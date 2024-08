Avis aux médias : Cérémonie d’hommage aux victimes manitobaines de la conduite avec capacités affaiblies

WEST ST. PAUL, Manitoba, 15 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les familles et amis des personnes qui ont été tuées et de celles qui ont subi des blessures graves dans des collisions impliquant l'alcool et/ou la drogue se réuniront samedi à l'occasion d'une cérémonie spéciale d'espoir et de dédicace au monument commémoratif de MADD Canada au Manitoba.



La cérémonie aura lieu au magnifique monument de granite des Jardins commémoratifs Glen Eden, situés dans la municipalité rurale de West St. Paul. Le monument porte les noms de 86 personnes, dont deux nouveaux noms ajoutés cette année, Martin Paul Robak et Jeanne Balcaen (Lavack), qui ont perdu la vie parce qu’une personne a choisi de conduire après avoir consommé de l'alcool et/ou de la drogue.

Les médias sont invités à participer à la cérémonie d’hommage.

Date et heure : Samedi 17 août 2024 à 11 heures Endroit : Glen Eden Funeral Home and Cemetery, 4477 Main Street, West St. Paul, Manitoba Invités spéciaux : Trevor Ens, président de la section MADD Winnipeg

Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada

Peter Truijen, maire de West St. Paul

Inspecteur Michael Gagliardi, officier de la GRC, responsable des services de la circulation



"Cette cérémonie est l'occasion pour nous de rendre hommage à ceux et celles dont la vie, remplie de promesses et de potentiel, a été interrompue par un individu qui a pris le volant après avoir consommé de l’alcool et/ou de la drogue ", a déclaré Gillian Phillips, responsable des services aux victimes de MADD Canada pour la région de l'Ouest. Nous poursuivons nos efforts de sensibilisation du public et de lutte contre ce crime évitable, à la memoire de ces victimes.



MADD Canada a installé d'autres monuments commémoratifs provinciaux à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan, en Alberta, en Ontario et au Québec. Nous travaillons à l'établissement de monuments similaires en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Pour confirmer votre présence ou pour obtenir plus d’information, veuillez contacter :