l’AEM. En outre, la branche australienne de la société permet aux entreprises biotechnologiques américaines de réaliser des économies substantielles de près de 45 % de leurs dépenses cliniques. Elle facilite également le lancement rapide d’études de phase précoce, car elles ne nécessitent aucune demande d’autorisation de mise en marché.

Jeanne Schow cumule plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de la découverte, du développement clinique et du développement commercial. Elle y a dirigé de grandes équipes stratégiques. « Je suis enthousiasmée à l’idée de mettre mon expérience en développement clinique dans le domaine de la biotechnologie au service du développement des activités d’Avance Clinical en Amérique du Nord, qui compte plus de 17 ans d’expérience dans la réalisation d’études de phase précoce et de phase avancée », confie-t-elle.

Interrogée sur les raisons qui l’ont poussée à rejoindre Avance Clinical, elle insiste sur le fait que l’entreprise jouit d’un portefeuille exceptionnel de clients fidèles, reposant sur son service client, ses équipes réactives et ses prestations cliniques innovantes et de qualité dans des domaines thérapeutiques clés tels que les maladies rares, l’oncologie, le SNC, les maladies infectieuses et les thérapies cellulaires et géniques.

« En tant qu’ORC de taille moyenne, Avance Clinical est réputée pour sa capacité à démarrer le développement clinique à un stade précoce et à se développer pour accompagner les clients du secteur biotechnologique jusqu’aux études de phase avancée. Nous nous appuierons sur ce modèle de partenariat pour relever le nombre d’études de phase avancée à réaliser aux États-Unis et partout dans le monde.

« L’expertise scientifique et réglementaire de la branche américaine d’Avance Clinical et son approche collaborative de la gestion de projet s’alignent sur les enjeux uniques de chaque étude », explique-t-elle.

Jeanne Schow revient sur son parcours et précise : « J’ai débuté ma carrière chez Baxter Healthcare, en travaillant avec des entreprises de biotechnologie situées dans la région de la baie de San Francisco. J’ai ensuite intégré Avantor, un distributeur scientifique de premier plan, et Acurian Patient Recruitment Services, qui a fait l’objet d’un rachat par PPD au cours de mon mandat, avant de rejoindre UBC. Le dernier poste que j’ai occupé était celui de vice-présidente du développement commercial chez APCER Life Sciences, un laboratoire spécialisé dans les services de pharmacovigilance et de réglementation pour les essais cliniques et la post-approbation ».

« Je suis fière de participer à la découverte de traitements qui prolongent ou améliorent la vie des gens. Aider un patient à trouver un nouveau traitement par le biais d’un essai clinique est un privilège dont j’ai fait l’expérience et que j’ai partagé avec d’autres. Je suis reconnaissante envers les personnes que j’ai rencontrées et j’ai hâte de faire la connaissance d’autres professionnels formidables à l’heure où nous mettons la réussite d’Avance Clinical au service des entreprises de biotechnologie en phase avancée », souligne-t-elle.

Outre sa vaste expérience professionnelle, Jeanne Schow est titulaire d’une licence en technologie industrielle délivrée par l’université polytechnique de Californie, située à San Luis Obispo, en Californie, et d’un MBA obtenu auprès de l’université Pepperdine à Malibu, également en Californie.

À propos d'Avance Clinical

Avance Clinical est la plus grande ORC australienne, asiatique et nord-américaine proposant une gamme complète de services, et spécialisée dans la réalisation d’essais cliniques de qualité, aux données mondialement reconnues, pour les sociétés biotechnologiques internationales. Son portefeuille de clients réunit des sociétés de biotechnologie qui réalisent les phases I à III de leur programme de développement de médicaments, et qui requièrent des services de recherche clinique rapides, agiles et évolutifs, axés sur une approche solution.

Prix Frost & Sullivan

Lauréate du prix Frost & Sullivan Asia-Pacific CRO Market Leadership Award ces quatre dernières années, Avance Clinical fournit des services de recherche clinique sous contrat dans la région depuis plus de 26 ans.

De la phase préclinique à la phase intermédiaire et avancée

Avance Clinical assure des services de conseil préclinique et de réglementation grâce à son équipe expérimentée ClinicReady. Elle intervient de la phase préclinique à la phase III, en tirant parti d’importantes remises incitatives du gouvernement australien (jusqu’à 43,5 %) et de processus réglementaires à démarrage rapide.

Forte de son expérience dans plus de 120 indications, l’ORC peut fournir des résultats de classe mondiale et des données de haute qualité reconnues à l’échelle internationale pour les évaluations de la TGA, de la FDA et de l’AEM.

Technologie

Avance Clinical se repose sur une technologie de pointe et des systèmes de référence dans tous les domaines fonctionnels afin de proposer les processus les plus efficaces à ses clients. Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta et Medrio se détachent parmi ses partenaires technologiques.

www.avancecro.com

