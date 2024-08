Midland découvre de nouvelles zones aurifères sur le projet Willbob dans la Fosse du Labrador

MONTRÉAL, 01 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats d’une campagne de prospection complétée au mois de juin 2024 sur son projet aurifère Willbob plus précisément dans le secteur du lac Canyon, détenu à 100 % par Midland.



Faits saillants :

Sept (7) échantillons de roche au-dessus de 1 g/t Au dans le secteur du Lac Canyon, dont trois (3) valeurs au-dessus de 5 g/t Au; 39,5 g/t Au , 26,5 g/t Au et 9,85 g/t Au .

, et . Les zones minéralisées Canyon s’étendent maintenant sur 790 m le long du contact cisaillé avec le gabbro et la formation de fer.

Plusieurs sols anomaux (10) en or, dont le plus élevé avec 431 ppb Au dans un secteur pas exploré.



Cette campagne de prospection et de sol a été complétée sur le projet Willbob au mois de juin dans le secteur du lac Canyon. Les travaux de suivi sur les indices découverts en juillet 2019 (voir communiqué du 22 août 2019) ont permis d’obtenir des teneurs en or allant jusqu’à 39,5 g/t Au (Secteur Canyon-3). Deux nouveaux secteurs aurifères ressortent, ce qui permet d’étendre les zones minéralisées aurifères sur maintenant 787 m. Plusieurs valeurs aurifères anomales sont présentes dans les sols et feront l’objet d’un suivi. Un tableau des valeurs aurifères des roches au-dessus de 0,100 ppm et des sols au-dessus de 10ppb est présenté ci-bas.

Échantillons

Roche g/t Au Secteur Échantillons Sols Au ppb C1457706 39,5 13m NO de Canyon-3 C1457938 431 C1457502 26,5 35m NO de Canyon-1 C1457917 95 C1457512 9,85 100m NO de Canyon-1 C1457906 76 C1457705 4,66 5m SE de Canyon 3 C1457977 62 C1457657 3,74 92m NO de Canyon-1 C1457976 32 C1457658 2,96 92m NO de Canyon-1 C1457948 31 C1457718 1,07 111m NO de Canyon-1 C1457920 30 C1457665 0,819 487m NO de Canyon-3 C1457945 28 C1457513 0,793 112m NO de Canyon-1 C1457947 12 C1457707 0,632 Éponte du 39,5 g/t Au C1457975 11 C1457673 0,324 487m NO de Canyon-3 C1457561 0,281 260m NO de Canyon-3 C1457727 0,218 487m NO de Canyon-3 C1457555 0,16 38 W de Canyon-3 C1457728 0,148 487m NO de Canyon-3 C1457654 0,144 38 W de Canyon-3 C1457519 0,143 487m NO de Canyon-3





Travaux de suivi en prospection sur les indices lac Canyon

Les travaux de prospection de juillet 2019 avaient permis de découvrir trois nouveaux indices d’or à hautes teneurs sur de nouveaux claims acquis en 2019 par Midland dans le secteur du lac Canyon (voir communiqué du 22 août 2019). L’indice Canyon-1 avait rapporté des teneurs aurifères élevées de : 31,5 g/t Au, 5,95 g/t Au et 3,77 g/t Au (échantillons choisis).

L’indice Canyon-2 qui est situé à 250 mètres au nord-ouest de Canyon-1, avait rapporté 23,5 g/t, 18,55 g/t Au, 4,94 g/t Au, 2,08 g/t Au et 1,01 g/t Au en échantillons choisis.

Finalement, l’indice Canyon-3 qui est situé à 30 mètres au nord de Canyon-2, avait donné 16,85 g/t et 3,35 g/t Au en juillet en échantillon choisi.

De plus, 12 échantillons choisis additionnels prélevés entre Canyon 1 et Canyon-3 avaient donné entre 0,1 et 1 g/t Au.

Mises en garde :

Notez que les teneurs obtenues en échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Contrôle de la qualité

Lors du dernier programme de prospection, des échantillons d'analyse (grab) ont été prélevés et envoyés à un laboratoire commercial certifié (Actlab). Un programme AQ/CQ strict a été appliqué à tous les échantillons, qui comprend l'insertion d'étalons minéralisés et d'échantillons blancs pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses de l'or ont été complétées par un pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Les échantillons ont également été analysés à l'aide d'un groupe géochimique de 60 multiéléments par digestion à 4 acides suivie d'une finition ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy).

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Probe Gold Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Richard D St-Cyr Directeur Exploration chez Exploration Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a aussi approuvé le contenu technique de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent le financement dans le cadre de la Phase de Génération, l’avancement à la Phase de Vérification, le montant des travaux au cours de la Phase de Vérification, le paiement de sommes à Midland au cours de la Phase de Vérification, l’avancement à la Phase de Coentreprise et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tout énoncé, autre qu’un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, certains droits de BHP de cesser le financement dans le cadre de l'Alliance, les résultats de l'exploration dans l’AI, la capacité de Midland à contribuer au financement afin de maintenir ses intérêts dans les Projets Désignés ou dans le cadre d'une coentreprise, si elle est formée, ou de voir son intérêt dilué, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques règlementaires et des gouvernements (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

