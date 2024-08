Pemenang Anugerah Stevie® untuk Majikan Hebat 2024 Diumumkan

FAIRFAX, Virginia, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pemenang Anugerah Stevie® untuk Majikan Hebat 2024 (tahun kesembilan), "Olimpik untuk sumber manusia," diumumkan hari ini. Anugerah ini mengiktiraf majikan terbaik dunia dan profesional dalam sumber manusia, pasukan, pencapaian dan produk serta pembekal berkaitan Sumber Manusia yang telah membantu mencipta dan memacu tempat kerja yang hebat.



Antara organisasi yang mendapat pelbagai kemenangan Gold Stevie ialah Bank of America (9), Everise (4), pladis (4), Apexon (3), Digital Hands (3), ecosio (3), Enerjisa Uretim (3), LMI (3), Peak on Air (3), SOCAR Türkiye (3), TurkTraktor (3), Abu Dhabi Customs (2), Arkas Holding (2), Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation (2), Benefex (2), Capital One (2), Cathay United Bank (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), Doğuş Holding (2), ENERJISA ENERJI (2), Entek Elektrik (2), Gamefam (2), GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) (2), HALKBANK (2), Octopus Energy (2), ResultsCX (2), Seer Medical (2), Tata Consultancy Services (2), Wells Fargo (2) dan Wesley, LLC (2).

Untuk mendapatkan senarai penuh pemenang mengikut kategori, lawati https://www.StevieAwards.com/HR.

Pemenang akan diraikan semasa majlis yang diadakan pada hari Isnin, 16 September di Hotel Marriott Marquis di New York City. Tiket kini dijual. Upacara penyampaian anugerah ini akan disiarkan secara langsung.

Lebih daripada 1,000 pencalonan daripada organisasi di 35 buah negara dan wilayah dinilai dalam pertandingan tahun ini. Pemenang ditentukan oleh skor purata lebih daripada 130 profesional di seluruh dunia, yang bertindak sebagai hakim. Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat mengiktiraf pencapaian dalam banyak aspek tempat kerja. Kategori merangkumi:

Penempatan Anugerah Stevie dalam 31 kategori Majikan Terbaik Tahun Ini ditentukan oleh gabungan unik penarafan profesional dan undian orang awam. Lebih daripada 34,000 undian diberikan tahun ini oleh orang ramai untuk majikan kegemaran mereka.

Anugerah itu disampaikan oleh Anugerah Stevie, yang menganjurkan sembilan daripada rancangan anugerah perniagaan terkemuka dunia termasuk International Business Awards® dan American Business Awards® yang berprestij.

Perihal Anugerah Stevie

Anugerah Stevie dikurniakan dalam sembilan program: Anugerah Stevie Asia-Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, Anugerah Stevie Timur Tengah & Afrika Utara, American Business Awards®, International Business Awards®, Anugerah Stevie untuk Wanita dalam Perniagaan, Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat, Anugerah Stevie untuk Kecemerlangan Teknologi dan Anugerah Stevie untuk Jualan & Perkhidmatan Pelanggan. Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih daripada 12,000 penyertaan setiap tahun daripada organisasi di lebih daripada 70 buah negara. Menghargai organisasi daripada semua jenis dan saiz serta individu di belakangnya, Stevies mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut tentang Anugerah Stevie di http://www.StevieAwards.com.

Penaja Anugerah Stevie tahunan yang ke-9 untuk Majikan Hebat ialah HiBob.

