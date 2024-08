Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 29 juillet 2024 au 2 août 2024

Paris-La Défense, le 5 août 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 29 juillet 2024 au 2 août 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-29 FR0000074148 2948 48,794725 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-30 FR0000074148 2910 49,447869 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-31 FR0000074148 3055 49,657889 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-08-01 FR0000074148 3090 49,174320 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-08-02 FR0000074148 2778 47,901098 XPAR TOTAL 14781 49,013118



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T07:22:38Z FR0000074148 49,000000 EUR 68 XPAR OD_860uXv0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T07:22:38Z FR0000074148 49,000000 EUR 102 XPAR OD_860uXv0-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T07:53:01Z FR0000074148 48,950000 EUR 105 XPAR OD_8612C6A-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T07:53:01Z FR0000074148 48,950000 EUR 87 XPAR OD_8612C6B-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T07:53:01Z FR0000074148 48,950000 EUR 87 XPAR OD_8612C6C-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T07:53:01Z FR0000074148 48,950000 EUR 16 XPAR OD_8612C6O-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:07:29Z FR0000074148 48,850000 EUR 14 XPAR OD_8615q0G-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:14:51Z FR0000074148 48,850000 EUR 14 XPAR OD_8617h6M-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:33:28Z FR0000074148 48,850000 EUR 27 XPAR OD_861CNSn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:33:28Z FR0000074148 48,850000 EUR 86 XPAR OD_861CNSP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:34:44Z FR0000074148 48,850000 EUR 120 XPAR OD_861ChO1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:34:44Z FR0000074148 48,850000 EUR 50 XPAR OD_861ChO2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:34:44Z FR0000074148 48,850000 EUR 18 XPAR OD_861ChO2-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:34:44Z FR0000074148 48,850000 EUR 56 XPAR OD_861ChON-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:55:08Z FR0000074148 48,800000 EUR 133 XPAR OD_861HpiQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:57:15Z FR0000074148 48,650000 EUR 50 XPAR OD_861IMjT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T08:57:15Z FR0000074148 48,650000 EUR 70 XPAR OD_861IMjT-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T09:30:36Z FR0000074148 48,450000 EUR 51 XPAR OD_861QlGP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T09:30:36Z FR0000074148 48,450000 EUR 4 XPAR OD_861QlQl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T09:30:36Z FR0000074148 48,450000 EUR 2 XPAR OD_861QlR1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T09:50:34Z FR0000074148 48,450000 EUR 13 XPAR OD_861Vn56-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T10:05:01Z FR0000074148 48,400000 EUR 8 XPAR OD_861ZQfE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T10:05:01Z FR0000074148 48,400000 EUR 1 XPAR OD_861ZQfE-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T10:05:01Z FR0000074148 48,400000 EUR 5 XPAR OD_861ZQfF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T10:05:01Z FR0000074148 48,400000 EUR 15 XPAR OD_861ZQfG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T10:05:01Z FR0000074148 48,400000 EUR 121 XPAR OD_861ZQfG-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T10:30:31Z FR0000074148 48,050000 EUR 80 XPAR OD_861fqUr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T10:30:31Z FR0000074148 48,050000 EUR 36 XPAR OD_861fqVB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T11:50:19Z FR0000074148 48,400000 EUR 15 XPAR OD_861zw8Z-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T13:15:35Z FR0000074148 49,000000 EUR 176 XPAR OD_862LP1C-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T13:15:35Z FR0000074148 49,000000 EUR 403 XPAR OD_862LP1D-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T13:51:14Z FR0000074148 48,800000 EUR 87 XPAR OD_862UNS2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T13:51:14Z FR0000074148 48,800000 EUR 49 XPAR OD_862UNS2-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T14:10:00Z FR0000074148 48,900000 EUR 64 XPAR OD_862Z6WG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T14:11:11Z FR0000074148 48,900000 EUR 35 XPAR OD_862ZOm5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T14:11:11Z FR0000074148 48,900000 EUR 97 XPAR