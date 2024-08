OBTENTION DU PEX "COURIEGE"

Auplata Mining Group (AMG), annonce avoir, obtenu un permis d'exploitation de mine d'or et substances connexes dit "Permis Couriège" d'une superficie de 10,41 km², situé sur la commune de Saint-Élie en Guyane Française. Ce permis est accordé pour une durée de 5 ans jusqu'au 10 juillet 2029.

L’obtention de ce PEX va permettre de :

•

Sécuriser l’alimentation de l’usine de Dieu Merci

•

Poursuivre et affiner la connaissance de la zone, entamée en 2014-2015 par le Groupe AMG.

•

Intégrer la zone de Courriège à l’intérieur du périmètre des autres concessions de Saint Elie du groupe.

La sécurisation du PEX pour la zone de Couriège permet à AMG de poursuivre son rôle clé dans le développement de l'extraction réglementée de l'or en Guyane. En outre, l'expertise d'AMG permettra une réhabilitation complète après l'extraction et garantira que les mesures environnementales de référence sont respectées et maximisées conformément à la politique du gouvernement français. En effet, jusqu'à présent, cette zone a été particulièrement propice à l'extraction illégale d'or au mépris des considérations environnementales et réglementaires.

Le PEX de Couriège est situé à l’Ouest des concessions Renaissance, Dieu Merci et La Victoire. Il partage sa frontière Nord avec la concession de Saint-Elie, et une partie de sa frontière Est avec l’AOTM de Dieu-Merci. À la suite de premiers travaux exploratoires géo scientifique, des estimations internes et préliminaires font état de gisements potentiels d'environ 2 000 kilogrammes d’or.

Le groupe AMG se réjouie de la confiance que l’état français place dans son projet sur la zone de Saint Elie et poursuivra ses efforts pour la préservation et le respect des concessions sous sa responsabilité.

