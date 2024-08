Bunzl accélère la durabilité grâce aux véhicules électriques

BURLINGTON, Ontario, 01 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada (bunzlcanada.ca) a annoncé aujourd'hui le premier camionnage électrique de l'entreprise pour les parcours de distribution de Bunzl Nettoyage et Hygiène à Toronto. Ce véhicule permettra non seulement de réduire les émissions de GES, mais aussi de diminuer le bruit du moteur.







Le nouveau camion de livraison a été conçu et fabriqué par Lion Électrique, un leader dans la fabrication de véhicules moyens et lourds entièrement électriques. Le modèle lourd, à la fois léger, aérodynamique et 100 % électrique, est parfaitement adapté aux livraisons urbaines du dernier kilomètre.

« Nous avons choisi le Lion 6 spécifiquement pour son efficacité, sa durabilité et son comportement exceptionnel en milieu urbain », a déclaré Tim McKinnon, vice-président des opérations chez Bunzl Canada. « Cette nouvelle technologie permettra de réduire les émissions sur certains de nos parcours les plus fréquentés dans la région du Grand Toronto. »

Dans le cadre de ses activités et des produits qu'elle fournit, la société Bunzl Canada continue de mettre l'accent sur la durabilité. Elle lancera bientôt des véhicules électriques sur ses parcours de livraison urbains à Vancouver.

« Cette initiative est l'une des nombreuses mesures prioritaires visant à réduire l'empreinte écologique de notre entreprise et à aider nos clients à faire de même », a déclaré Brock Tully, vice-président principal de Bunzl Nettoyage et Hygiène. « Qu'il s'agisse de la rétroinstallation de l'éclairage par DEL dans nos installations à travers le pays ou de l'innovation de nouveaux produits, nous continuons à rechercher des choix environnementaux et des technologies écologiques par le biais de partenariats stratégiques au Canada et dans le monde entier. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca/fr) fournit les produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité et les accessoires industriels qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de manière optimale au quotidien. Elle offre à ses clients l'avantage d'un approvisionnement sur le marché international, d'innovations en matière de produits et d'une envergure nationale, ainsi qu'un service local réactif et une grande expertise dans les différentes catégories de produits. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège est situé à Saint Louis (Missouri), est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d'externalisation dont le siège est situé à Londres. Dotée de plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux entreprises de transformation des aliments, aux supermarchés, aux détaillants, aux dépanneurs et à d'autres utilisateurs.

Demandes de renseignements des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

Une vidéo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/316f2afb-21d9-44a4-936c-0b5b7ee9de1d/fr

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/277827c4-7cf0-47c8-a971-03db816e9af3/fr