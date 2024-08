TextMagic AS-i 2024. aasta konsolideeritud 6 kuu auditeerimata vahearuanne

2024. a I poolaastal kasvas TextMagic Grupi ärikasum 28% võrra 1 139 tuhande euroni võrreldes 2023. a sama perioodiga (2023. a I pa: 887 tuhat eurot). Puhaskasumiks kujunes 1 287 tuhat eurot (2023. a I pa: 757 tuhat eurot). Grupi igapäevane äritegevus jätkub 2023. a lõpul võetud kursil, kus peamine eesmärk on Textmagic platvormi arendamine ja laiendamine ning kasvutempo taastamine.

TextMagic Grupp on kasvustrateegiate hinnangutes arvesse võtnud muutuvaid regulatsioone, turudünaamikat, konkurentide tootepakkumisi ja klientide vajadusi. Jätkusuutliku kasvu saavutamiseks on vajalikud jätkuvad investeeringud tarkvaraarendusse, mistõttu oleme suurendanud ka tootearenduse meeskondi.

2024. a juuni lõpu seisuga oli meeskonnas 91 inimest (30.06.2023: 111), kellest 48 (30.06.2023: 27) on Textmagic platvormi arendustiimis. Voog.com platvormi arendusmeeskond oli 2024. a juuni lõpu seisuga 6-liikmeline (30.06.2023: 3). Meeskonnas on lisaks turundustiim, kasutajatugi, finantstiim ja juhtkond.

Tänases konkurentsikeskkonnas on ainult tekstisõnumipõhise tootepakkumisega kasvutempo kiirendamine varasemast keerulisem. Textmagic platvormi arendustegevuses on 2024. aastal fookuses toote väärtuspakkumise laiendamine, et muuta toode atraktiivsemaks uutele sihtgruppidele.

2024. a märtsikuus lansseerisime BYOC (Bring Your Own CPaaS) lahenduse suurte sõnumimahtudega klientidele, kes eelistavad kasutada mugavat Textmagic platvormi, kuid soovivad jääda enda sideteenusepakkuja juurde.

Täiendatud on Textmagic platvormi suhtluskanalite funktsionaalsusi (Chat AI) ning kasutajate ja töökorralduste haldusvõimalusi (Checklists, User and Task Management). Arendamisel on täiendavad suhtluskanalid (Email, Messenger, Live Chat, WhatsApp) ja funktsionaalsused (Tickets, Deals, CRM). Lisatud funktsionaalsused koos arenduses olevate projektidega annavad tulevikus võimaluse suurendada toote väärtuspakkumist ja kliendibaasi.

Grupi auditeerimata põhinäitajad 2024. aasta I poolaastal

2024 I pa 2023 I pa Muutus Müügitulu €7,81 M €6,78 M +15 % EBITDA €3,15 M €2,64 M +19 % Ärikasum €1,14 M €0,89 M +28 %

Textmagic SMS platvormi müügitulemused

2024 I pa 2023 I pa Muutus Auditeerimata müügitulu (tuhandetes) €7 490 €6 719 +11 % Saadetud SMS-de arv (tuhat tk) 128 365 136 409 -6 % Aktiivsete kasutajate arv* 23 499 32 611 -28 % Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU, 6 kuud)** €319 €206 +55 %

* Aktiivne kasutaja on iga unikaalne Textmagic A2P SMS platvormi teenuseid kasutanud maksev klient vastava perioodi jooksul.

**ARPU arvutuskäik on Auditeerimata müügitulu / Aktiivsete kasutajate arv.

Textmagic platvormi müügitulude jaotus sarnaneb eelmisele aastale, väikesed erinevused esinevad suuremates piirkondades. USA ja Kanada turud kokku moodustasid enamuse, 65% müügitulust (2023. a I pa: 67%). Suurbritannia müügitulu osakaal suurenes, moodustades 24% (2023. a I pa: 22%). Austraalia turu osakaal püsis 6% müügitulust ja Euroopa Liidu osakaal 3%. Kõik teised piirkonnad moodustasid ülejäänud 2% müügitulust mõlemal perioodil.

TextMagic AS-i 2024. aasta konsolideeritud 6 kuu auditeerimata vahearuanne on lisatud börsiteate manusena PDF-formaadis.

