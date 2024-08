Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2024

Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2024

Tilfredsstillende første halvår med stærk præmievækst - Alm. Brand Group igangsætter nyt aktietilbagekøb på 150 mio. kr.

Den 1. juli 2024 blev det offentliggjort, at Alm. Brand har indgået aftale med det norske forsikringsselskab Gard om salg af Energi og Marine til en samlet pris på 1,6 mia. kr. Selskabsmeddelelsen omhandler primært udviklingen i de fortsættende aktiviteter, mens udviklingen i de frasolgte aktiviteter i Energi og Marine indgår som resultat efter skat for ophørende aktiviteter.

Forsikringsresultatet for 1. halvår 2024 blev et overskud på 603 mio. kr. (1. halvår 2023: 562 mio. kr.)

Alm. Brand Group igangsætter nyt aktietilbagekøbsprogram for et samlet beløb på 150 mio. kr. med afsæt i et tilfredsstillende halvårsresultat og en stærk solvensdækning

Forsikringsresultatet for 2. kvartal 2024 blev et overskud på 312 mio. kr. (2. kvt. 2023: 425 mio. kr.) med en positiv udvikling i Privat, mens Erhverv var præget af et højt storskadeniveau

Forsikringsindtægterne afspejlede en meget tilfredsstillende vækst på 5,3 % til 2.725 mio. kr. (2. kvt. 2023: 2.587 mio. kr.), særligt drevet af en stærk præmievækst i Privat på 7,3 %

Implementeringen af synergiinitiativer følger planen og har i kvartalet en positiv regnskabsmæssig effekt på 106 mio. kr. Omkostningsprocenten blev forbedret til 18,0 (2. kvt. 2023: 19,0)

Forventningen til forsikringsresultatet samt resultatet før skat og særlige omkostninger for fortsættende aktiviteter fastholdes for året

CEO Rasmus Werner Nielsen er tilfreds med resultatet og særligt væksten i første halvår. Han siger om resultatet:

”Vores forretning udvikler sig efter planen frem mod 2025, og med det annoncerede salg af vores Energi og Marineforretning kan vi nu fokusere yderligere på at skabe et stærkt dansk-forankret skadeforsikringsselskab for vores privat- og erhvervskunder. Jeg er glad for, at vi også kan igangsætte et nyt aktietilbagekøbsprogram på 150 mio. kr. og dermed lade resultaterne komme aktionærerne til gode.”

”Vi er rigtig godt tilfredse med den stærke vækst i vores forretning i første halvdel af året, hvor stadig flere kunder har valgt Alm. Brand Group til. Vores dygtige medarbejdere har hjulpet flere end 200.000 kunder med forebyggende rådgivning og hjælp med skader og har samtidig udviklet vores forretning. Det er utrolig flot.”

”Resultatet for halvåret viser også styrken i vores bredt funderede forretning. Hvor vores privatområde i årets start var præget af det voldsomme vejr, leverer området en markant resultatfremgang i 2. kvartal. Erhvervsforretningen startede året stærkt, mens resultatet i 2. kvartal blev påvirket af flere storskader. Samlet set betyder det, at vi kan præsentere et tilfredsstillende resultat for første halvår.”

Med afsæt i et tilfredsstillende halvårsresultat samt en stærk solvensdækning igangsættes et nyt aktietilbagekøbsprogram på 150 mio. kr. Solvensdækningen var ved udgangen af kvartalet 187 %, heri inkluderet det nye aktietilbagekøbsprogram. Alm. Brand Group har som målsætning at have en solvensdækning på minimum 170 % og vil under hensyntagen hertil kunne udlodde en høj andel af den fremtidige indtjening til sine aktionærer.

Alm. Brand Group fastholder forventningerne til 2024 for de fortsættende aktiviteter offentliggjort den 1. juli 2024. Dermed forventer Alm. Brand Group at realisere et forsikringsresultat på 1,15-1,35 mia. kr. eksklusive afløbsresultatet for årets andet halvår samt et koncernresultat eksklusive særlige omkostninger på 1,43-1,63 mia. kr. før skat.

Afledt af yderligere negative reguleringer på enkelte skader fra tidligere år forventes et resultat for ophørende aktiviteter i niveauet 0 mio. kr. mod tidligere meddelt 75 mio. kr. i 2024.

Delårsrapporten og tilhørende materiale kan findes på Alm. Brand Groups investorhjemmeside: 2. kvartal 2024

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 15. august 2024, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brand Groups investorhjemmeside.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere (pinkode: 688462):

Danmark: +45 89 87 50 45

Storbritannien: +44 20 3936 2999

USA: +1 646 664 1960

Link til webcast: Alm. Brand Group Q2 2024

