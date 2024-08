2024 年 Stevie® Awards for Great Employers 得獎者名單公佈

維珍尼亞州費爾法克斯, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年(第九屆)Stevie® Awards for Great Employers(史蒂夫傑出僱主獎),被喻為「人力資源界的奧運會」,其得獎者名單已於今天公佈。 獎項對全球最佳的僱主,以及協助創造和推動傑出工作環境的人力資源專才、隊伍、成就及與人力資源相關的產品和提供者作出表揚。



贏得多項 Stevie 史蒂夫金獎的機構包括:Bank of America (9)、Everise (4)、pladis (4)、Apexon (3)、Digital Hands (3)、ecosio (3)、Enerjisa Uretim (3)、LMI (3)、Peak on Air (3)、SOCAR Türkiye (3)、TurkTraktor (3)、Abu Dhabi Customs (2)、Arkas Holding (2)、Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation (2)、Benefex (2)、Capital One (2)、Cathay United Bank (2)、DHL Global Forwarding, Freight (2)、Doğuş Holding (2)、ENERJISA ENERJI (2)、Entek Elektrik (2)、Gamefam (2)、GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) (2)、HALKBANK (2)、Octopus Energy (2)、ResultsCX (2)、Seer Medical (2)、Tata Consultancy Services (2)、Wells Fargo (2) 及 Wesley, LLC (2)。

欲按分類查閱完整的得獎者名單,請瀏覽 https://www.StevieAwards.com/HR。

得獎者將於 9 月 16 日(星期一)在紐約市萬豪侯爵酒店(Marriott Marquis Hotel)舉行的頒獎典禮上匯聚一堂。 門票現已公開發售。 頒獎禮過程將會現場直播。

在今年的競逐中,共有來自 35 個國家和地區超過 1,000 個機構的提名接受了評估。 得獎者由來自全球各地超過 130 位擔任評審的專業人士給予的平均分數決定。 Stevie Awards for Great Employers(史蒂夫傑出僱主獎)旨在表彰在工作場所多方面的成就。 類別包括:

年度最佳僱主類別

人力資源成就類別

人力資源個人類別

人力資源隊伍類別

解決方案供應商類別

解決方案、實施和訓練計劃或媒體類別

思維領導力類別



在「年度最佳僱主」類別下的 31 個 Stevie Award 則採用了另一種獨特的評選模式,綜合考慮專業評審的評分以及公眾投票的結果決定排名。 今年,公眾為他們喜愛的僱主投下超過 34,000 票。

這些獎項由 Stevie Awards 頒發。Stevie Awards 舉辦九項全球頂尖的商業頒獎典禮,當中包括享負盛名的 International Business Awards®(國際商務獎)及 American Business Awards®(美國商務獎)。

關於 Stevie Awards

Stevie Awards 分為九個項目:Asia-Pacific Stevie Awards(史蒂夫亞太地區獎)、German Stevie Awards(史蒂夫德國獎)、Middle East & North Africa Stevie Awards(史蒂夫中東及北非地區獎)、The American Business Awards®(美國商業獎)、The International Business Awards®(國際商業獎)、Stevie Awards for Women in Business(史蒂夫商界女性獎)、Stevie Awards for Great Employers(史蒂夫傑出僱主獎)、Stevie Awards for Technology Excellence(史蒂夫卓越技術獎)及 Stevie Awards for Sales & Customer Service(史蒂夫銷售及客戶服務獎)。 Stevie Awards 每年從 70 多個國家/地區的機構收到超過 12,000 項參賽登記。 Stevies 對全球工作場所中的出色表現作出表揚,並向所有類型和規模的機構,以及在其背後默默耕耘的人員致敬。 欲了解更多關於 Stevie Awards 的資訊,請瀏覽 http://www.StevieAwards.com。

第 9 屆年度 Stevie Awards for Great Employers(史蒂夫傑出僱主獎)由 HiBob 贊助。

營銷聯絡人:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389



本公告隨附的照片可在以下網址獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9a9c552-21f4-41b6-afaf-dfaf8746a185