Bitget 7 月報告表示 Bitget Wallet 成為 TON 生態系統的主要整合錢包

塞舌爾維多利亞, Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發佈了月度報告，重點介紹了其生態系統於 2024 年 7 月的更新。 Bitget Wallet 的 MPC 錢包解決方案支援 TON 主網，讓用戶可以透過電子郵件輕鬆建立和匯入錢包。 此舉令 Bitget Wallet 成為 TON 生態系統中的主要整合錢包。 不僅如此，Bitget Wallet 6 月份在尼日利亞的使用率超過了 TikTok 和 WhatsApp 等流行應用程式達兩倍，成為尼日利亞加密貨幣用戶的首選。

Bitget 在第三季度有良好的開始，Forbes 將 BGB 列入 2024 年度表現最佳加密貨幣名單中，CCData 則強調 Bitget 上半年在中央化交易所中的市場佔有率展現增長。 7 月，Bitget 發佈了各項報告和更新，讓用戶加深了解加密貨幣不斷發展的形勢。 Bitget 有 33 種新上市的加密貨幣，令總數量達到 873 種。 總交易量（TVL）達 2,043 億美元，按月增長 7.2%。 比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、XRP 和 Solana（SOL）是總交易量排名位居前 10 位的加密貨幣，PEPE、WLD、WIF、NOT、ZRO 和 MEW 等迷因幣（memecoins）緊隨在後。

Bitget 與 Upland 建立策略合作夥伴關係，在以太坊上推出了實用型加密貨幣 SPARKLET。 此次合作包括在 Upland 的元宇宙（metaverse）中建立 Bitget 的虛擬總部，為其社群提供不同加密貨幣空投和獎勵。 Bitget 收購了包含 888 個物業項目的 Treasure Island。 此外，Upland 的加密貨幣 SPARKLET 在 Bitget 的礦池上獨家上市，為用戶提供了具競爭力的優勢。

在研究方面，Bitget 與 Nansen 合作，發佈了有關加密貨幣探索策略的見解。 該報告為交易者提供了投資早期項目的重要資訊和策略。 透過評估與加密貨幣價格相關的資料集，Bitget 和 Nansen 為交易者提供了寶貴的見解。

該平台擁有 2,500 萬用戶，每日成交量達 100 億美元。 目前擁有超過 18 萬名專業交易者和 80 多萬名跟單交易追蹤者。 超過 8000 萬宗成功交易，用戶獲利達 5 億美元，精英交易者分享了 2300 萬美元的利潤。 該平台提供 800 多種加密貨幣和 900 多種現貨交易配對，每日現貨成交量為 4 億美元，USDT-M 期貨則為 70 億美元。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 2500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）和 Ilkin Aydın（國家排球隊成員）。

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