スティービー賞® (Stevie® Awards)、第21回年次国際ビジネス大賞® (International Business Awards®) の世界各国の受賞者を発表

バージニア州フェアファックス発, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界で唯一の包括的な国際ビジネス賞プログラムである第21回年次国際ビジネス大賞®において、高い実績を上げる世界各地の企業・団体や経営者がスティービー®賞のゴールド、シルバー、ブロンズの各賞に選出された。 国際ビジネス大賞は「職場のオリンピック」と呼ばれている。



受賞者は、62の国と地域の組織から提出された3,600件を超えるノミネートの中から選出された。

2024年度スティービー賞ゴールド、シルバー、ブロンズのカテゴリー別の受賞者一覧は、www.StevieAwards.com/IBAに掲載されている。

世界中の300人以上の経営者が11組の審査員団に加わり、スティービー賞受賞者を決定した。

スティービー賞ゴールド、シルバー、ブロンズの最優秀受賞者は、25個のスティービー賞受賞を誇る、フィリピン・マニラ首都圏のアヤラ・ランド (Ayala Land) となった。

複数のスティービー賞受賞者には、ハルクバンク (Halkbank)、トルコ・イスタンブール (18個)、タタ・コンサルタンシー (Tata Consultancy)、ワールドワイド (14個)、ベトテル (Viettel)、ベトナム・ハノイ (13個)、アクバンク (Akbank)、トルコ・イスタンブール (13個)、DP DHL、ワールドワイド (13個)、ミラル (Miral)、アラブ首長国連邦・アブダビ (13個)、IBM、ワールドワイド (11個)、キャセイ・ユナイテッド (Cathay United)、台湾・台北 (10個)、データダイナミクス (Data Dynamics)、米国ニュージャージー州アッパーサドルリバー (9個)、PLDTおよびスマート (PLDT and Smart)、フィリピン・マカティ市 (9個)、アブダビ税関 (Abu Dhabi Customs)、アラブ首長国連邦・アブダビ (8個)、キャセイ・ファイナンシャル・ホールディング (Cathay Financial Holding Co. Ltd.)、 台北・台湾 (8個)、チャイナ・リソーシズ・ランド・リミテッド (China Resources Land Limited)、中国・深セン (8個)、ラウンジ グループ (Lounge Group)、ハンガリー・ブダペスト (8個)、マニラ・エレクトリック・カンパニー (Manila Electric Company)、フィリピン・マニラ首都圏 (8個)、アトス・カスタマー・サービシズ (Atos Customer Services)、トルコ・イスタンブール (7個)、ベルビム (BELBİM AŞ)、トルコ・イスタンブール (7個)、エヴァライズ (Everise)、米国フロリダ州プランテーション (7個)、プラディス (pladis)、トルコ・イスタンブール (7個)、ラッセル・ハリス・イベント・グループ (Russell Harris Event Group)、米国カリフォルニア州ノースハリウッド (7個)、サンドAG (Sandoz AG)、スイス・バーゼル (7個)、WNS、インド・ムンバイ (7個)、ウォルターズ・クルーワー (Wolters Kluwer)、ワールドワイド (7個)、A.S.ワトソン (A.S. WATSON)、中国・香港 (6個)、ベヤズ・カーイ・トインダストリー・アンド・トレード (Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.)、トルコ・アダナ (6個)、シーヒンズ・リンク・インターナショナル (Ceyhinz Link International Inc.)、米国テキサス州アービング (6個)、HKRIタイクー・ヒュイ (HKRI Taikoo Hui)、中国・上海 (6個)、LLYC、スペイン・マドリード (6個)、パン・アメリカン・エナジー (Pan American Energy)、アルゼンチン・ブエノスアイレス (6個)、TELUS、カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー (6個)、タイ・ライフ・インシュアランス (Thai Life Insurance Plc.)、タイ・バンコク (6個)、ZIMAT、メキシコ・メキシコシティ (6個)、マスターカード (Mastercard)、米国フロリダ州マイアミ (6個)、シスコシステムズ (Cisco Systems Inc)、米国カリフォルニア州サンノゼ (5個)、DDBグループ・フィリピンズ (DDB Group Philippines)、フィリピン・タギッグ市 (5個)、ディト・テレコミュニティ (Dito Telecommunity)、BGC、フィリピン・タギッグ (5個)、HCLソフトウェア (HCL Software)、インド・ノイダおよび米国カリフォルニア州サンタクララ (5個)、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (King Faisal Specialist Hospital & Research Centre)、サウジアラビア・リヤド (5個)、コチゼシュ (KoçZer)、トルコ・イスタンブール (5個)、コチシステム・インフォメーション・アンド・コミュニケーション (KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş.)、トルコ・イスタンブール (5個)、SOCARトルコ (SOCAR Türkiye)、トルコ・イスタンブール (5個)、FPT、ベトナム・ハノイ (5個)、スリープエム・グローバル (Sleepm Global Inc.)、カナダ・オンタリオ州 (5個)、トライネット (TriNet)、米国カリフォルニア州ダブリン (5個)、ヤピ・クレディ・バンク (Yapi Kredi Bank)、トルコ・イスタンブール (5個) となっている。

世界中のあらゆる企業や団体が国際ビジネス大賞 (IBA) に参加する資格があり、経営、マーケティング、広報、カスタマーサービス、人事、新製品とサービス、テクノロジー、Webサイト、アプリ、イベントなどの功績において、幅広いカテゴリーでノミネーションを提出できる。

受賞者は、2024年10月11日にトルコのイスタンブールにあるインターコンチネンタルホテルで開催される祝賀イベントで表彰される。 現在チケットを発売中。

2025年度の国際ビジネス大賞のノミネート受付は、2月から開始される。

スティービー®賞について

スティービー賞は、「スティービー・アジア・パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー中東・北アフリカ賞 (Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際・ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「スティービー賞テクノロジー・エクセレンス (Stevie Awards for Technology Excellence) 」、そして「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の9つのプログラムで構成されている。 スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。 同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。 スティービー賞について詳しくは、http://www.StevieAwards.comを閲覧されたい。

