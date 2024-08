Investorer bag A2i-aftalen bekræfter kapitalindskud på DKK 3,7 millioner

Selskabsmeddelelse nr. 18/2024

København, den 12. august 2024





I forlængelse af meddelelse nr. 14/2024 af d. 14. juni 2024 er Conferize A/S glade for at kunne meddele, at investorerne bag A2i-aftalen har bekræftet deres engagement ved at bidrage med et samlet kapitalindskud på DKK 3,7 millioner. Kapitalindskuddet vil blive gennemført i løbet af de kommende uger til en tegningskurs på DKK 0,0125 per aktie.

Denne bekræftelse markerer endnu en vigtig milepæl for Conferize, da den betydelige kapitaltilførsel vil styrke vores økonomiske fundament og give os mulighed for at fortsætte vores strategiske udvikling. Investeringen understreger den stærke opbakning fra vores investorer og deres tro på vores langsigtede potentiale.

CEO Bo H. Iversen udtaler: "Vi er meget tilfredse med den tillid, som investorerne bag A2i-aftalen har vist os. Deres bidrag er afgørende for vores fortsatte vækst, og vi ser frem til at bruge denne kapital til at skabe yderligere for vores aktionærer."

Conferize udnytter dele af bevillingen, der blev givet på EGF d. 20. februar 2024 til at lave en rettet emission og udstede 294.421.168 nye aktier, som optages til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark for selskabets aktier snarest muligt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen.

De nye aktier giver samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder ret til eventuelt udbytte fra og med datoen for registrering i Erhvervsstyrelsen.

Selskabets aktiekapital udgør efter udstedelse af de Nye Aktier nominelt DKK 10.571.675,25 fordelt på 1.057.167.525 aktier a nominelt DKK 0,01.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil