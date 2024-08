Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

Cavli C11QM 전격 공개: 내장형 GNSS 및 SDK 기능으로 비용 효율적인 IoT 시스템 구축을 재창조하는 컴팩트하면서도 강한 LTE Cat 1 제품

효율적인 컴퓨팅, 다용도 OS 및 SDK, 내장 GNSS 기능을 갖춘 Cavli C11QM의 다양한 성능을 펼쳐보세요

August 01, 2024 06:05 ET | Source: Cavli Inc Cavli Inc

99 South Almaden Blvd Suite 600, San Jose, California, 95113, USA