Kuntarahoitus-konsernin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2024: Liiketoiminta jatkui vahvana alkuvuoden aikana

Kuntarahoitus Oyj

Puolivuosikatsaus

13.8.2024 klo 13.00

Tämä on tiivistelmä Kuntarahoitus-konsernin 13.8.2024 julkistetusta puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla www.kuntarahoitus.fi.

Kuntarahoitus-konserni on julkaissut myös Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU mukaisen konsernin riski- ja vakavaraisuustietojen julkistamista koskevan selvityksen (Pilari III) kesäkuun 2024 lopun tilanteesta. Selvitys on saatavilla englanninkielisenä Kuntarahoituksen verkkosivuilla.





Yhteenveto Kuntarahoitus-konsernin alkuvuodesta 2024

Konsernin tammi–kesäkuun liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia* kasvoi 9,6 % (9,3 %) 89 miljoonaan euroon (81 miljoonaa euroa). Korkokate* kasvoi lähinnä lyhyiden markkinakorkojen nousun seurauksena 3,4 % (2,2 %) 129 miljoonaan euroon (124 miljoonaa euroa). Myös vertailukautta pienemmät kulut kasvattivat liikevoittoa ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia.

Liikevoitto* oli 105 miljoonaa euroa (77 miljoonaa euroa). Realisoitumattomat käyvän arvon muutokset* olivat katsauskaudella 16 miljoonaa euroa (-5 miljoonaa euroa). Muutokseen on vaikuttanut etenkin konsernin keskeisillä varainhankintamarkkinoilla tapahtuneet korko-odotusten sekä luottoriskilisien muutokset.

Katsauskauden kulut* olivat 41 miljoonaa euroa (43 miljoonaa euroa). Kuluja pienensi se, että vuodelta 2024 ei peritä luottolaitosten kriisinratkaisujärjestelmän vakausmaksua.

Konsernin vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) pysyi edelleen vahvalla tasolla, ja se oli kesäkuun lopussa 12,0 % (12,0 %).

Konsernin CET1-vakavaraisuus on erittäin vahva ja oli katsauskauden lopussa 102,4 % (103,4 %). CET1-vakavaraisuus oli selvästi korkeampi kuin 15,0 %:n vaaditut pääomapuskurit huomioiva kokonaisvakavaraisuusvaatimus. Koska Kuntarahoitus-konsernilla on vain ydinpääomaa, niin Tier 1 - ja kokonaisvakavaraisuus ovat samat kuin CET1-vakavaraisuus.

Pitkäaikainen asiakasrahoitus (laina- ja leasingrahoitus) ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia* oli kesäkuun lopussa 34 276 miljoonaa euroa (32 948 miljoonaa euroa), ja se kasvoi katsauskaudella 4,0 % (2,8 %). Pitkäaikainen uusi asiakasrahoitus* tammi–kesäkuussa kasvoi 2 416 miljoonaan euroon (1 909 miljoonaa euroa). Lyhytaikainen asiakasrahoitus* oli 1 292 miljoonaa euroa (1 575 miljoonaa euroa).

Katsauskauden lopussa pitkäaikaisessa asiakasrahoituksessa ympäristövaikutuksiltaan kestävien investointien rahoitukseen tarkoitetun vihreän rahoituksen määrä* oli 5 688 miljoonaa euroa (4 795 miljoonaa euroa) sekä yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävän yhteiskunnallisen rahoituksen määrä* 2 443 miljoonaa euroa (2 234 miljoonaa euroa). Edellä mainitun rahoituksen yhteismäärä kasvoi 15,7 % (14,1 %) katsauskaudella. Sen osuus pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia* kasvoi 2,4 %-yksikköä 23,7 %:iin.

Pitkäaikainen uusi varainhankinta* tammi–kesäkuun aikana oli 4 942 miljoonaa euroa (7 118 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärä* oli kesäkuun lopussa 44 478 miljoonaa euroa (43 320 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaisen varainhankinnan* osuus oli 41 353 miljoonaa euroa (39 332 miljoonaa euroa).

Konsernin kokonaislikviditeetti* on erittäin vahva, ja se oli kesäkuun lopussa 11 931 miljoonaa euroa (11 633 miljoonaa euroa). Maksuvalmiusvaatimus (Liquidity Coverage Ratio, LCR) oli kesäkuun lopussa 423 % (409 %). Pysyvän varainhankinnan vaatimus (Net Stable Funding Ratio, NSFR) oli 126 % (124 %).

Kuntarahoitus arvioi alkuvuodesta 2024 tytäryhtiönsä Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:n (Inspira) tarjoamien konsultointipalveluiden tulevaisuutta sekä kehitysmahdollisuuksia ja päätti katsauskaudella lopettaa Inspiran konsultointipalveluiden tarjoamisen.

Muutos näkymiin loppuvuodelle 2024: Kuntarahoitus-konserni arvioi konsernin tilikauden 2024 liikevoiton ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia olevan samantasoinen (tilinpäätöstiedote 2023: samantasoinen tai suurempi) kuin vuonna 2023. Konsernin vakavaraisuuden ja vähimmäisomavaraisuusasteen arvioidaan säilyvän vahvoina. IFRS-tilinpäätösnormiston arvostusperiaatteet voivat aiheuttaa merkittäviä, mutta väliaikaisia realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia, joista osa lisää myös liikevoiton volatiliteettia ja vaikeuttaa siten liikevoiton ennustettavuutta.





