Nasdaq Copenhagen



Silkeborg, den 10. august 2024

Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2024



Vedr.: Opjustering af forventninger til årets resultat 2024.

Med henvisning til selskabsmeddelelse 11 / 2024 af 8. august 2024 kan det oplyses, at selskabets dattervirksomhed Silkeborg IF A/S har accepteret et tilbud på transfer af kontraktrettighederne på Alexander Lucas Lind Rasmussen med sigte på et omgående klubskifte. Der udestår derfor alene af en række individuelle forbehold, der alle forventes opfyldt i nær fremtid.

Ovennævnte transaktion medfører at selskabets resultatforventning i indeværende regnskabsår opjusteres til et resultat før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme og før skat i intervallet +52 mio. kr. til +60 mio. kr., mod tidligere et resultat i intervallet +25 mio. kr. til +33 mio. kr.

Silkeborg IF Invest A/S har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer. Hvis en endelig aftale måtte blive indgået, vil der blive udsendt selskabsmeddelelse herom.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør

Vedhæftet fil