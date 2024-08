Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

Cavli C11QM発売:コンパクトなLTE Cat 1の最強機種。内蔵GNSSとSDKでコスト効率の高いIoT展開を刷新

Cavli C11QMの効率的な演算、多用途OS・SDK、内蔵GNSS機能を活用

August 01, 2024 06:05 ET | Source: Cavli Inc Cavli Inc