OD_862ZOm6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T14:29:10Z FR0000074148 48,850000 EUR 25 XPAR OD_862dvgs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T14:29:10Z FR0000074148 48,850000 EUR 54 XPAR OD_862dvgs-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T14:29:10Z FR0000074148 48,850000 EUR 38 XPAR OD_862dvgY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T14:44:04Z FR0000074148 48,750000 EUR 111 XPAR OD_862hg8S-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T15:22:54Z FR0000074148 48,650000 EUR 98 XPAR OD_862rSKL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T15:22:54Z FR0000074148 48,650000 EUR 121 XPAR OD_862rSKL-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-29T15:22:54Z FR0000074148 48,650000 EUR 136 XPAR OD_862rSKM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T08:22:22Z FR0000074148 49,000000 EUR 25 XPAR OD_86706or-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T08:22:22Z FR0000074148 49,000000 EUR 190 XPAR OD_86706os-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T08:22:22Z FR0000074148 49,000000 EUR 506 XPAR OD_86706os-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T08:27:16Z FR0000074148 49,350000 EUR 380 XPAR OD_8671LSS-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T08:49:33Z FR0000074148 49,450000 EUR 50 XPAR OD_8676x7o-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T08:49:33Z FR0000074148 49,450000 EUR 15 XPAR OD_8676x7p-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T08:49:33Z FR0000074148 49,450000 EUR 30 XPAR OD_8676x7p-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T08:49:33Z FR0000074148 49,450000 EUR 28 XPAR OD_8676x7q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T09:17:46Z FR0000074148 49,300000 EUR 10 XPAR OD_867E3Y8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T09:29:22Z FR0000074148 49,200000 EUR 122 XPAR OD_867Gyig-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T10:08:58Z FR0000074148 49,300000 EUR 16 XPAR OD_867Qwi6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T10:13:00Z FR0000074148 49,450000 EUR 50 XPAR OD_867Rxh2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T10:13:00Z FR0000074148 49,450000 EUR 40 XPAR OD_867Rxh3-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T10:31:24Z FR0000074148 49,500000 EUR 190 XPAR OD_867WatB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T11:41:49Z FR0000074148 49,700000 EUR 35 XPAR OD_867oJyy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T11:41:49Z FR0000074148 49,700000 EUR 10 XPAR OD_867oJyz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T11:41:49Z FR0000074148 49,700000 EUR 39 XPAR OD_867oJyz-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T11:41:49Z FR0000074148 49,700000 EUR 5 XPAR OD_867oJz0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T12:11:44Z FR0000074148 49,650000 EUR 50 XPAR OD_867vqxF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T12:44:17Z FR0000074148 49,650000 EUR 24 XPAR OD_868433g-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T12:44:17Z FR0000074148 49,650000 EUR 116 XPAR OD_868433h-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T13:40:19Z FR0000074148 49,650000 EUR 315 XPAR OD_868I9cv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T13:48:20Z FR0000074148 49,500000 EUR 103 XPAR OD_868KAwf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T14:30:57Z FR0000074148 49,950000 EUR 69 XPAR OD_868UttH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T14:30:57Z FR0000074148 49,950000 EUR 25 XPAR OD_868UttW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T14:30:57Z FR0000074148 49,950000 EUR 93 XPAR OD_868UttW-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T14:34:36Z FR0000074148 49,900000 EUR 33 XPAR OD_868Vouf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T15:04:56Z FR0000074148 49,900000 EUR 160 XPAR OD_868dSYs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T15:14:41Z FR0000074148 49,850000 EUR 50 XPAR OD_868fuYx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T15:14:41Z FR0000074148 49,850000 EUR 11 XPAR OD_868fuYx-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T15:14:41Z FR0000074148 49,850000 EUR 56 XPAR OD_868fuYx-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T15:14:42Z FR0000074148 49,850000 EUR 32 XPAR OD_868fup8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-30T15:14:42Z FR0000074148 49,850000 EUR 32 XPAR OD_868fup8-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T07:08:12Z FR0000074148 49,500000 EUR 50 XPAR OD_86CXxjP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T07:08:12Z FR0000074148 49,500000 EUR 79 XPAR OD_86CXxjQ-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T07:54:03Z FR0000074148 50,000000 EUR 30 XPAR