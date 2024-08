세계 최초의 국제 드론 대회: 카인호아성, 역사적인 기네스 기록 수립한 가운데 UAE팀이 우승컵 차지

냐짱, 베트남, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Ever Glamour Nha Trang (EGN) (변함없는 매력의 도시 냐짱, 이하 EGN) 2024 페스티벌이 8월 3일 드론 라이트 퍼포먼스의 화려한 쇼와 함께 대장정의 막을 내렸다. 이틀 간 펼쳐진 경쟁 끝에 UAE 팀이 우승컵을 차지했으며 한국, 프랑스, 중국 팀이 각각 최우수 기술 퍼포먼스상, 최우수 이미지상, 최우수 스토리상 (Best Technical Performance, Best Image, and Best Story)을 수상하였다.



'빛의 마법사' (Light Wizards)라는 별칭의 UAE 팀은 초경량 및 슈퍼라이트 드론으로 연출된 불꽃쇼는 물론 현지 문화에 대한 깊은 이해가 퍼포먼스에 반영되었다. 베트남의 청동기 유물인 동손 청동북으로부터 시작해 베트남을 상징하는 전설적인 새 Lac Bird (베트남 표현: Chim Lạc), 연꽃, 활력 넘치는 냐짱의 모습에 이르기까지 베트남이 지닌 풍부한 역사와 문화를 부각시키는 영상을 선보여 눈길을 끌었다.

한편 '스카이 아티스트'라는 별칭의 프랑스 팀은 1,000대의 드론과 불로 연출한 마술 공연을 결합해 주목을 받았다. 관객들은 바빌론의 공중정원으로도 불리는 행잉 가든, 기자의 거대 피라미드, 아테네의 아크로폴리스, 세계적으로도 유명한 베트남의 하롱베이 등 고대 문명의 경이로움이 지닌 과거로 돌아가는 여정을 만끽했다.

베트남을 상징하는 전설의 새인 Lac Bird 이미지가 EGN 2024 페스티벌 드론 라이트 퍼포먼스를 통해 연출되는 모습

개막 첫날인 7월 13일 밤에는 한국과 중국 팀이 경이로운 퍼포먼스를 통해 공연 무대를 뜨겁게 달구었다. '파이로드론의 제왕'으로도 불리는 한국 팀은 동남아시아에선 처음 선보인 조용한 불꽃쇼와 함께 드론 퍼포먼스를 연출했다. 연속적인 이미지 전환과 전통 음악이 어우러진 쇼는 관객들에게 마치 영화를 감상하는 듯한 멋진 경험을 제공했다. 중국 팀은 멋진 영상과 베트남 인기 노래를 선보이며 베트남의 냐짱-카인호아를 전통과 현대, 성장에 대한 열망이 조화롭게 어우러진 멋진 도시로 표현하였다.

폐막 행사에는 베트남의 인기 아티스트인 Duc Phuc, SOOBIN, Van Mai Huong, Hien VK, Dung Azu 등이 출연해 행사의 성공적인 마무리를 축하했다. 같은 날 저녁, 카인호아는 베트남 최초로 두 개의 권위 있는 기네스 세계 기록을 달성한 지역으로도 유명세를 차지하게 되었다: 바로 세계 최대 규모의 불가사의한 빛의 쇼" 부문과 "베트남 문화 상징인 Lac Bird를 연출한 세걔 최대의 빛의 쇼" 부문이다. 카인호아는 베트남이 기네스 기록을 추가하는 데 기여했을 뿐만 아니라 세계에서 가장 아름다운 만 (bay) 중 하나이자 무인 항공기를 이용한 라이트쇼 연출의 최고 명소로 그 명성을 증명하게 되었다.

EGN 2024 페스티벌은 미디어 채널을 통해 5,000만 건 이상의 라이브 뷰와 소셜미디어 상에선 500만 건 이상의 인터랙션을 유도하며 국내외 관광객들에게 카인호아의 아름다운 이미지를 널리 알리는 데 기여했다.

카인호아성 인민위원회가 주최한 이번 행사는 카인호아 관광부 및 Corex Business Solutions이 주관했으며 Vinpearl, VinWonders, Heineken, Agribank, VCN, Chicilon Media, Shojiki 등 국내외 유명 브랜드들이 후원을 했다.

현지 관광부 추산에 따르면 2024년 7월 카인호아는 전년 동일 기간 대비 24%가 늘어난 155만 명의 숙박객을 맞아 들였다. 올 해는 외국인 관광객 300만 명을 포함해 숙박객 총 900만 명, 관광 수입은 약 40만 억 동 (VND)의 매출을 목표로 설정한 상태다. 관련해 카인호아 성의 브랜드 이미지 제고와 관광산업 진흥, 투자 유치를 목표로 대규모 행사가 개최될 예정에 있다.

카인호아 성 소개

베트남 중남부 해안에 위치한 카인호아성은 약 400킬로미터에 달하는 해안선을 따라 1000개 이상의 관광 숙박시설이 위치해 있다. 청록색 바닷물이 감싸고 있는 깨끗한 백사장과 꿈꾸듯 아름다운 자연 경관을 배경으로 국내외 여행객들 사이에서 유명한 명소다. 카인호아의 중심지인 냐짱 시내에 들어서면 수많은 고급 관광 상품과 다채로운 먹거리, 유적지와 유명한 랜드마크의 보고가 방문객들을 맞이하게 된다.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eea2f849-afff-405d-b839-2ad548ea4d0d