Tuloksen ja katsauskauden muutosta kuvaavien lukujen vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 vastaavan jakson lukua. Taseen ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Vaihtoehtoinen tunnusluku

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio:

”Vuoden 2024 alkua leimasivat edelleen taloudellinen epävarmuus sekä huoli inflaatiokehityksestä. Toimintaympäristön haasteet eivät vaikuttaneet Kuntarahoituksen toimintaan, ja pystyimme varmistamaan asiakkaidemme edullisen rahoituksen perustehtävämme mukaisesti.

Kuntien taloudellisen tilanteen arvioidaan heikkenevän vuonna 2024, kun kuntataloutta edellisvuosina vahvistaneet tilapäiset poikkeuserät poistuvat. Verotulojen ennakoitua hitaampi kasvu sekä toimintakatteen selvä heikkeneminen lisäävät myös taloudenpidon haasteita. Suurimmissa kasvukeskuksissa kaupunkien investointitasot ovat pysyneet korkeina, mikä on osaltaan pehmentänyt yksityisten investointien voimakkaan laskun vaikutuksia. Kuntasektorin rahoituksen kysyntä oli katsauskaudella hieman ennakoitua alhaisempi.

Hyvinvointialueita rahoitamme Kuntien takauskeskuksen Kuntarahoitukselle asettaman 400 miljoonan vuosittaisen limiitin rajoissa. Hyvinvointialueiden talousjohtajille tekemässämme kyselyssä nousi esiin huoli limiitin negatiivisista vaikutuksista rahoituksen hintaan sekä rahoituksen saatavuuteen. Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on puolentoista vuoden toimintakauden jälkeen vaikea.

Asuntosektorilla rahoituksen kysyntä oli vilkasta, ja alkuvuonna käynnistyneet hankkeet lievensivät hieman rakennusalan vaikeuksia. Viime vuosien kustannusten ja korkojen nousu on aiheuttanut taloudellisia ongelmia joillekin, erityisesti muuttotappioseutujen pienille asuntotoimijoille. Kustannusten lasku huipustaan, Aran kasvaneet myöntämisvaltuudet ja hakemusten nopeutunut käsittely sekä asumisoikeusasuntojen rakentamisen tuen poistuminen vuoden 2025 loppuun mennessä kasvattivat asuntosektorin rahoituksen kysyntää.

Kestävän rahoituksen kysyntä säilyi alkuvuonna vahvana ja kehittyi toivomaamme suuntaan. Rakentamisessa huomio tulisi kiinnittää yhä vahvemmin hankkeiden elinkaarikustannuksiin: vaikka kestävät investoinnit tulisivat rakennusvaiheessa kalliimmiksi, ne maksavat itsensä takaisin alhaisempina käyttökustannuksina. Tätä esimerkiksi nykyinen valtion tukemaa asuntotuotantoa koskeva sääntely ja Ara-järjestelmä eivät toistaiseksi riittävällä tavalla ota huomioon.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana tilanne pääomamarkkinoilla oli vakaa vallinneista geopoliittisista jännitteistä huolimatta. Koronlaskuodotukset tukivat sijoittajakysyntää. Teimme varainhankintaa noin 5 miljardia euroa, joka on yli puolet vuoden 2024 tavoitteestamme.

Viime vuonna täsmennetyn strategiamme mukaan keskitymme aiempaakin vahvemmin perustehtäväämme, edullisen rahoituksen turvaamiseen. Tämä on näkynyt tänä vuonna hinnoittelumme tarkentamisena – olemme jälleen näinä epävarmoina aikoinakin pystyneet turvaamaan asiakkaillemme edullisen rahoituksen, markkinatilanteen muutoksista huolimatta.”





Konsernin avainluvut:

1–6/2024 1–6/2023 Muutos, % 1–12/2023 Liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia (milj. euroa)* 89 81 9,6 176 Liikevoitto (milj. euroa)* 105 77 37,2 139 Korkokate (milj. euroa)* 129 124 3,4 259 Pitkäaikainen uusi asiakasrahoitus (milj. euroa)* 2 416 1 909 26,6 4 319 Pitkäaikainen uusi varainhankinta (milj. euroa)* 4 942 7 118 -30,6 10 087 Kulu–tuottosuhde, %* 23,7 31,8 -25,2** 32,2 Oman pääoman tuotto (ROE), %* 9,5 7,5 26,1** 6,6





30.6.2024 30.6.2023 Muutos, % 31.12.2023 Muutos, % Pitkäaikainen asiakasrahoitus (milj. euroa)* 33 300 30 129 10,5 % 32 022 4,0 % Vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen määrä (milj. euroa)* 8 130 5 689 42,9 % 7 029 15,7 % Taseen loppusumma (milj. euroa) 50 954 48 377 5,3 % 49 736 2,4 % Ydinpääoma (CET1) (milj. euroa) 1 586 1 500 5,7 % 1 550 2,3 % Ensisijainen pääoma (Tier 1) (milj. euroa) 1 586 1 500 5,7 % 1 550 2,3 % Omat varat yhteensä (milj. euroa) 1 586 1 500 5,7 % 1 550 2,3 % CET1-vakavaraisuus, % 102,4 % 101,3 % 1,0 % 103,4 % -1,0 % Tier 1 -vakavaraisuus, % 102,4 % 101,3 % 1,0 % 103,4 % -1,0 % Kokonaisvakavaraisuus, % 102,4 % 101,3 % 1,0 % 103,4 % -1,0 % Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio), % 12,0 % 11,9 % 1,3 % 12,0 % -0,2 % Henkilöstö 196 186 5,4 % 185 5,9 %

* Vaihtoehtoinen tunnusluku.

** Suhdeluvun muutos.

KUNTARAHOITUS OYJ



Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on yli 50 miljardia euroa.

Kuntarahoituksen asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.



