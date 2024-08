ABN AMRO voornemens Serena Fioravanti te benoemen als Chief Risk Officer

De Raad van Commissarissen van ABN AMRO is van plan om Serena Fioravanti (1973) per 1 oktober te benoemen tot Chief Risk Officer (CRO) en lid van de Executive Board (ExBo) voor een periode van vier jaar, eindigend bij het sluiten van de Algemene Vergadering in 2029. De benoeming is onder voorbehoud van formele goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB). ABN AMRO zal voorafgaand aan de benoeming een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om Serena Fioravanti aan de aandeelhouders te introduceren.



Als CRO wordt Serena bij ABN AMRO verantwoordelijk voor risk management en compliance. Zij brengt bijna 25 jaar ervaring mee in de bankensector, met een focus op risk management, treasury, liquidity risk management, corporate finance, projectmanagement en audit. De afgelopen zeventien jaar werkte zij in verschillende finance- en riskmanagement functies binnen Credit Suisse Group en versterkte als CRO gedurende bijna vier jaar de executive board van Credit Suisse Zwitserland AG.



Robert Swaak, CEO van ABN AMRO: ‘Ik verheug me op de komst van Serena. Zij is een zeer ervaren risicomanager en heeft een sterke staat van dienst in het leiding geven aan complexe risicoprojecten binnen de financiële sector in een internationale omgeving. Dat is van grote waarde voor onze bank, waar zij een centrale rol zal spelen in de bankbrede strategie met een sterke focus op klantbelang, risicobeheer en duurzaamheid.’



Serena Fioravanti is Zwitsers en Italiaans staatburger, is getrouwd en heeft twee kinderen. Zij is summa cum laude afgestudeerd in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Rome, heeft een MBA van INSEAD en is lid van de Raad van Bestuur van de Zwitserse Risico Vereniging.

ABN AMRO Press Office

Jordi van Baardewijk

Senior Press Officer

pressrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6288900 ABN AMRO Investor Relations

John Heijning

Head of Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6282282





Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlages