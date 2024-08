15. august 2024



Pressemeddelelse







Første 6 måneder af 2024: Fortsat stærk vækst i salget af NGAL-tests i USA og fokuseret eksekvering af alle elementer i BioPortos strategi

København, den 15. august, 2024, (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S (BioPorto eller selskabet) (CPH:BIOPOR), et in-vitro diagnostisk selskab med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade (AKI), annoncerede i dag selskabets regnskabsmeddelelse for de første seks måneder af 2024 samt udviklingen i selskabets aktiviteter i regnskabsårets 2. kvartal. Selskabets regnskabsmeddelelse findes her.



Strategiske og driftsmæssige highlights for 2. kvartal 2024:



Tocifret salgsvækst inden for alle produktområder drevet af større salg af NGAL-produkter i USA til både eksisterende og nye kunder - bl.a. er selskabets første stående ordre i USA indgået.

Fokuseret eksekvering i opbygning af salgsorganisation og forberedelse af amerikanske marketingsaktiviteter forud for lanceringen af ProNephro™ AKI (NGAL).

Dialog med flere potentielle globale partnere til distribution af NGAL-produkter.

Protokoludkast til FDA-ansøgning for ProNephro AKI (NGAL) til voksne færdiggjort og udvælgelse af amerikanske klinikker og hospitaler til de kliniske studier igangsat. Første patient forventes indrulleret i 2024 (tidligere i 2025).

Med ansættelse af CLO, CFO og US President er nyt ledelsesteam på plads.

Succesfuld gennemførelse af overtegnet rettet emission til markedspris med provenu på DKK 81 millioner.



Finansielle highlights for perioden indtil 30. juni 2024



For 1. halvår 2024:



Omsætningen fra NGAL i USA steg med 43% sammenlignet med sidste år. Globalt steg omsætningen fra NGAL-produkter med 22% sammenlignet med sidste år, og udgjorde 62% af selskabets samlede omsætning.

Samlet omsætning på DKK 18,7 millioner – en stigning på 18% sammenlignet med sidste år.

Justeret EBITDA på DKK (31,5) millioner – 8% lavere sammenlignet med sidste år.

Likvid beholdning på DKK 103,9 millioner pr. 30. juni 2024.

For 2. kvartal 2024:



Omsætning fra NGAL steg 18% i USA og 14% i resten af verden sammenlignet med sidste år.

Samlet omsætning på DKK 9,2 millioner – en stigning på 19% sammenlignet med sidste år.

Justeret EBITDA på DKK (16,2) millioner – 16% lavere sammenlignet med sidste år.



Peter Mørch Eriksen, BioPortos Group Chief Executive Officer (CEO), kommenterede: “BioPorto fortsatte sit stærke momentum i 2. kvartal 2024, og med et fast fokus på eksekvering af vores strategi, nåede vi alle de vigtige milepæle. Driftsmæssigt øgede vi omsætningen i alle produktgrupper, vigtigst i USA med salget af NGAL-produkter, samtidig med, at vi fastholdt en stram omkostningsstyring. Vi har allokeret store ressourcer til den kommende kommercialisering af ProNephro AKI (NGAL) i USA ved at deltage på konferencer og øge antallet af sælgere. Det har resulteret i øget kendskab til testen og nye, vigtige ordrer. Finansielt gennemførte vi den største rettede emission i selskabets historie med henblik på at finansiere vores strategiske plan, og organisatorisk fik vi etableret et ny ledelsesteam bestående af meget erfarne folk fra industrien”.



Peter Mørch Eriksen fortsatte: ”Ved indgangen til hvad der bliver et meget travlt 2. halvår af 2024 med fokus på lancering i USA, indgåelse af nye partnerskaber og indrullering af de første patienter til de studier, der skal understøtte vores FDA-ansøgning for ProNephro AKI (NGAL) til voksne, er jeg særdeles tilfreds med vores performance, vores fremdrift og selskabets perspektiver, som jeg mener er stærkere end nogensinde.”



Forventninger til 2024 fastholdes



Baseret på fremdrift og resultater de første seks måneder af 2024 fastholder BioPorto sine forventninger til 2024 som senest beskrevet i selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2024:



Samlet omsætning i niveauet DKK 40 millioner, og

Justeret EBITDA tab i niveauet DKK 75-90 millioner.

Webcast og investormøde



BioPorto afholder en online investorpræsentation den 15. august 2024 kl. 10:30 CET via HC Andersen Capital. Investorer, som ønsker at deltage på webcasten, kan registrere sig på: https://www.inderes.dk/videos/bioporto-opdatering-pa-q2-2024.



BioPorto afholder derudover en fysisk investorpræsentation den 15. august 2024 kl. 15:00 CET på Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, Danmark. Investorer, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig ved at skrive til investor@bioporto.com.



Investor relations kontakt



Tim Eriksen, EU Investor Relations, Zenith Advisory, +45 4529 0000, investor@bioporto.com



Ashley Robinson, US Investor Relations, LifeSci Advisors, +1 617 430 7577, arr@lifesciadvisors.com



Om BioPorto



BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, som på baggrund af biomarkører udvikler og markedsfører diagnostiske tests, som hjælper sundhedspersonale med at optimere patient- og sygdomshåndtering. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.



BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Selskabet markedsfører NGAL tests ift. flere registreringer, herunder CE-mærkning, globalt.



BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.