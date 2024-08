Totalkredit A/S Delårsrapport 1. halvår 2024

Til Nasdaq Copenhagen A/S

og pressen 14. august 2024



Nykredit offentliggør i dag delårsrapport for 1. halvår 2024 for:



Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08

Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler følgende i forbindelse med delårsrapporten:

Vi kan i dag fremlægge Nykredits bedste halvårsresultat nogensinde. Det er naturligvis meget tilfredsstillende. Det gode resultat skyldes bl.a., at vi har haft vækst og øget vores markedsandele på samtlige forretningsområder i årets andet kvartal. Det medfører en meget tilfredsstillende forrentning af vores egenkapital. Dermed har vi aldrig stået stærkere i vores kerneforretning. Det gode resultat giver os sammen med vores partnere i Totalkredit et stærkt udgangspunkt for at være til stede for vores kunder og understøtte udvikling i alle dele af Danmark.





I Nykredit Bank har vi øget vores udlån – især til de større erhvervskunder. Også vores realkreditudlån er vokset – både til private og til erhvervskunder – og i Wealth Management er den samlede formue under forvaltning øget. Resultatet afspejler også, at vores kunder har en robust økonomi. Det har givet en mindre tilbageførsel på vores nedskrivninger. Samtidig er vi lykkedes med at holde et relativt uforandret omkostningsniveau. Vi er desuden hjulpet på vej af udviklingen på de finansielle markeder, der har påvirket vores beholdningsindtjening positivt.





Det gode resultat er på trods af en relativt lav aktivitet på boligmarkedet i starten af året. Samtidig er vi i mindre grad end vores konkurrenter hjulpet af det højere renteniveau. Det skyldes, at realkredit fylder væsentligt mere i Nykredit, end bankprodukter gør. For 2024 forventer vi et samlet årsresultat på 10,5-11,5 mia. kr. for Nykredit-koncernen. Det er på niveau med vores resultat for 2023, der var Nykredits bedste nogensinde. Det endelige årsresultat afhænger dog bl.a. af udviklingen i den globale økonomi, hvor geopolitiske spændinger giver en lav sigtbarhed. Samtidig ser vi en øget volatilitet på de finansielle markeder, og tilsammen skaber det usikkerhed om vores rammevilkår.





I starten af året har vi øget KundeKroner, som er en rabat på bidragsbetalingen, til 0,20% fra 0,15%. Dermed har vi gjort det endnu billigere for vores kunder at have deres boligfinansiering hos os. Samtidig har vi sat renten på en række produkter ned, så det i dag er endnu mere attraktivt for vores kunder at have deres lån hos os. Derudover tilbyder vi attraktive renter på både indlån og udlån. Det gælder især til boligkøb eller grønne formål. Som følge af det gode resultat indstilles det på ekstraordinær generalforsamling, at Nykredit udlodder et ekstraordinært udbytte på 2,2 mia. kr. til sin ejerkreds. Det vil kunne bidrage til, at vi fortsat kan vise vores kunder alle de fordele, der er forbundet med at være kunde i en foreningsejet finansiel virksomhed.





Udvalgte forhold fra delårsrapporten for 1. halvår 2024:

Nykredit har i 1. halvår 2024 haft en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 13,2%.

Nykredit Banks udlån er steget fra 92 mia. kr. ultimo juni 2023 til 97,4 mia. kr. ultimo juni 2024.

Totalkredits realkreditudlån er i nominel værdi steget fra 875,1 mia. kr. ultimo juni 2023 til 886,2 mia. kr. ultimo juni 2024.

I Wealth Management er formue under forvaltning øget med 15% siden ultimo juni 2023 og udgjorde 496 mia. kr. ultimo juni 2024.

Nykredit har fortsat en meget solid kapitalisering med en egentlig kernekapital på 19,9%.

Nykredits omkostningsprocent er faldet siden ultimo juni 2023 og udgjorde 29,5% ultimo juni 2024.

Mio. kr. Nykredit-koncernen 1. halvår

2024 1. halvår

2023 Udvikling Netto renteindtægter 6.009 6.005 4 Netto gebyrindtægter 1.358 1.306 52 Wealth Management-indtægter 1.342 1.197 145 Nettorente vedrørende kapitalisering 1.207 891 316 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer -278 -215 -63 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter 1.625 813 812 Indtægter 11.262 9.996 1.266 Omkostninger 3.325 3.213 112 Forretningsresultat før nedskrivninger 7.937 6.783 1.154 Nedskrivninger på udlån -84 -115 31 Forretningsresultat 8.021 6.898 1.123 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper 127 32 95 Periodens resultat før skat 8.149 6.929 1.220 Skat 1.654 1.539 115 Periodens resultat 6.495 5.391 1.104

For yderligere kommentarer kontakt Nykredits pressechef, Orhan Gökcen, på tlf. 31 21 06 39.

