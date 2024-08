eQ Oyj:n puolivuosikatsaus 2024 – eQ:n liikevoitto 18,1 miljoonaa euroa

eQ Oyj puolivuosikatsaus

6.8.2024, klo 8:00

Tammi-kesäkuu 2024 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 34,2 miljoonaa euroa (35,7 MEUR 1.1.-30.6.2023). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 33,2 miljoonaa euroa (35,2 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 9 prosenttia ja oli 18,1 miljoonaa euroa (19,8 MEUR).

Konsernin tulos oli 14,3 miljoonaa euroa (15,7 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,39 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski 12 prosenttia 30,3 miljoonaan euroon (34,4 MEUR) sekä liikevoitto 18 prosenttia 17,4 miljoonaan euroon (21,2 MEUR). Varainhoito-segmentin hallinnointipalkkiot laskivat 11 prosenttia 27,9 miljoonaan euroon (31,3 MEUR) ja tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 18 prosenttia 2,7 miljoonaan euroon (3,3 MEUR). Hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskauden aikana 3 prosenttia 13,2 miljardiin euroon (12,9 mrd. EUR 31.12.2023).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 2,9 miljoonaa euroa (0,9 MEUR) sekä liikevoitto

1,0 miljoonaa euroa (-0,7 MEUR). Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,1 MEUR).

Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,2 MEUR).

Huhti-kesäkuu 2024 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 17,7 miljoonaa euroa (18,0 MEUR 1.4.-30.6.2023). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 17,2 miljoonaa euroa (17,8 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 6 prosenttia ja oli 9,3 miljoonaa euroa (9,8 MEUR).

Konsernin tulos oli 7,4 miljoonaa euroa (7,8 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,19 euroa).

Avainluvut 1-6/24 1-6/23 Muutos 4-6/24 4-6/23 Muutos 1-12/23 Nettoliikevaihto konserni, MEUR 34,2 35,7 -4 % 17,7 18,0 -2 % 70,9 Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 30,3 34,4 -12 % 15,1 17,3 -13 % 66,9 Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 2,9 0,9 232 % 2,1 0,4 394 % 3,9 Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR 0,5 0,1 283 % 0,3 0,2 40 % -0,6 Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR 0,5 0,3 0,2 0,0 0,6 Liikevoitto konserni, MEUR 18,1 19,8 -9 % 9,3 9,8 -6 % 39,7 Varainhoito liikevoitto, MEUR 17,4 21,2 -18 % 8,6 10,5 -18 % 41,4 Corporate Finance liikevoitto, MEUR 1,0 -0,7 244 % 0,9 -0,3 403 % 0,7 Sijoitukset liikevoitto, MEUR 0,5 0,1 283 % 0,3 0,2 40 % -0,6 Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -0,9 -0,9 -0,5 -0,6 -1,7 Kauden tulos, MEUR 14,3 15,7 -9 % 7,4 7,8 -6 % 31,5 Avainluvut 1-6/24 1-6/23 Muutos 4-6/24 4-6/23 Muutos 1-12/23 Tulos / osake, EUR 0,35 0,39 -10 % 0,18 0,19 -6 % 0,78 Oma pääoma / osake, EUR 1,45 1,44 1 % 1,45 1,44 1 % 1,85 Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 47,1 44,4 6 % 47,6 45,3 5 % 43,8 Likvidit varat, MEUR 19,8 12,8 55 % 19,8 12,8 55 % 33,4 Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 17,3 17,3 0 % 17,3 17,3 0 % 16,6 Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % 0,0 Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 10,2 9,9 3 % 10,2 9,9 3 % 10,0 Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 13,2 12,8 3 % 13,2 12,8 3 % 12,9

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko alkoi odotuksella USA:n ja Euroopan talouskasvun ja inflaation hidastumisesta. Markkinoilla odotettiin, että molempien alueiden keskuspankit käynnistäisivät koronlaskut keväällä 2024. Toivo etenkin USA:n koronlaskuista hiipui kuitenkin nopeasti, kun maan talouskasvu jatkui vahvana ja inflaatio pysyi selvästi keskuspankin tavoitetason yläpuolella. USA:n keväälle toivottu koronlasku siirtyikin markkinoiden odotuksissa loppuvuoteen 2024 ja välillä jopa vuoden 2025 puolelle. Euroopassa inflaatiovauhti hidastui keskuspankin mielestä riittävästi ja EKP laski ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä kesäkuussa. Pian tämän jälkeen Euroopan markkinoita heiluttivat Ranskan ennenaikaiset vaalit ja maan korkoero Saksaan leveni selvästi. Samalla osakekurssit – etenkin pankkiosakkeet – laskivat. Kiina jatkoi taloutensa elvyttämistä, mutta etenkin yksityistä kulutusta on ollut vaikeaa saada piristymään. Sekä USA että Eurooppa ilmoittivat uusista tariffeista kiinalaistuotteille.

Koronlaskujen viivästyminen oli pettymys erityisesti korkomarkkinoille, mutta tieto ennakoitua paremmasta kasvusta myös tuki osakemarkkinoita. USA:ssa isojen teknologiayhtiöiden vahva nousu jatkui ja USA oli myös pörssinä selvästi vahvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla; nousua dollareissa 15,1 % ja euroissa peräti 18,6 %. Kehittyvien maiden osakekurssit nousivat vuoden alusta mitattuna 10,8 % erityisesti Taiwanin ja Intian vetäminä. Eurooppaa painoivat vuosineljänneksen lopulla Ranskan vaalit, mutta kokonaisuudessaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuottoa kertyi 9,1 %. Hyvin vaisun ensimmäisen kvartaalin jälkeen myös Suomen pörssi hieman piristyi, mutta jäi ensimmäisen vuosipuoliskon 3,5 %:n tuotolla selvästi muista jälkeen. Japanin pörssin tuotto koko alkuvuonna oli 9,5 %, mutta etenkin valuuttaongelmien vuoksi toisen kvartaalin tuotto oli 3,1 % negatiivinen.