OD_86CjVab-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T07:59:10Z FR0000074148 50,000000 EUR 255 XPAR OD_86CknJr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T07:59:10Z FR0000074148 50,000000 EUR 95 XPAR OD_86CknK8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T07:59:10Z FR0000074148 50,000000 EUR 68 XPAR OD_86CknKi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T07:59:10Z FR0000074148 50,000000 EUR 25 XPAR OD_86CknKM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T08:17:17Z FR0000074148 50,000000 EUR 84 XPAR OD_86CpM4r-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T08:17:17Z FR0000074148 50,000000 EUR 178 XPAR OD_86CpM4s-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T08:17:17Z FR0000074148 50,000000 EUR 60 XPAR OD_86CpM4s-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T08:17:17Z FR0000074148 50,000000 EUR 60 XPAR OD_86CpM5i-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T08:18:11Z FR0000074148 50,000000 EUR 38 XPAR OD_86Cpa4t-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T08:34:13Z FR0000074148 50,000000 EUR 5 XPAR OD_86CtcLG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T09:46:23Z FR0000074148 50,100000 EUR 46 XPAR OD_86DBmm1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T09:46:23Z FR0000074148 50,100000 EUR 25 XPAR OD_86DBmm1-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T09:46:23Z FR0000074148 50,100000 EUR 85 XPAR OD_86DBmm2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T09:46:23Z FR0000074148 50,100000 EUR 5 XPAR OD_86DBmm2-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T09:46:23Z FR0000074148 50,100000 EUR 5 XPAR OD_86DBmm3-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T09:46:23Z FR0000074148 50,100000 EUR 50 XPAR OD_86DBmm3-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T09:46:24Z FR0000074148 50,100000 EUR 50 XPAR OD_86DBn2C-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T09:46:25Z FR0000074148 50,100000 EUR 50 XPAR OD_86DBnII-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T10:39:23Z FR0000074148 50,000000 EUR 162 XPAR OD_86DP86N-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T10:39:23Z FR0000074148 50,000000 EUR 132 XPAR OD_86DP86N-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T11:49:42Z FR0000074148 49,600000 EUR 66 XPAR OD_86DgpaQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T11:49:42Z FR0000074148 49,600000 EUR 70 XPAR OD_86DgpaR-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T12:09:49Z FR0000074148 49,750000 EUR 23 XPAR OD_86Dltap-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T12:09:49Z FR0000074148 49,750000 EUR 100 XPAR OD_86Dltaq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T12:09:49Z FR0000074148 49,750000 EUR 9 XPAR OD_86Dltaq-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T12:19:45Z FR0000074148 49,500000 EUR 102 XPAR OD_86DoOe8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T13:14:07Z FR0000074148 49,500000 EUR 50 XPAR OD_86E25Ec-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T13:14:07Z FR0000074148 49,500000 EUR 40 XPAR OD_86E25Ec-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T13:25:35Z FR0000074148 49,350000 EUR 50 XPAR OD_86E4yPe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T13:25:35Z FR0000074148 49,350000 EUR 86 XPAR OD_86E4yPe-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T13:48:30Z FR0000074148 49,100000 EUR 96 XPAR OD_86EAjua-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T14:32:45Z FR0000074148 49,150000 EUR 6 XPAR OD_86ELsbL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T14:32:45Z FR0000074148 49,150000 EUR 1 XPAR OD_86ELsbL-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T14:40:47Z FR0000074148 49,200000 EUR 50 XPAR OD_86ENtzb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T14:40:47Z FR0000074148 49,200000 EUR 88 XPAR OD_86ENtzb-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T14:46:27Z FR0000074148 49,100000 EUR 87 XPAR OD_86EPKZC-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T14:54:57Z FR0000074148 49,100000 EUR 137 XPAR OD_86ERTCz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T15:04:52Z FR0000074148 49,000000 EUR 148 XPAR OD_86ETxsb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T15:24:21Z FR0000074148 49,100000 EUR 50 XPAR OD_86EYs33-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-31T15:24:21Z FR0000074148 49,100000 EUR 159 XPAR OD_86EYs33-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:10:00Z FR0000074148 49,300000 EUR 25 XPAR OD_86IOwR6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:10:00Z FR0000074148 49,300000 EUR 19 XPAR OD_86IOwR7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:10:00Z FR0000074148 49,300000 EUR 