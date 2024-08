ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 642 miljoen in Q2 2024





Q2 - Key messages over het kwartaal

Aanhoudend sterke resultaten: nettowinst van EUR 642 miljoen en een rendement op eigen vermogen van 10,8%, gedreven door verbeterde netto rentebaten en netto vrijval van kredietvoorzieningen.

Goed businessmomentum: onze hypotheekportefeuille groeide met EUR 1,6 miljard waardoor we in Q2 marktleider bleven, en onze zakelijke kredieten stegen met EUR 0,7 miljard.

Verbeterde vooruitzichten voor netto rentebaten: dankzij aanhoudend gunstige renteomgeving; onze verwachting voor 2024 is naar boven bijgesteld, naar meer dan EUR 6,4 miljard.

Kosten blijven onder controle: nieuwe cao bereikt, met ingang van 1 juli 2024.

Solide kredietkwaliteit: er zijn netto EUR 4 miljoen kredietvoorzieningen vrijgevallen.

Sterke kapitaalpositie: Basel III CET1 ratio van 13,8% en Basel IV CET1 ratio van circa 14%. Interimdividend vastgesteld op EUR 0,60 per aandeel.

Overname van Hauck Aufhäuser Lampe: uitbreiding van onze private banking- en corporate bankingactiviteiten in Noordwest-Europa.



Robert Swaak, CEO:

Het tweede kwartaal was voor ABN AMRO weer een sterk kwartaal. We hebben een goed financieel resultaat geboekt, onze dienstverlening en productaanbod verder verbeterd en onze klanten geholpen in hun transitie naar duurzaamheid. We blijven profiteren van de gunstige economische omstandigheden in Nederland. De werkgelegenheid is nog altijd historisch laag en de arbeidsmarkt krap. De dalende inflatietrend houdt aan, waardoor de ECB voor het eerst in jaren de depositorente heeft verlaagd. De lonen stijgen en zijn nu grotendeels gelijkgetrokken met de inflatie. Omdat woningen betaalbaarder zijn geworden, door een combinatie van hogere lonen en de lagere hypotheekrente, zien we nu een sterke opleving van de Nederlandse huizenmarkt, met prijzen op nieuwe recordhoogtes. De transactievolumes zijn eveneens gestegen, met 8% ten opzichte van vorig jaar.

In deze herstellende woningmarkt heeft ABN AMRO haar positie als marktleider in nieuwe hypotheekproductie in het afgelopen kwartaal weten te handhaven. Door een stijging van het aantal nieuwe klanten en een netto toename van onze hypotheekportefeuille met EUR 1,6 miljard is ons marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie nu 20%. De focus van Corporate Banking op de transitiethema’s nieuwe energie, digitalisering en mobiliteit in Nederland en Noordwest-Europa blijft z’n vruchten afwerpen. Onze zakelijke kredieten groeiden met EUR 0,7 miljard, vooral in deze sectoren.





We boekten in het tweede kwartaal sterke financiële resultaten. De nettowinst bedroeg EUR 642 miljoen, waardoor ons rendement op eigen vermogen op bijna 11% uitkwam. De netto rentebaten waren met EUR 1.608 miljoen eveneens sterk, en we verwachten nu dat de netto rentebaten voor heel 2024 op meer dan EUR 6,4 miljard zullen uitkomen omdat de rente naar verwachting voor langere tijd hoger zal blijven. Ik ben blij dat we een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst hebben bereikt voor de komende twee jaar. De cao is op 1 juli ingegaan. Het is naar mijn mening een evenwichtig en volledig pakket waarin waardering, toekomstperspectief en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Alhoewel dit enige druk op de kosten zet, houden we onze kostenverwachting voor het volledige jaar op circa EUR 5,3 miljard.

De combinatie van een gezonde macro-omgeving en onze solide kredietkwaliteit heeft geresulteerd in netto vrijval van kredietvoorzieningen. De risicogewogen activa namen toe met EUR 2,2 miljard en werden vooral gedreven door business groei. Onze kapitaalpositie is sterk, met een Basel III CET1 ratio van 13,8% en een Basel IV CET1 ratio van circa 14%. In lijn met ons dividendbeleid is het interimdividend vastgesteld op EUR 0,60 per aandeel, wat neerkomt op EUR 500 miljoen. We zetten ons in om de onzekerheden wat betreft onze kapitaalvooruitzichten te verkleinen nu we voortgang boeken bij onze modelaanpassingen en we onze dataherstelprogramma’s voortzetten. Kapitaalallocatie en kapitaalsturing worden steeds belangrijker, daarin nemen we de verschuiving van portefeuilles naar minder geavanceerde benaderingen mee.

