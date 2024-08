eGain brengt “Knowledge Management For Dummies, eGain 2nd Special Edition” uit in samenwerking met John Wiley & Sons

SUNNYVALE, Californië, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), het AI-kennisplatform voor klantenservice, kondigde vandaag de publicatie aan van “Knowledge Management For Dummies, eGain 2nd Special Edition”, uitgegeven door John Wiley & Sons. Deze 2e speciale editie, die zowel beschikbaar is als e-book als in papiervorm, is een geactualiseerde versie van de populaire eerste editie, die duizenden keren werd gedownload.



Volgens Gartner, zal 100% van de virtuele assistenten op basis van Generatieve AI voor klanten en klantenservicemedewerkers zonder kennismanagement (KM) niet langer goed functioneren in 2025. Deze editie legt uit wat KM inhoudt en bevat een nieuw hoofdstuk over Generatieve AI en de essentiële rol van KM in zijn succes. Het boekje biedt ook praktische casestudies waarin wordt getoond hoe KM en Generatieve AI samen betrouwbare antwoorden bieden aan klanten en personeelsleden en zo bijdragen aan de automatisering en transformatie van KM en de levenscyclus van de klantenservice.

Het boek gaat onder andere over:

De definitie van moderne kennis

Het opstellen van business cases

Het bestuderen van use cases

Generatieve AI als turbobooster voor KM

Orkestratie van KM en Generatieve AI

Best practices als sleutel tot succes

Casestudies

Het selecteren van de juiste technologie en oplossingspartner

"Op basis van de lessen die zijn getrokken uit de ervaringen van de eerste gebruikers, implementeren bedrijven nu Generatieve AI op basis van een betrouwbaar KM-model waarbij deskundigen zijn betrokken," zei Ashu Roy, CEO van eGain. "Dit boekje behandelt meer dan alleen de theorie en illustreert hoe succes kan worden bereikt met behulp van bewezen technologie en best practices."

Over Wiley

Wiley is een van de grootste uitgeverijen ter wereld en wereldleider op gebied van wetenschappelijk onderzoek en carrièregericht onderwijs. Het in 1807 opgerichte Wiley maakt ontdekkingen mogelijk, stimuleert onderwijs en vormt personeel. Door middel van toonaangevende content, digitale platforms en kennisnetwerken realiseert het bedrijf zijn tijdloze missie om menselijk potentieel te benutten. Bezoek ons op Wiley.com. Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Over eGain

eGain Knowledge Hub helpt bij de optimalisatie van de ervaring en het verlagen van de kosten door betrouwbare antwoorden te bieden voor de klantendienst. Bezoek www.eGain.com voor meer info.