Euro valtionobligaatioiden tuotto jäi ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähes 2 % negatiiviseksi ja myös muut korkotuotot olivat vaisuja. Investment Grade -yrityslainojen tuotto oli 0,5 %, kehittyvien maiden euromääräisten yrityslainojen tuotto 2,1 % ja high yield -lainojen tuotto 3,2 %.

eQ:n liikevoitto 18,1 miljoonaa euroa

Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 34,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 18,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

eQ Varainhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat

eQ Varainhoidon nettoliikevaihto laski katsauskaudella 12 prosenttia 30,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto laski 18 prosenttia ollen katsauskaudella 17,4 miljoonaa euroa. Varainhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella kolme prosenttia 13,2 miljardiin euroon.

Asiakassalkkujen tuotot perinteisten korko- ja osakesijoitusten osalta olivat alkuvuonna erittäin hyviä. eQ:n itse hoitamista rahastoista 62 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli 62 prosenttia. Lisäksi eQ:n rahastot saivat katsauskaudella palkintoja sekä Morningstarilta että Lipperiltä.

Myynnillisesti vuosi 2024 on alkanut hyvin erityisesti Private Equity -varainhoidon osalta. Vuonna 2024 Private Equity -varainkeruussa ovat Pohjois-Eurooppaan sijoittavat eQ PE XVI North- ja eQ PE SF V -rahastot. Niiden koot kasvoivat kesäkuun lopussa yhteensä lähes 280 miljoonaan euroon. Samalla viime lokakuussa 20 miljoonan dollarin kokoisella ensimmäisellä sulkemisella käynnistetyn Venture Capital -sijoituksia tekevän eQ VC II -rahaston koko kasvoi 46 miljoonaan dollariin.

Adviumin tulos kasvoi

Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 2,9 miljoonaa euroa (0,9 MEUR). Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (-0,7 MEUR).

Katsauskaudella yrityskauppojen aktiviteetti säilyi edelleen vähäisenä. Katsauskauden aikana saatettiin päätökseen yritysjärjestely, jossa Advium toimi Aspo Oyj:n neuvonantajana OP Infra Suomen vähemmistösijoituksen osalta. Lisäksi katsauskaudella Advium toimi ostajakonsortion neuvonantajana vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa Purmo Groupin kaikista osakkeista.

Myös kiinteistötransaktioiden määrä Suomessa pysyi katsauskaudella erittäin alhaisena. Advium toimi katsauskaudella neuvonantajana yhdessä kiinteistötransaktiossa, jossa eQ Liikekiinteistöt -rahasto myi liikekiinteistön Espoossa kansainväliselle sijoittajalle.

Jacob af Forselles nimitettiin Advium Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajaksi ja eQ-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti tehtävässään elokuun alussa.

Sijoitusten liikevoitto nousi

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,1 MEUR) ja nettokassavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,2 MEUR). Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli katsauskauden lopussa 17,3 miljoonaa euroa (31.12.2023 16,6 MEUR). eQ Oyj teki katsauskaudella 1 miljoonan euron sijoitussitoumuksen uuteen eQ PE XVI North -rahastoon.

Näkymät

Varainhoitomarkkina Suomessa on kasvanut vahvasti ja eQ:n kasvu on ollut markkinakasvua nopeampaa. Arvioimme, että varainhoitomarkkinan ja eQ:n pitkän tähtäimen kasvunäkymät Suomessa ovat edelleen hyvät.

eQ:n kiinteistörahastojen osalta vuosi 2023 oli vaikea korkotason voimakkaasta noususta johtuvan kiinteistöjen tuottovaateiden nousun seurauksena. Tuottovaateiden noustessa kiinteistöjen arvot laskivat selvästi. Lisäksi rahastojen nettomerkinnät olivat negatiivisia. Kiinteistörahoituksen rajoitettu saatavuus vaikutti myös siihen, että kiinteistötransaktioaktiviteetti laski merkittävästi. Kiinteistörahastojen osalta odotamme, että vuosi 2024 on vielä haastava, vaikka pidemmän tähtäimen kasvunäkymät ovat hyvät. eQ:n Private Equity tuotteiden myynti on jatkunut vahvana ja suomalaisten varainhoitoasiakkaiden halu kasvattaa Private Equity -allokaatioita salkuissaan tulee jatkossakin tukemaan eQ:n Private Equity -tuotteiden kasvua. Lisäksi ennakoimme erityisesti vuodesta 2025 eteenpäin tuottosidonnaisten palkkioiden kasvua, johtuen usean Private Equity -tuotteen siirtymisestä tuottosidonnaiseen palkkiovaiheeseen. eQ:n kilpailuasema perinteisen varainhoidon tuotteissa ja täyden valtakirjan varainhoidossa on erinomaisten sijoitustuottojen takia hyvä. Näemme perinteisellä varainhoidolla hyvät mahdollisuudet kasvaa tulevina vuosina, kuitenkin huomioiden sille luonteenomaisen lyhyen tähtäimen vaihtelun markkinaolosuhteiden mukaan.

eQ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:

Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8799

Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,2 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.