121 XPAR OD_86IOwR7-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:10:00Z FR0000074148 49,300000 EUR 11 XPAR OD_86IOwR8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:17:33Z FR0000074148 49,350000 EUR 50 XPAR OD_86IQqNM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:17:33Z FR0000074148 49,350000 EUR 26 XPAR OD_86IQqNN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:26:01Z FR0000074148 49,500000 EUR 23 XPAR OD_86ISyT5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:38:04Z FR0000074148 49,500000 EUR 30 XPAR OD_86IW0YO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:42:06Z FR0000074148 49,500000 EUR 36 XPAR OD_86IX1Vs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:49:47Z FR0000074148 49,400000 EUR 25 XPAR OD_86IYxTM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:49:47Z FR0000074148 49,400000 EUR 124 XPAR OD_86IYxTN-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:49:47Z FR0000074148 49,400000 EUR 18 XPAR OD_86IYxTO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T07:49:47Z FR0000074148 49,400000 EUR 283 XPAR OD_86IYxTO-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T08:00:23Z FR0000074148 49,350000 EUR 22 XPAR OD_86Ibct8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T08:00:23Z FR0000074148 49,350000 EUR 66 XPAR OD_86Ibct9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T08:00:23Z FR0000074148 49,350000 EUR 53 XPAR OD_86Ibct9-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T08:00:23Z FR0000074148 49,350000 EUR 22 XPAR OD_86Ibct9-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T08:16:15Z FR0000074148 49,250000 EUR 52 XPAR OD_86IfcY0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T08:16:15Z FR0000074148 49,250000 EUR 40 XPAR OD_86IfcYA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T08:16:15Z FR0000074148 49,250000 EUR 21 XPAR OD_86IfcYB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T08:29:48Z FR0000074148 49,250000 EUR 21 XPAR OD_86Ij239-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T08:37:51Z FR0000074148 49,200000 EUR 50 XPAR OD_86Il3hF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T09:05:55Z FR0000074148 49,250000 EUR 19 XPAR OD_86Is7mr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T09:05:55Z FR0000074148 49,250000 EUR 51 XPAR OD_86Is7ms-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T09:05:55Z FR0000074148 49,250000 EUR 33 XPAR OD_86Is7ms-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T09:13:58Z FR0000074148 49,250000 EUR 21 XPAR OD_86Iu9Qt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T09:41:44Z FR0000074148 49,100000 EUR 50 XPAR OD_86J18qH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T09:41:44Z FR0000074148 49,100000 EUR 37 XPAR OD_86J18qH-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T09:41:44Z FR0000074148 49,200000 EUR 160 XPAR OD_86J18mG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T10:02:02Z FR0000074148 49,050000 EUR 164 XPAR OD_86J6FdR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T11:16:42Z FR0000074148 48,950000 EUR 18 XPAR OD_86JP391-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T11:16:42Z FR0000074148 48,950000 EUR 21 XPAR OD_86JP392-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T11:32:45Z FR0000074148 48,950000 EUR 1 XPAR OD_86JT5fI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T11:39:32Z FR0000074148 48,900000 EUR 143 XPAR OD_86JUnW2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T12:14:48Z FR0000074148 49,100000 EUR 32 XPAR OD_86Jdg0q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T13:56:20Z FR0000074148 49,150000 EUR 25 XPAR OD_86K3ElJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:01:32Z FR0000074148 49,200000 EUR 44 XPAR OD_86K4Y6i-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:01:32Z FR0000074148 49,200000 EUR 252 XPAR OD_86K4Y77-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:01:32Z FR0000074148 49,200000 EUR 36 XPAR OD_86K4Y77-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:01:32Z FR0000074148 49,200000 EUR 25 XPAR OD_86K4Y7Q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:06:34Z FR0000074148 49,200000 EUR 107 XPAR OD_86K5ogy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:06:34Z FR0000074148 49,200000 EUR 36 XPAR OD_86K5ogy-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:06:34Z FR0000074148 49,200000 EUR 100 XPAR OD_86K5ogz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:06:52Z FR0000074148 49,150000 EUR 39 XPAR OD_86K5tNC-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:32:26Z FR0000074148 49,100000 EUR 110 XPAR OD_86KCKNc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T14:36:27Z FR0000074148 48,950000 EUR 169 XPAR