SIKA BAUT MÖRTELPRODUKTION IN INDONESIEN DEUTLICH AUS

Sika hat die Produktionskapazitäten des Werks in Bekasi, der grössten Produktionsstätte in Indonesien, mehr als verdoppelt. Die Fabrik befindet sich nahe der Hauptstadt Jakarta und ist auf die Herstellung von Mörtelprodukten wie Fliesenkleber und Vergussmörtel sowie auf Systemlösungen für Wände und Fassaden spezialisiert. Mit dieser Ausweitung und dem verstärkten Vertriebnetz ist Sika in der Lage, die steigende Nachfrage seitens Infrastruktur-, Wohnbau- und gewerblichen Projekten im Land mit der vierthöchsten Bevölkerungszahl weltweit zu decken.

Indonesien gehört zu den fünf grössten Fliesenmärkten der Welt. Um die starke Nachfrage zu erfüllen, hat Sika nun die Produktionskapazitäten ihres Werks in Bekasi, das 2019 eröffnet wurde, aufgestockt. Die erweiterte Fabrik verfügt über modernste Produktionslinien und erhöhte Lagerkapazitäten. Sie dient überdies als Vertriebszentrum im Land. Derzeit beschäftigt Sika in Indonesien mehr als 600 Mitarbeitende in vier Mörtelwerken, von denen das Fertigungswerk in Bekasi das grösste ist.

Philippe Jost, Regionalleiter Asien/Pazifik: «Die deutliche Erweiterung unserer Lieferkette in Indonesien ermöglicht es uns, die starke Nachfrage in einem der dynamischsten Märkte Südostasiens noch besser zu decken. Zudem positioniert sich Sika für weiteres Wachstum in diesem wichtigen Markt, der durch eine rasante Urbanisierung und ein starkes Bevölkerungswachstums angetrieben wird.“



Indonesien ist das Land mit der vierthöchsten Einwohnerzahl weltweit, wobei beinahe 60% der Bevölkerung in städtischen Gebieten lebt. Aus diesem Grund hat Sika die Grösse ihres Vertriebsnetzwerk im Land verdreifacht. Gegenwärtig vertreibt das Unternehmen seine Produkte in über 30‘000 Verkaufsstellen im ganzen Land (2022: über 10‘000 Verkaufsstellen). Das erfolgreiche Geschäftsmodell wird auch in anderen wichtigen Märkten wie China und Indien eingeführt.

INVESTITIONEN IN DIE INDONESISCHE BAUINDUSTRIE

Die Baubranche in Indonesien weist im Jahr 2024 ein prognostiziertes Volumen von CHF 240 Milliarden auf und dürfte bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate von 6% verzeichnen. Im September 2023 hat die Regierung umgerechnet CHF 25 Milliarden für Infrastrukturprojekte bewilligt. Darüber hinaus investiert das Land in den grünen Wandel und plant, den Anteil an erneuerbaren Energien am Energiemix von 12% im Jahr 2022 auf 40% im Jahr 2030 zu steigern.

SIKA UNTERNEHMENSPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 34’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 11.2 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung