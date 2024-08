FEMSA incursionará en el Sector de Conveniencia en Estados Unidos

MONTERREY, México, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció hoy que celebró un acuerdo definitivo con Delek US Holdings, Inc. (“Delek”) (NYSE:DK) para adquirir su operación de retail, que incluye 249 tiendas de conveniencia ubicadas principalmente en Texas, por un monto total de US$385 millones, neto de caja y deuda, incluyendo la adquisición de inventarios.



Activos Retail de Delek

Delek es una empresa de energía downstream, enfocada en la refinación de petróleo; sus operaciones de retail, para efectos de esta transacción, serán segregadas. Las tiendas de conveniencia operan bajo la marca DK, teniendo aproximadamente el 90% de ellas en el estado de Texas. El resto se encuentran ubicadas principalmente en Nuevo México, con una pequeña presencia en Arkansas. Casi todas las tiendas operan una gasolinera, bajo las marcas de combustible DK y Alon. La transacción también incluye una flotilla pequeña de transporte de combustible.

Racional de la transacción

Con un mercado total de más de US$850 mil millones, más de 150 mil ubicaciones y una gran fragmentación, el mercado estadounidense de conveniencia y movilidad es atractivo para operadores con capacidades adecuadas y escala suficiente. Para FEMSA, este mercado se adapta a su estrategia y ofrece una oportunidad para construir una plataforma que, con el tiempo, tiene el potencial de alcanzar escala y crear valor para sus accionistas. Las tiendas Delek tienen los atributos correctos para ser el primer paso de FEMSA en este mercado en términos de tamaño, ubicación geográfica y posibilidades para experimentar, probar y afinar su propuesta de valor enfocada al retail.

A través de OXXO, FEMSA ha adquirido amplia experiencia y conocimientos desarrollando capacidades clave para la expansión de tiendas, cadena de suministro, compras, segmentación y manejo de precios; y estas capacidades serán invaluables a medida que la Compañía lance y desarrolle su estrategia en Estados Unidos. Si bien la estrategia va más allá que cualquier región o grupo demográfico, el atractivo de la marca OXXO puede ser relevante en ciertos mercados atendidos por las tiendas DK.

José Antonio Fernández Garza-Lagüera, Director General de Proximidad y Salud de FEMSA, comentó:

“En FEMSA tenemos la ambición desde hace mucho tiempo de ingresar al sector de conveniencia y movilidad en Estados Unidos, y esta transacción representa la manera ideal para dar nuestro primer paso en este atractivo mercado. Hemos construido y crecido nuestra operación de retail en México durante más de 45 años, llegando eventualmente a otros diez países en Sudamérica y Europa, y logrando una base de tiendas de más de 30 mil ubicaciones. Al dar la bienvenida a nuestros nuevos colegas de DK a la familia FEMSA, nos entusiasma embarcarnos juntos en este nuevo e importante proyecto”.

Avigal Soreq, Presidente y Director General de Delek, comentó: “La venta de la operación de retail de Delek a FEMSA representa un paso incremental en nuestro compromiso de liberar el valor que existe en nuestro sistema. Nos complace esta transacción y esperamos ejecutar pasos adicionales para liberar más valor para nuestros stakeholders. Resaltamos además que la transacción trae consigo un cliente competitivo para la venta futura de combustibles. Esperamos construir esta relación con FEMSA en el corto y largo plazo. La transacción ofrece una oportunidad atractiva para Delek US Retail y sus colaboradores, al convertirse en parte de la estrategia de crecimiento de FEMSA en los Estados Unidos.”

La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales, y se espera que cierre durante el segundo semestre de 2024.

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Digital@FEMSA, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando CocaCola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance de Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance de Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.

Acerca de Delek US Holdings, Inc.

Delek US Holdings, Inc. es una empresa diversificada de energía downstream con activos de refinería de petróleo, logística, oleoductos, combustibles renovables y tiendas de conveniencia. Los activos de refinación consisten principalmente en refinerías operadas en Tyler y Big Spring, Texas, El Dorado, Arkansas y Krotz Springs, Luisiana, con una capacidad de producción de crudo combinada de 302 mil barriles por día. Los activos del oleoducto incluyen una participación en la propiedad del oleoducto de 650 millas de Wink a Webster. El segmento retail de tiendas de conveniencia opera aproximadamente 250 tiendas de conveniencia en el oeste de Texas y Nuevo México. Las operaciones logísticas incluyen Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL). Delek Logistics Partners, LP es una sociedad limitada principal orientada al crecimiento y centrada en tener y operar activos de infraestructura energética midstream. Delek US Holdings, Inc. y sus subsidiarias tenían aproximadamente el 72.6% (incluido el interés general del socio) de Delek Logistics Partners, LP al 30 de junio de 2024.