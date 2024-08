Stevie® Awards 宣佈 The 21st Annual International Business Awards® 來自全球各地的得獎者

維珍尼亞州費爾法克斯, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球唯一國際性、全方位的商業獎勵計劃 The 21st Annual International Business Awards®(第 21 屆年度國際商業獎®),向來自世界各地取得卓越成就的機構和行政人員頒授 Stevie® Award(史蒂夫®獎)金、銀、銅獎,以示表揚。 IBAs 被喻為是「工作場所的奧運盛會」。



由來自 62 個國家和地區機構所遞交的超過 3,600 個提名,經遴選後得出優勝者。

如欲按類別查看 2024 年 Stevie Award 所有金、銀和銅獎得獎者的完整名單,請瀏覽以下網址:www.StevieAwards.com/IBA。

全球超過 300 位高級行政人員加入 11 個評審團,以決定今屆 Stevie Awards 的獲獎者。

Stevie Awards 金、銀、銅獎的大贏家是來自菲律賓馬尼拉都會區的 Ayala Land,合共包攬 25 項 Stevie Awards。

其他榮膺多項 Stevie Awards 的獲獎者還包括:土耳其伊斯坦布爾的 Halkbank(18)、Tata Consultancy(環球,14)、越南河內的 Viettel(13)、土耳其伊斯坦布爾的 Akbank(13)、DP DHL(環球,13)、阿聯酋阿布扎比的 Miral(13)、IBM(環球,11)、台灣台北市的 Cathay United(10)、美國新澤西州上鞍河的 Data Dynamics(9)、菲律賓馬卡迪市的 PLDT and Smart(9)、阿聯酋阿布扎比的 Abu Dhabi Customs(8)、台灣台北市的 Cathay Financial Holding Co. Ltd.(8)、中國深圳的 China Resources Land Limited(8)、匈牙利布達佩斯的 Lounge Group(8)、菲律賓馬尼拉都會區的 Manila Electric Company(8)、土耳其伊斯坦布爾的 Atos Customer Services(7)、土耳其伊斯坦布爾的 BELBİM A.Ş.(7)、美國佛羅里達州種植園市的 Everise(7) 、土耳其伊斯坦布爾的 pladis(7)、美國加州北荷里活的 Russell Harris Event Group(7)、瑞士巴素爾的 Sandoz AG(7)、印度孟買的 WNS(7)、Wolters Kluwer(環球,7)、中國香港的 A.S. WATSON(6)、土耳其阿達納的 Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.(6)、美國德州歐文市的 Ceyhinz Link International Inc.(6)、中國上海的 HKRI Taikoo Hui(6)、西班牙馬德里的 LLYC(6)、阿根廷布宜諾斯艾利斯的 Pan American Energy(6)、加拿大卑詩省溫哥華的 TELUS(6)、泰國曼谷的 Thai Life Insurance Plc(6)、墨西哥墨西哥城的 ZIMAT(6)、美國佛羅里達州邁阿密的 Mastercard(6)、美國加州聖何西的 Cisco Systems Inc(5)、菲律賓達義市的 DDB Group Philippines(5)、菲律賓達義市波尼法西奧環球城的 Dito Telecommunity(5)、印度諾伊達及美國加州聖塔克拉拉的 HCL Software(5)、沙地阿拉伯利雅德的 King Faisal Specialist Hospital & Research Centre(5)、土耳其伊斯坦布爾的 KoçZer(5)、土耳其伊斯坦布爾的 KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş.(5)、土耳其伊斯坦布爾的 SOCAR Türkiye(5)、越南河內的 FPT(5)、加拿大安大略省的 Sleepm Global Inc.(5)、美國加州都伯林市的 TriNet(5),以及土耳其伊斯坦布爾的 Yapi Kredi Bank(5)。

全球所有機構均有資格參加國際商業獎的角逐,並可就各種類別提交任何數目的提名,以表彰管理、營銷、公共關係、客戶服務、人力資源、新產品和服務、技術、網站、應用程式和活動等各方面的成就。

得獎者將於 2024 年 10 月 11 日於土耳其伊斯坦布爾洲際酒店 (InterContinental Hotel) 的頒獎盛會中聚首一堂。 門票現已公開發售。

2025 年國際商業獎將於 2 月開始接受提名。

關於 Stevie® Awards

Stevie Awards 共分為九個項目:Asia-Pacific Stevie Awards(史蒂夫亞太地區獎)、German Stevie Awards(史蒂夫德國獎)、Middle East & North Africa Stevie Awards(史蒂夫中東及北非地區獎)、The American Business Awards®(美國商業獎)、The International Business Awards®(國際商業獎)、Stevie Awards for Great Employers(史蒂夫傑出僱主獎)、Stevie Awards for Women in Business(史蒂夫商界女性獎)、Stevie Awards for Technology Excellence(史蒂夫卓越技術獎)及 Stevie Awards for Sales & Customer Service(史蒂夫銷售及客戶服務獎)。Stevie Awards 每年從 70 多個國家/地區的機構收到超過 12,000 項參賽登記。Stevie Awards 對全球工作場所中的出色表現作出表揚,並向所有類型和規模的機構,以及在其背後默默耕耘的人員致敬。 欲了解更多關於 Stevie Awards 的資訊,請瀏覽 http://www.StevieAwards.com。

營銷聯絡人

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/016f5ff3-87b5-4312-9987-bd46ed12920e