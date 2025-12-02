FEMSA Anuncia Acuerdo de Recompra Acelerada de Acciones

MONTERREY, México, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció hoy que, como parte de sus esfuerzos continuos y consistente con su estrategia de asignación de capital y su compromiso de aumentar los retornos de capital a sus inversionistas, ha firmado un instrumento derivado conocido como un acuerdo de recompra acelerada de acciones (“ASR” por sus siglas en inglés) con una institución financiera de Estados Unidos de América para recomprar las acciones de la Compañía a través de la adquisición de sus American Depositary Shares (“ADS”). Dentro de los términos de este acuerdo, FEMSA ha acordado recomprar de esta institución financiera un monto total de USD $260 millones de sus ADS1. El ASR contempla una entrega inicial de 540,035 ADSs el 3 de diciembre de 2025.

El número total de acciones finalmente recompradas bajo el acuerdo ASR se basará en el precio promedio ponderado del volumen diario de los ADS de la Compañía durante la vigencia del acuerdo, menos un descuento. Se espera que la liquidación final del acuerdo ASR se complete, a más tardar, en el primer trimestre de 2026.

1 Cada ADS representa diez Unidades BD de FEMSA, y cada Unidad BD representa una Acción Serie B, dos Acciones Serie D-B y dos Acciones Serie D-L, sin valor nominal.