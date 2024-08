Pemenang dalam Stevie® Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan tahun 2024 Diumumkan

FAIRFAX, Virginia, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pemenang dalam Stevie® Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan, tahun 2024 (perhelatan tahunan kesembilan) “the Olympics for human resources (Olimpiade sumber daya manusia),” telah diumumkan hari ini. Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap pemberi kerja terbaik di dunia beserta para profesional, tim, dan prestasi di bidang sumber daya manusia, dan juga produk serta pemasok terkait SDM yang telah membantu menciptakan dan mendorong terbentuknya tempat kerja yang luar biasa.



Di antara organisasi yang meraih banyak kemenangan Gold Stevie adalah Bank of America (9), Everise (4), pladis (4), Apexon (3), Digital Hands (3), ecosio (3), Enerjisa Uretim (3), LMI (3), Peak on Air (3), SOCAR Türkiye (3), TurkTraktor (3), Abu Dhabi Customs (2), Arkas Holding (2), Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation (2), Benefex (2), Capital One (2), Cathay United Bank (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), Doğuş Holding (2), ENERJISA ENERJI (2), Entek Elektrik (2), Gamefam (2), GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) (2), HALKBANK (2), Octopus Energy (2), ResultsCX (2), Seer Medical (2), Tata Consultancy Services (2), Wells Fargo (2), dan Wesley, LLC (2).

Untuk daftar lengkap para pemenang berdasarkan kategori, kunjungi https://www.StevieAwards.com/HR.

Para pemenang akan dirayakan dalam suatu seremoni pada tanggal 16 September di Marriott Marquis Hotel di New York City. Tiket sekarang sudah dijual. Presentasi akan disiarkan secara langsung.

Lebih dari 1.000 nominasi dari berbagai organisasi di 35 negara dan wilayah dievaluasi dalam kompetisi tahun ini. Pemenang ditentukan berdasarkan skor rata-rata dari lebih dari 130 profesional di seluruh dunia, yang bertindak sebagai juri. Stevie Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan mengakui prestasi dalam banyak aspek di tempat kerja. Kategorinya meliputi:

Kategori Perusahaan Terbaik Tahun Ini

Kategori Prestasi SDM

Kategori SDM Perseorangan

Kategori Tim SDM

Kategori Penyedia Solusi

Kategori Solusi, Implementasi, dan Program atau Media Pelatihan

Kategori Kepemimpinan Pakar



Para pemenang Stevie Award di 31 kategori Perusahaan Terbaik Tahun Ini ditentukan oleh paduan unik peringkat dari profesional dan suara dari masyarakat umum. Lebih dari 34.000 suara diberikan tahun ini oleh para anggota masyarakat untuk perusahaan favorit mereka.

Penghargaan diberikan oleh Stevie Awards, yang menyelenggarakan sembilan perhelatan penghargaan bisnis terkemuka dunia termasuk International Business Awards® dan American Business Awards® yang bergengsi.

Tentang Stevie Awards

Stevie Awards diberi kehormatan dalam sembilan program: Stevie Awards Asia Pasifik, Stevie Awards Jerman, Stevie Awards Timur Tengah & Afrika Utara, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards untuk Perempuan Pebisnis, Stevie Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan, Stevie Awards untuk Keunggulan Teknologi, dan Stevie Awards untuk Penjualan & Layanan Pelanggan. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 kandidat setiap tahun dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya memberikan penghargaan kepada semua jenis dan skala organisasi beserta orang-orang di belakangnya, tetapi juga mengakui kinerja luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Pelajari selengkapnya tentang Stevie Awards di http://www.StevieAwards.com.

Sponsor untuk Stevie Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan dalam pagelaran tahunan kesembilan adalah HiBob.

