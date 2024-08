Finansielle resultater for 2. kvt. 2024 i tråd med forventningerne  

Selskabsmeddelelse nr. 11-2024



15. august 2024

North Media CEO, Lasse Ingemann Brodt siger om udviklingen i 2. kvartal 2024:

”I 2. kvartal 2024 steg den samlede omsætning med 47% og EBITDA steg med 31% drevet af SDR-forretningen, som vi købte ved udgangen af 2023. Der var endvidere en mindre fremgang i FK Distribution, hvor flere kunder øgede tryksagsvolumen. Vi tog et vigtigt skridt i integrationen af SDR med den første maskinelle pakning af tryksager til husstande i Sverige, og vi accelererer nu implementeringen heraf og forventer den fuldt gennemført ved udgangen af 2. kvartal 2025. I forretningsområdet Digital Services var omsætningen flad, mens indtjeningen faldt på grund af øgede omkostninger til den fortsatte transformation af BoligPortal og etablering af det fremtidige strategiske fundament for Ofir og Bekey.”



Finansielle nøgletal:

DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal år til dato 2024* 2023 2024* 2023 Omsætning 351,0 238,4 678,1 478,4 EBITDA 57,7 43,9 96,9 94,3 EBIT 41,1 37,1 51,5 80,9 Overskudsgrad, % 11,7 15,6 7,6 16,9 Afkast på værdipapirer 141,3 61,1 296,9 164,9 Pengestrømme fra driften 37,3 28,2 32,9 85,2 Frie pengestrømme -5,4 27,7 -13,4 81,3

* Inklusive aktiviteterne i SDR

Resultater år til dato som forventet

I 1. halvår 2024 steg den samlede omsætning 42% til 678 mio. kr., drevet af SDR. Eksklusive SDR var udviklingen i omsætningen flad. EBITDA steg 3% til 97 mio. kr., hvor indregningen af SDR mere end opvejede det ventede fald i FK Distribution og i Digital Services. Driftsresultatet (EBIT) faldt 36% til 52 mio. kr., og var påvirket af nedskrivninger af IT-systemer i SDR i forbindelse med indførelse af maskinel pakning samt afskrivninger på købesummen for selskabet. Overskudsgraden blev 7,6%.



Udviklingen i forretningsområderne i 2. kvartal 2024

Forretningsområdet Last Mile leverede en omsætning på 310 mio. kr., en vækst på 57% som var drevet af de tilkøbte aktiviteter i Sverige. Eksklusiv SDR steg omsætningen med 4% fra øget tryksagsvolumen og et fald i omsætningen fra omdeling af lokalaviser i FK Distribution. EBITDA steg 47% til 59 mio. kr. på grund af den øgede omsætning. Driftsresultatet (EBIT) blev øget til 47 mio. kr. fra 37 mio. kr. trods en moderat stigning i faste omkostninger, herunder øgede lønudgifter til omdelere i Danmark pga. fortsat høj efterspørgsel på arbejdskraft. Overskudsgraden blev 15%.

I juni 2024 gennemførte FK Distribution og SDR den første maskinelle pakning af tryksager på pakkecentralen i Taastrup til husstande i Sverige. Andelen af maskinel pakning til det svenske marked vil accelereres i løbet af efteråret og forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2. kvartal 2025.

I forretningsområdet Digital Services var omsætningen flad og udgjorde 41 mio. kr. I BoligPortal opvejede øgede indtægter fra lejere og nye digitale produkter det ventede fald i annoncesalg fra udlejere efter et rekordhøjt niveau i 2023. Det samlede EBITDA faldt fra 4 mio. kr. til -1 mio. kr., drevet af øgede kapacitetsomkostninger til den fortsatte transformation af BoligPortal mod ét samlet univers for lejere og udlejere og af revurdering af det strategisk fundament i Ofir og Bekey. Driftsresultatet blev

-3 mio. kr., en nedgang fra +3 mio. kr. Overskudsgraden blev -6,1%.

Finansielle forventninger til 2024

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 10 af 14. august 2024 justeres koncernens finansielle forventninger til 2024. Omsætningen forventes nu at blive 1.320-1.365 mio. kr., med et resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) på 150-175 mio. kr. Driftsresultatet (EBIT) forventes at udgøre 75-100 mio. kr.



