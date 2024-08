Refinansieringsauktion over RT-obligationer oktober 2024

DLR Kredit A/S

DLR Kredit gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer den 28. og 29. august 2024.

Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO’er), som DLR Kredit udsteder til brug for refinansiering af lån pr. 1. oktober 2024.

Udbudsmængde samt auktionstidspunkt og auktionsvilkår fremgår af vedlagte fil.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fonds og Funding på tlf. 33 42 07 38.



Med venlig hilsen,



DLR Kredit A/S

