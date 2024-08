Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

ขอแนะนำ Cavli C11QM: ขุมพลังงาน LTE Cat 1 ขนาดกะทัดรัดที่จะพลิกโฉมการใช้งาน IoT ให้มีความคุ้มค่าสูงสุดด้วยขีดความสามารถ GNSS และ SDK ในตัว

ปลดล็อกการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบปฏิบัติการและ SDK ที่ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมขีดความสามารถ GNSS ในตัวของ Cavli C11QM

August 01, 2024 06:05 ET | Source: Cavli Inc Cavli Inc

99 South Almaden Blvd Suite 600, San Jose, California, 95113, USA