Lisainfo:

Getter Grünmann

TextMagic AS finantsjuht

investor@textmagic.biz

https://investor.textmagic.com/

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE 2024. AASTA 6 KUU AUDITEERIMATA VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhandetes eurodes) 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022 Põhivara Materiaalne põhivara 102 105 172 191 Immateriaalne põhivara ja firmaväärtus 32 963 32 854 54 496 51 944 Põhivara kokku 33 065 32 959 54 668 52 135 Käibevara Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 90 24 24 1 Ettemaksed 200 231 157 130 Finantsinvesteeringud 3 500 2 500 0 0 Raha ja raha ekvivalendid 4 229 3 900 5 608 9 145 Käibevara kokku 8 019 6 655 5 789 9 276 VARAD KOKKU 41 084 39 614 60 457 61 411 Kohustised Maksukohustised 411 232 196 102 Võlad tarnijatele ja muud kohustised 882 791 875 988 Võlad aktsionäridele 0 0 0 2 550 Lepingulised kohustised 1 668 1 659 1 737 1 546 Muud eraldised 679 1 117 914 739 Lühiajalised kohustised kokku 3 640 3 799 3 722 5 925 Kohustised kokku 3 640 3 799 3 722 5 925 Omakapital Aktsiakapital 33 575 850 850 850 Ülekurss 141 51 242 51 242 51 242 Reservkapital 85 85 85 0 Muud reservid 2 360 2 035 1 659 1 651 Realiseerimata kursierinevused (13) (21) (21) (41) Jaotamata kasum / kahjum 1 296 (18 376) 2 920 1 784 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 37 444 35 815 56 735 55 486 Omakapital kokku 37 444 35 815 56 735 55 486 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 41 084 39 614 60 457 61 411

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

(tuhandetes eurodes) 01.01.2024 - 30.06.2024 01.01.2023 – 30.06.2023 Müügitulu 7 809 6 779 Muud äritulud 70 40 Kaubad, toore, materjal ja teenused (2 396) (2 285) Mitmesugused tegevuskulud (1 050) (851) Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel 2 083 1 084 Tööjõukulud (3 346) (1 992) Põhivara kulum ja väärtuse langus (2 010) (1 757) Muud ärikulud (21) (131) Ärikasum (kahjum) 1 139 887 Kahjum lõpetatud ärivaldkondadest 0 (181) Finantstulu 152 56 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 1 291 762 Tulumaks (4) (5) Aruandeperioodi kasum (kahjum) 1 287 757 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Realiseerimata kursierinevused 8 20 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 1 295 20 Aruandeperioodi koondkasum 1 295 777





KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhandetes eurodes) 01.01.2024 - 30.06.2024 01.01.2023 – 30.06.2023 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi kasum (kahjum) - jätkuvad ärivaldkonnad 1 287 938 Korrigeerimised: Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 010 1 757 Finantstulu (152) (56) Muud korrigeerimised 169 211 Korrigeerimised kokku 2 027 1 912 Muutused äritegevuse nõuetes (66) (25) Muutused lepingulistes kohustistes 9 (18) Muutused äritegevuse ettemaksetes 34 (27) Muutused äritegevuse kohustistes (167) 325 Rahavoog äritegevusest kokku –



jätkuvad ärivaldkonnad 3 124 3 105 Rahavoog äritegevusest kokku – lõpetatud ärivaldkonnad 0 (413) Rahavood äritegevusest kokku 3 124 2 692 Rahavood investeerimistegevusest Rahavood äriühendustest 0 (1 100) Saadud intressid 152 56 Tähtajalised deposiidid (1 000) 0 Materiaalsete põhivarade soetused (30) (12) Tarkvara arenduskulud (1 925) (783) Rahavoog investeerimistegevusest kokku – jätkuvad ärivaldkonnad (2 803) (1 839) Rahavoog investeerimistegevusest kokku – lõpetatud ärivaldkonnad 0 (1 859) Rahavood investeerimistegevusest kokku (2 803) (3 698)

Rahavood finantseerimistegevusest Väljamaksed aktsionäridele 0 (2 550) Rahavood finantseerimistegevusest kokku – jätkuvad ärivaldkonnad 0 (2 550) Rahavoog finantseerimistegevusest kokku – lõpetatud ärivaldkonnad 0 0 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 0 (2 550) RAHAVOOD KOKKU

321

(3 556)

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 900 9 145 Valuutakursside muutuste mõju 8 19 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 229 5 608





KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(tuhandetes eurodes) TextMagic AS aktsionäridele kuuluv omakapital kokku Aktsiakapital Ülekurss Reservkapital Muud reservid Valuutakursside ümberarvestuse reserv Jaotamata kasum Omakapital



kokku Saldo seisuga 31.12.2022 850 51 242 0 1 651 (41) 1 784 55 486 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 757 757 Aruandeperioodi muu koondkasum 0 0 0 0 20 0 20 Muud muutused omakapitalis 0 0 85 8 0 379 472 Saldo seisuga 30.06.2023 850 51 242 85 1 659 (21) 2 920 56 735 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 (21 414) (21 414) Aruandeperioodi muu koondkasum 0 0 0 0 0 0 0 Muud muutused omakapitalis 0 0 0 376 0 118 494 Saldo seisuga 31.12.2023 850 51 242 85 2 035 (21) (18 376) 35 815 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 1 287 1 287 Aruandeperioodi muu koondkasum 0 0 0 0 8 0 8 Kahjumi katmine 0 (18 376) 0 0 0 18 376 0 Muud muutused omakapitalis 32 725 (32 725) 0 325 0 9 334 Saldo seisuga 30.06.2024 33 575 141 85 2 360 (13) 1 296 37 444

Manus