We werken aan de verdere verbetering van onze producten en diensten voor klanten. Na een sterke verbetering in het vorige kwartaal is onze net promotor score (NPS) voor Personal & Business Banking gelijk gebleven. Binnen Corporate Banking steeg de NPS voor zowel Commercial Clients (+12) als Corporate & Institutional Banking (+13) ten opzichte van heel 2023. In de NPS enquête gaven klanten aan dat zij waardering hebben voor onze expertise en toewijding, en de relatie die zij hebben met onze bank. In het tweede kwartaal hebben we de 10 miljoenste actieve gebruiker van onze succesvolle betaalapp Tikkie verwelkomd. Door de recente overname van de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe zal onze aanwezigheid op de Duitse markt fors worden versterkt, en met de overname van de neobroker Bux verbreden we ons productaanbod en onze digitale expertise en middelen.

In het afgelopen kwartaal zijn we doorgegaan met het toekomstbestendig maken van de bank. Zo hebben we ABN AMRO GPT – een veilige, compliant en eigen versie van ChatGPT – voor al onze collega’s geïntroduceerd. Deze technologie wordt nu gebruikt om bijvoorbeeld onze ontwikkelaars te ondersteunen bij het schrijven en documenteren van softwarecodes, en collega’s te helpen tekst te genereren en informatie uit grote documenten te distilleren. We onderzoeken actief de verdere mogelijkheden van Generatieve AI, omdat we ervan uitgaan dat deze voorbeelden nog maar het begin zijn.

De omvang van klantleningen met een duurzame component (waaronder hypotheken en zakelijk krediet) en van ESG- & impact beleggingen steeg in de laatste zes maanden verder van 34% naar 35%, vooral door de groei van zakelijke kredieten in onze transitiesectoren nieuwe energie, digitalisering en mobiliteit. In 2022 hebben we ons ten doel gesteld om onze kredietverlening voor hernieuwbare energiebronnen en andere koolstofarme technologieën te verhogen naar ten minste EUR 4 miljard in 2025. Dit doel hadden we eind vorig jaar al overtroffen, en we hebben hiervoor nu een nieuw, ambitieuzer doel gesteld, namelijk EUR 10 miljard in 2030. Daarnaast hebben we in het kader van onze Net-Zero Banking Alliance-ambitie doelstellingen toegevoegd voor vrachtwagens en busjes.



We kunnen terugkijken op een succesvol kwartaal met een gezonde winst en goede voortgang op de uitvoering van onze strategie. Maar er zijn ook zaken die onze voortdurende aandacht vereisen. We moeten ons blijven focussen op data capabilities, digitalisering en wet- en regelgeving en tegelijk onze kosten in de gaten houden. Afgelopen week is aangekondigd dat ik mijn tweede termijn als CEO niet vol zal maken, om te zorgen voor een tijdige overdacht aan mijn opvolger. Ik blijf volledig gecommitteerd aan de bank en al haar stakeholders totdat een geschikte kandidaat is gevonden. Ik wil onze medewerkers nogmaals bedanken voor hun toewijding aan onze klanten en de bank. Ik heb het volste vertrouwen dat we met deze onverminderde inzet succesvol zullen blijven.







Zie link naar de website voor het ABN AMRO Bank Interim Report & Quarterly Report second quarter 2024









Key figures and indicators

(in EUR millions) Q2 2024 Q2 2023 Change Q1 2024 Change Operating income 2,171 2,223 -2% 2,197 -1% Operating expenses 1,263 1,137 11% 1,257 1% Operating result 908 1,086 -16% 940 -3% Impairment charges on financial instruments -4 -69 3 Income tax expenses 271 285 -5% 263 3% Profit/(loss) for the period 642 870 -26% 674 -5% Cost/income ratio 58.2% 51.1% 57.2% Return on average Equity 10.8% 16.2% 11.6% CET1 ratio 13.8% 14.9% 13.8%



Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlage