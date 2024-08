Stevie® Awards公布 The 21st Annual International Business Awards® 全球获奖名单

弗吉尼亚州费尔法克斯, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球唯一的国际化、全方位商务奖项计划:The 21st Annual International Business Awards®(第 21 届年度国际商务奖®)评选中,全球各地成就卓著的企业组织及高管人士分别荣获 Stevie® Awards 金奖、银奖和铜奖。 国际商务奖被誉为“职场奥林匹克”。



获奖者从 62 个国家和地区的企业组织提交的 3,600 多项提名中脱颖而出。

2024 年 Stevie Award 金奖、银奖和铜奖获奖者的完整名单(按类别分类),可在以下网址查阅:www.StevieAwards.com/IBA。

全球 300 多位高管组成了 11 个评审团,最终评选出 Stevie 奖的获得者。

获得 Stevie 金奖、银奖和铜奖最多的组织是来自菲律宾马尼拉大都会的 Ayala Land 公司,囊括 25 项 Stevie 大奖。

其他获得多项 Stevie 奖的公司还包括:土耳其伊斯坦布尔 Halkbank(18 项)、全球 Tata Consultancy(14 项)、越南河内 Viettel(13 项)、土耳其伊斯坦布尔 Akbank(13 项)、全球 DP DHL(13 项)、阿联酋阿布扎比 Miral(13 项)、全球 IBM(11 项)、中国台湾台北 Cathay United(10 项)、美国新泽西州 Upper Saddle River 镇 Data Dynamics(9 项)、菲律宾马卡蒂市 PLDT and Smart(9 项)、阿联酋阿布扎比Abu Dhabi Customs(8 项)、中国台湾台北Cathay Financial Holding Co. Ltd(8 项)、 中国深圳 China Resources Land Limited(8 项)、匈牙利布达佩斯 Lounge Group(8 项)、菲律宾马尼拉大都会区 Manila Electric Company(8 项)、土耳其伊斯坦布尔 Atos Customer Services(7 项)、土耳其伊斯坦布尔 BELBİM AŞ(7 项)、美国佛罗里达州种植园 Everise(7 项)、土耳其伊斯坦布尔 pladis(7 项)、美国加州北好莱坞 Russell Harris Event Group(7 项)、瑞士巴塞尔 Sandoz AG(7 项)、印度孟买 WNS(7 项)、全球 Wolters Kluwer(7 项)、中国香港 A.S. WATSON(6 项)、 土耳其 阿达纳 Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.(6 项)、美国德克萨斯州欧文 Ceyhinz Link International Inc.(6 项)、中国上海 HKRI Taikoo Hui(6 项)、西班牙马德里 LLYC(6 项)、阿根廷布宜诺斯艾利斯 Pan American Energy(6 项)、加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 TELUS(6 项)、泰国曼谷 Thai Life Insurance Plc.(6 项)、墨西哥墨西哥城 ZIMAT(6 项)、美国佛罗里达州迈阿密 Mastercard(6 项)、美国加州圣何塞 Cisco Systems Inc(5 项)、菲律宾塔吉格市 DDB Group Philippines(5 项)、菲律宾塔吉格市博尼法西奥环球城 Dito Telecommunity(5 项)、印度诺伊达和美国加州圣克拉拉 HCL Software(5 项)、沙特阿拉伯利雅得 King Faisal Specialist Hospital & Research Centre(5 项)、土耳其伊斯坦布尔 KoçZer(5 项)、土耳其伊斯坦布尔 KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş.(5 项)、土耳其伊斯坦布尔 SOCAR Türkiye(5 项)、越南河内 FPT(5 项)、加拿大安大略省 Sleepm Global Inc.(5 项)、美国加州都柏林 TriNet(5 项)以及土耳其伊斯坦布尔 Yapi Kredi Bank(5 项)。

全球各地的所有组织都有资格参与国际商务奖的角逐,并针对管理、市场营销、公共关系、客户服务、人力资源、新产品和服务、技术、网站、应用程序、活动等方面的成就,在众多类别中提交任意数量的提名。

将于 2024 年 10 月 11 日在土耳其伊斯坦布尔洲际酒店为获奖者举行盛大庆祝活动。 门票现已开始发售。

2025 年国际商务奖将于 2 月开始接受提名。

关于 Stevie® Awards

Stevie 奖分为九个项目:Asia-Pacific Stevie Awards(亚太地区 Stevie 奖)、German Stevie Awards(德国 Stevie 奖)、Middle East & North Africa Stevie Awards(中东和北非地区 Stevie 奖)、The American Business Awards®(美国商务奖)、The International Business Awards®(国际商务奖)、Stevie Awards for Great Employers (Stevie 杰出雇主奖)、Stevie Awards for Women in Business(Stevie 商界女性奖)、Stevie Awards for Technology Excellence (Stevie 卓越科技奖)以及 Stevie Awards for Sales & Customer Service(Stevie 销售与客户服务奖)。 Stevie Awards每年都会收到来自 70 多个国家/地区的组织提交的 12,000 多项提名。 Stevie Awards旨在表彰全球范围内各种类型和规模的组织及其员工在工作中的杰出成就。 如需了解关于 Stevie Awards的更多信息,请访问http://www.StevieAwards.com。

