CARBIOS und SASA verhandeln Lizenz für eine PET-Biorecyclinganlage mit einer jährlichen Kapazität von 100 Millionen Tonnen in der Türkei

Clermont-Ferrand (Frankreich) und Adana (Türkei), Donnerstag, 01. August (18:00 Uhr MESZ). Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, und SASA, ein weltweit führender Hersteller von Polyester, Fasern, Filamentgarnen, Polymeren auf Polyesterbasis, Spezialpolymeren und Zwischenprodukten, haben eine Absichtserklärung zum potenziellen Erwerb einer Lizenz für die einzigartige Carbios PET-Biorecyclingtechnologie durch SASA unterzeichnet. Die Lizenz ermöglicht es SASA, in Adana, Türkei, eine Anlage zur enzymatischen Depolymerisation von aufbereiteten PET-Abfällen mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr zu errichten und zu betreiben. Gleichzeitig erhält das Unternehmen Zugang zu einer kreislauffähigen Technologie die Polyester-Pellets, Fasern und Textilabfälle aus unterschiedlichen Zusammensetzungen, einschließlich Polyester-Textilien verwerten kann. Mit Hilfe der Biorecycling-Technologie von CARBIOS kann SASA sein Angebot diversifizieren, um die weltweit wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Materialien in der Textilindustrie, vorrangig im europäischen Markt, zu adressieren.

Derzeit werden weniger als 1 % der Textilabfälle zu neuen Textilfasern recycelt1. Da sich in Europa die Vorschriften in Richtung eines höheren Anteils an recycelten Materialien bei Textilerzeugnissen ändern (Ziel ist eine Quote von mindestens 20 % bis 2030), dürfte die Nachfrage nach recyceltem Polyester in der EU steigen, was die Türkei, neben den asiatischen Ländern, zu einem wichtigen Produzenten macht. Basierend darauf hat SASA sich zum Ziel gesetzt, der größte Lieferant von nachhaltigem Polyester in der Region und darüber hinaus zu werden. Um das zu erreichen, plant das Unternehmen zusätzlich den Bereich Recycling in seine Geschäftsaktivitäten mit aufzunehmen, die bereits heute die gesamte Wertschöpfungskette von der PET-Produktion bis zur Faser- und Textilverarbeitung abdecken. Die PET-Biorecycling-Technologie von CARBIOS ist ein elementarer Bestandteil der laufenden Transformationsstrategie von SASA, die Rückintegration, Kapazitätserweiterung, eine noch höhere Wettbewerbsfähigkeit sowie Kreislaufwirtschaft umfasst.

CARBIOS hat eine revolutionäre enzymatische Depolymerisationstechnologie entwickelt, die eine effiziente und lösungsmittelfreie Verarbeitung von PET-Kunststoff- und Textilabfällen zu neuwertigen Produkten ermöglicht. CARBIOS verfolgt ein ehrgeiziges Ziel und will bis zum Jahr 2035 der international führende Technologieanbieter im Bereich PET-Recycling werden. Nach der jüngsten Bekanntgabe der Partnerschaft mit der Zhink Group in China, bestätigt diese neue Absichtserklärung für eine potenzielle Lizenzvereinbarung in Europa die weltweite Attraktivität der Biorecycling-Technologie von Carbios und markiert einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Umsetzung der internationalen Lizenzstrategie des Unternehmens. Sowohl in der beabsichtigten Anlage in der Türkei als auch in der weltweit ersten enzymatischen PET-Recyclinganlage, die derzeit in Longlavile, Frankreich gebaut wird, werden PET-Abfälle im industriellen Maßstab verarbeitet, die mit herkömmlichen Methoden derzeit nicht recycelt werden können.

Emmanuel Ladent, CEO, CARBIOS: “Wir sind davon überzeugt, dass die Türkei mit der Schaffung einer großen Produktionskapazität für PET-Garne und -Fasern in Europa eine Schlüsselrolle auf dem expandierenden Textilmarkt einnehmen wird. Die Partnerschaft mit SASA, einem führenden Polyester-Produzenten, passt hervorragend zur internationalen Strategie von Carbios hinsichtlich der Lizenzierung unserer Biorecycling-Technologie und wird zu einer kreislauforientierteren und nachhaltigeren Textilindustrie beitragen.“

Dr. M. Kemal Öz, General Manager, SASA: „Als führender Produzent von Polyester ist es unsere Pflicht, in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung voranzugehen und den Weg zu ebnen. SASA muss Teil des Recyclinggeschäfts werden und unsere Partnerschaft mit CARBIOS unterstreicht unser Engagement für Innovationen, um eine Kreislaufwirtschaft für Textilien voranzutreiben.“

Über CARBIOS

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde CARBIOS, das 2011 von Truffle Capital gegründet wurde, wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen.

Über SASA

SASA ist ein weltweit führender Hersteller von Polyester, Fasern, Filamentgarnen, Polymeren auf Polyesterbasis, Spezialpolymeren und Zwischenprodukten.

Das starke technische Erbe, die Innovationskultur sowie der hohe Produktionskapazität von SASA, sind das Fundament für die eigenständige Steuerung aller Prozessschritte in der Polyester-Produktion - vom Design über die Herstellung bis hin zum Vertrieb.

SASA-Website: SASA Polyester Sanayi A.Ş. - SASA

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von CARBIOS-Aktien in einem beliebigen Land dar.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf tatsächlichen Ereignissen beruhen, und ist nicht als Garantie dafür zu verstehen, dass die genannten Ereignisse eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. CARBIOS ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit auswirken können, sowie deren mögliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in dem der Eintritt eines Risikos oder einer Risikokombination zu Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen in keiner Weise eine Garantie für die künftige Leistung des Unternehmens darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse und Cashflows sowie die Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, der Cashflow und die Entwicklung der Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftigen Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren, die in dem bei der französischen Börsenaufsichtsbehörde „AMF“ hinterlegten Universal-Registrierungsdokument sowie in dem auf der Website des Unternehmens kostenlos verfügbaren Halbjahresfinanzbericht beschrieben sind, sorgfältig zu berücksichtigen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall für Entscheidungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und/oder Aussagen getroffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen werden nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gegeben. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser Informationen oder der Annahmen, auf denen sie beruhen, zu veröffentlichen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den für CARBIOS geltenden gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken.

Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der französischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die französische Fassung maßgebend.

