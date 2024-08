INSTALLUX S.A. : Communiqué sur les résultats semestriels 2024

COMMUNIQUÉ : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

Saint-Bonnet-de-Mure, le 6 août 2024 à 20h00

Les comptes semestriels du Groupe Installux au 30 juin 2024 ont été arrêtés par le Directoire le 6 août 2024 et font ressortir les données suivantes :

données consolidées

(en milliers d'euros) 30/06/2024 30/06/2023 variation Chiffre d'affaires 79 535 80 961 -1 427 - 2% Résultat opérationnel courant 7 481 4 514 2 967 + 66% en % du chiffre d'affaires 9,4% 5,6% 3,8% Résultat opérationnel 7 481 4 514 2 967 + 66% en % du chiffre d'affaires 9,4% 5,6% 3,8% Résultat net part du Groupe 6 047 3 469 2 578 + 74% données consolidées

(en milliers d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 variation Capitaux propres part du Groupe 118 112 114 427 3 685 + 3% Trésorerie nette 48 258 40 961 7 297 + 18%

PERIMETRE

Le périmètre du Groupe est inchangé par rapport à 2023.

ACTIVITÉ

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 79,5 M€ au 1er semestre 2024, en baisse de 2 % par rapport à 2023.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS BILANTIELS

La marge brute progresse de 5 points à 53,2% et de 3,3 M€ et explique la majeure partie de la hausse du résultat opérationnel courant de 3,0 M€.

Les principales autres variations sont les suivantes : recul des charges externes de 1,3 M€ et hausse des charges de personnel de 0,8 M€ et des dotations nettes aux provisions de 0,3 M€.

Le résultat opérationnel non courant est identique au résultat opérationnel courant.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 6,0 M€, en progression de 2,6 M€ par rapport à 2023.

Après déduction des dividendes versés au 1er semestre 2024 de 2,2 M€, les capitaux propres part du Groupe atteignent 118,1 M€ au 30 juin 2024.

La trésorerie nette du Groupe s’élève à 48,3 M€ au 30 juin 2024, en augmentation de 7,3 M€.

PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE

Dans un contexte géopolitique et économique faisant peser un risque de ralentissement de l’activité, le Groupe reste particulièrement vigilant face à l’évolution des prix des matières premières et du coût de l’énergie et s’attache à en limiter les impacts en couvrant au mieux ses besoins.

Publication du rapport semestriel 2024 au plus tard le 31 octobre 2024.

INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.

Contact relations investisseurs :

. David MACHABERT - Directeur Administratif et Financier

. david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31

Bloomberg (code ALLUX:FP) - Reuters (code ALLUX.PA) – LEI 96950047V9DJ43TZKN60

Pièce jointe