2024年度優秀な雇用主のためのスティービー賞 (2024 Stevie® Awards for Great Employers) 受賞者を発表

バージニア州フェアファックス発, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「人事のオリンピック」とも呼ばれる2024年度 (第9回) 優秀な雇用主のためのスティービー賞の受賞者が本日発表された。 この賞は、世界で最も優秀な経営者と、働きやすい職場の創出と推進に貢献した人事担当者、人事チーム、人事関連の功績、商品およびサプライヤーを称えるものである。



複数のゴールドスティービー賞を受賞した組織は、バンク・オブ・アメリカ (Bank of America) (9個)、エバーライズ (Everise) (4個)、プラディス (pladis) (4個)、アペクソン (Apexon) (3個)、デジタルハンズ (Digital Hands) (3個)、エコシオ (ecosio) (3個)、エネルジサ・ウレティム (Enerjisa Uretim) (3個)、LMI (3個)、ピーク・オン・エア (Peak on Air) (3個)、SOCARトルコ (SOCAR Türkiye) (3個)、タークトラクター (TurkTraktor) (3個)、アブダビ税関 (Abu Dhabi Customs) (2個)、アルカス・ホールディング (Arkas Holding) (2個)、アヤラ・ランド - マカティ開発公社 (Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation) (2個)、ベネフェックス (Benefex) (2個)、キャピタル・ワン (Capital One) (2個)、キャセイ・ユナイテッド銀行 (Cathay United Bank) (2個)、DHL・グローバル・フォワーディング、フレイト (DHL Global Forwarding, Freight) (2個)、ドーシュ・ホールディング (Doğuş Holding) (2個)、エネルジサ・エネルジ (ENERJISA ENERJI) (2個)、エンテック・エレクトリック (Entek Elektrik) (2個)、ゲームファム (Gamefam) (2個)、Gキャッシュ (ミント - グローブ・フィンテック・イノベーションズ・インク) (GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.)) (2個)、ハルクバンク (HALCBANK) (2個)、オクトパス・エナジー (Octopus Energy) (2個)、リザルトCX (ResultsCX) (2個)、シーア・メディカル (Seer Medical) (2個)、タタ・コンサルタンシー・サービシズ (Tata Consultancy Services) (2個)、ウェルス・ファーゴ (Wells Fargo) (2個)、ウェスリーLLC (Wesley, LLC) (2個)。

カテゴリー別の受賞者の全リストについては、https://www.StevieAwards.com/HRを参照されたい。

受賞者は、9月16日月曜日にニューヨークシティのマリオット・マーキス・ホテルで開催される式典で表彰される。 チケットは現在発売中。 プレゼンテーションはライブ配信される。

今年のコンテストでは、35の国と地域の組織からの1,000件を超えるノミネートが評価された。 受賞者は、審査員を務める世界中の130人以上の専門家の評価の平均スコアによって決定された。 優秀な経営者のためのスティービー賞は、職場のさまざまな面での功績を評価する。 カテゴリーには以下が含まれる:

年間最優秀雇用者カテゴリー (Employer of the Year Categories)

HR功績カテゴリー (HR Achievement Categories)

HR個人カテゴリー (HR Individual Categories)

HRチーム賞 (HR Team Categories)

ソリューションプロバイダーカテゴリー (Solution Provider Categories)

ソリューション、実装、トレーニングプログラムまたはメディアカテゴリー (Solutions, Implementations, and Training Programs or Media Categories)

ソートリーダーシップカテゴリー (Thought Leadership Categories)



31の年間最優秀雇用主カテゴリーにおけるスティービー賞の受賞者は、専門家の評価と一般からの投票を独自に組み合わせて決定された。 今年は、一般からの票として34,000を超える票が投じられた。

これらの賞は、栄誉ある国際ビジネス賞 (the International Business Awards®) やアメリカンビジネス賞 (American Business Awards®) など、9つの世界有数のビジネス賞を企画しているスティービー賞によって授与される。

スティービー賞について

スティービー賞は、「スティービー・アジアパシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー中東・北アフリカ賞 (Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカンビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「ビジネスウーマンのためのスティービー賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「テクノロジー・エクセレンス・スティービー賞 (Stevie Awards for Technology Excellence)」 、「セールス&カスタマーサービス・スティービー賞」の9つのプログラムで構成されている。 スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。 同賞では、業種や規模を問わず、さまざまな企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。 スティービー賞について詳しくは、http://www.StevieAwards.comを閲覧されたい。

HiBobは、第9回優秀な雇用主に贈られるスティービー賞のスポンサーである。

マーケティング担当者の問い合わせ先:

ニーナ・ムーア (Nina Moore)

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389



本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9a9c552-21f4-41b6-afaf-dfaf8746a185