OD_86KDKzn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T15:11:15Z FR0000074148 48,750000 EUR 50 XPAR OD_86KM6Bc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-01T15:11:15Z FR0000074148 48,750000 EUR 209 XPAR OD_86KM6Bc-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T07:00:36Z FR0000074148 48,450000 EUR 134 XPAR OD_86OD6O4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T07:01:57Z FR0000074148 48,450000 EUR 9 XPAR OD_86ODRVi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T07:09:52Z FR0000074148 48,200000 EUR 109 XPAR OD_86OFR0a-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T07:09:52Z FR0000074148 48,200000 EUR 107 XPAR OD_86OFR0Z-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T07:18:22Z FR0000074148 48,000000 EUR 60 XPAR OD_86OHZnQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T07:18:22Z FR0000074148 48,000000 EUR 117 XPAR OD_86OHZnQ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T08:04:09Z FR0000074148 47,800000 EUR 30 XPAR OD_86OT6Na-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T08:08:47Z FR0000074148 47,800000 EUR 17 XPAR OD_86OUGfO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T08:16:50Z FR0000074148 47,800000 EUR 231 XPAR OD_86OWIBJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T08:16:50Z FR0000074148 47,800000 EUR 73 XPAR OD_86OWIBJ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T08:16:50Z FR0000074148 47,800000 EUR 193 XPAR OD_86OWIBK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T08:35:54Z FR0000074148 47,700000 EUR 46 XPAR OD_86Ob5n5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T08:35:54Z FR0000074148 47,700000 EUR 65 XPAR OD_86Ob5n5-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T08:57:49Z FR0000074148 47,800000 EUR 7 XPAR OD_86Ogbsj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T09:09:51Z FR0000074148 47,800000 EUR 50 XPAR OD_86OjdiN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T09:09:51Z FR0000074148 47,800000 EUR 5 XPAR OD_86OjdiO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T09:28:18Z FR0000074148 47,800000 EUR 159 XPAR OD_86OoHtX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T09:44:21Z FR0000074148 47,950000 EUR 1 XPAR OD_86OsKD1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T09:44:21Z FR0000074148 47,950000 EUR 21 XPAR OD_86OsKD1-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T10:00:24Z FR0000074148 47,950000 EUR 91 XPAR OD_86OwMjI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T10:12:26Z FR0000074148 47,950000 EUR 37 XPAR OD_86OzOYQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T10:34:59Z FR0000074148 47,850000 EUR 88 XPAR OD_86P54hE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T10:34:59Z FR0000074148 47,850000 EUR 27 XPAR OD_86P54hK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T11:24:57Z FR0000074148 47,750000 EUR 10 XPAR OD_86PHefE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T11:27:47Z FR0000074148 47,750000 EUR 17 XPAR OD_86PIMo2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T12:10:56Z FR0000074148 48,000000 EUR 252 XPAR OD_86PTEBu-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T12:30:39Z FR0000074148 48,050000 EUR 25 XPAR OD_86PYC1R-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T12:30:39Z FR0000074148 48,050000 EUR 97 XPAR OD_86PYC1S-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T13:31:05Z FR0000074148 47,800000 EUR 71 XPAR OD_86PnPFT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T13:31:05Z FR0000074148 47,800000 EUR 47 XPAR OD_86PnPFU-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T13:31:05Z FR0000074148 47,800000 EUR 53 XPAR OD_86PnPFU-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T13:33:26Z FR0000074148 47,700000 EUR 125 XPAR OD_86Pnzwh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T14:10:44Z FR0000074148 47,850000 EUR 62 XPAR OD_86PxOJA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T14:10:44Z FR0000074148 47,850000 EUR 75 XPAR OD_86PxOJB-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T14:20:37Z FR0000074148 47,750000 EUR 35 XPAR OD_86PzsPs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T14:20:37Z FR0000074148 47,750000 EUR 40 XPAR OD_86PzsPt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T14:20:37Z FR0000074148 47,750000 EUR 76 XPAR OD_86PzsPt-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T15:06:49Z FR0000074148 47,650000 EUR 65 XPAR OD_86QBVdj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T15:09:14Z FR0000074148 47,650000 EUR 49 XPAR OD_86QC7KW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-02T15:27:49Z FR0000074148 47,650000 EUR 2 XPAR OD_86QGnQj-00 100% couverture instruments dilutifs

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

Pièce jointe